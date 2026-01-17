K i e v , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - A l m e n o d u e p e r s o n e h a n n o p e r s o l a v i t a e m o l t e a l t r e s o n o r i m a s t e f e r i t e n e l l e p r i m e o r e d i s t a m a t t i n a n e l l a c i t t à u c r a i n a d i K h a r k i v , d o p o c h e s i è v e r i f i c a t a u n ' e s p l o s i o n e i n u n e d i f i c i o . " A s e g u i t o d i u n ' e s p l o s i o n e d i o r i g i n e s c o n o s c i u t a , c i s o n o m o r t i e f e r i t i i n u n g r a t t a c i e l o n e l q u a r t i e r e d i S a l t i v s k i . S t i a m o i n d a g a n d o s u i d e t t a g l i ” , h a d i c h i a r a t o i l s i n d a c o d e l l a c i t t à , I g o r T e r e k h o v . L e v i t t i m e s o n o u n u o m o e u n a d o n n a c h e s i t r o v a v a n o n e l l o s t e s s o a p p a r t a m e n t o a l q u i n t o p i a n o d i u n c o n d o m i n i o d i 1 6 p i a n i . I s e r v i z i d i e m e r g e n z a c o n t i n u a n o a l a v o r a r e p e r r e c u p e r a r e i c o r p i d a l l e m a c e r i e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a u c r a i n a U k r i n f o r m .