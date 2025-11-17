R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n R i n g o C ’ è u n b i s o g n o p r o f o n d o , s p e s s o p o c o r i c o n o s c i u t o , c h e a t t r a v e r s a l ’ i n f a n z i a e l a p r e a d o l e s c e n z a : t e m p i e l u o g h i t r a c o e t a n e i , l i b e r i m a s i c u r i , d o v e c o s t r u i r e a u t o n o m i a e r e l a z i o n i a u t e n t i c h e : i l c o s i d d e t t o ‘ T e r z o S p a z i o ’ . U n a r i c e r c a p r o m o s s a d a R i n g o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s t r a R i c e r c h e , h a e s p l o r a t o , i n t e r v i s t a n d o i g e n i t o r i , c o m e i l o r o f i g l i t r a i 7 e i 1 4 a n n i v i v o n o o g g i t e m p o l i b e r o , u s o d e l d i g i t a l e e s u p e r v i s i o n e d i u n a d u l t o , m e t t e n d o a f u o c o i l r u o l o d e l ' T e r z o S p a z i o ' a l d i f u o r i d i c a s a e s c u o l a . I n c o n t i n u i t à c o n l a c a m p a g n a ' T r a d i n o i c ’ è p i ù g u s t o ! ' , o n a i r d a s e t t e m b r e , R i n g o s c e g l i e d i d a r e v o c e a q u e s t o b i s o g n o , f a c e n d o c o n o s c e r e , i n p r i m i s a i g e n i t o r i , l ’ i m p o r t a n z a d e i ' T e r z i S p a z i ' , m o m e n t i i n c u i i t w e e n s o n o c o m p l e t a m e n t e l i b e r i d i e s s e r e l o r o s t e s s i e c r e a n o r a p p o r t i p i ù p r o f o n d i : r i d o n o , s c h e r z a n o , s c o p r o n o i l m o n d o e c r e s c o n o , i n s i e m e . P i c c o l i s p a z i c h e r e s t a n o t r a l o r o m a c h e l e g a n o , u n p o ’ c o m e f a l a c r e m a d i R i n g o c o n i s u o i d u e b i s c o t t i , p e r c r e a r e q u a l c o s a d i u n i c o . D a r e f i d u c i a e c r e a r e o c c a s i o n i d i a u t o n o m i a s i g n i f i c a q u i n d i i n v e s t i r e n e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e , d i r i f l e s s o , i n q u e l l o d e l l ’ i n t e r a s o c i e t à . C i ò s i c o n c r e t i z z a n e l l a r o u t i n e f a m i l i a r e e n e i m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e t r a r a g a z z e e r a g a z z i c h e R i n g o a c c o m p a g n a d a g e n e r a z i o n i c o n i s u o i b i s c o t t i d a l g u s t o i n i m i t a b i l e . L a r i c e r c a f o t o g r a f a l a q u o t i d i a n i t à d i r a g a z z i e r a g a z z e , d i v i s a f r a m o m e n t i i n f a m i g l i a , r o u t i n e s c o l a s t i c a , h o b b y e t e m p o l i b e r o c o n i c o e t a n e i . I n f a t t i , i l 6 6 % d e i t w e e n r i s e r v a a l m e n o u n ’ o r a a c o m p i t i e s t u d i o , c o n s p o r t e T V ( e n t r a m b i a l 5 2 % ) a c o m p l e t a r e i l q u a d r o . I n m e z z o , t r o v a p o s t o i l t e m p o d e d i c a t o a g l i a m i c i , c h e d à f o r m a a l l e r e l a z i o n i e a l l ’ a u t o n o m i a . E d è c o s ì c h e i l T e r z o S p a z i o p r e n d e f o r m a n e i l u o g h i d i p r o s s i m i t à : c o r t i l i s c o l a s t i c i , c a m p i s p o r t i v i , b i b l i o t e c h e , p a n c h i n e . L a s u a i m p o r t a n z a p e r a u t o n o m i a e i n d i p e d e n z a è r i c o n o s c i u t a d a l l ’ 8 7 % d e i g e n i t o r i , c h e i n l a r g a m a g g i o r a n z a c r e d o n o c h e r a f f o r z i l e a b i l i t à s o c i a l i ( 6 6 % ) . N e l l a p r a t i c a p e r ò i m o m e n t i s e n z a s u p e r v i s i o n e s o n o r i l e v a t i n e l 3 3 % d e i c a s i , e s a l g o n o a l 4 7 % n e l l a f a s c i a 1 3 – 1 4 a n n i . A i n c i d e r e c i s o n o i l t i m o r e d e i g e n i t o r i p e r l a s i c u r e z z a f i s i c a e l e “ c a t t i v e c o m p a g n i e ” ( e n t r a m b i a l 3 4 % ) , m a a n c h e c o m e g e s t i r e i l c o n t r o l l o o n l i n e ( 3 3 % ) . I m o m e n t i d i a u t o n o m i a , i n f a t t i , n o n s i s v i l u p p a n o p i ù s o l o a l l ’ e s t e r n o , m a a n c h e n e l d i g i t a l e , c o n i n t e r n e t , u t i l i z z a t o d a q u a s i l a m e t à d e i p r e a d o l e s c e n t i ( 4 4 % ) , c h e d i v e n t a a t u t t i g l i e f f e t t i u n n u o v o T e r z o S p a z i o d a c o n s i d e r a r e . O n l i n e , l ’ a t t e n z i o n e d i r a g a z z i e r a g a z z e è c a t t u r a t a d a i s o c i a l m e d i a ( 5 9 % ) , s p e c i a l m e n t e n e l l a f r u i z i o n e d i v i d e o b r e v i ( Y o u T u b e e T i k T o k ) . I n p r e a d o l e s c e n z a p o i l ’ u s o d e l w e b s i a l l a r g a : t r a g l i 1 1 – 1 4 a n n i e n t r a n e l l o s t u d i o ( 4 7 % ) e d i v e n t a i l m o d o p e r r e s t a r e i n c o n t a t t o c o n g l i a m i c i ( 4 6 % ) , p i ù c h e t r a i 7 – 1 0 a n n i ( 3 5 % e 2 1 % ) . C a m b i a n o a n c h e l e m o d a l i t à c o n c u i c i s i c o l l e g a : i p i ù g r a n d i n a v i g a n o p i ù s p e s s o d a s o l i ( 3 9 % ) , i p i ù p i c c o l i l o f a n n o a f f i a n c a t i d a i g e n i t o r i ( 5 6 % ) . E g l i e f f e t t i ? P i ù o c c a s i o n i d i d i a l o g o ( 3 3 % ) m a a n c h e q u a l c h e m o m e n t o d i i s o l a m e n t o ( 2 6 % ) , s e g n a l i c h e d e s c r i v o n o u n u s o d e l d i g i t a l e i n c o n t i n u a t r a s f o r m a z i o n e . “ Q u e s t a r i c e r c a r e s t i t u i s c e t u t t a l a v e r i t à d e l l a c o m p l e s s i t à e d u c a t i v a a t t u a l e . I g e n i t o r i s o n o c o n s a p e v o l i d e i r i s c h i c o n n e s s i a l l ’ u s o e c c e s s i v o d i i n t e r n e t e c o n t e m p o r a n e a m e n t e n o n s i f i d a n o d e l m o n d o r e a l e , p e r c e p i t o c o m e i n o s p i t a l e e p e r i c o l o s o . A l l o s t e s s o t e m p o r i c o n o s c o n o c h e l ’ a u t o n o m i a i n d i v i d u a l e e s o c i a l e d i b a m b i n i e p r e a d o l e s c e n t i p o s s a s v i l u p p a r s i s o l o a t t r a v e r s o e s p e r i e n z e d i g i o c o e s o c i a l i z z a z i o n e f u o r i d a l c o n t r o l l o a d u l t o ” , c o m m e n t a l o p s i c o l o g o e p s i c o t e r a p e u t a M a t t e o L a n c i n i . “ N o n b a s t a n o l a s c u o l a , l o s p o r t e l e a t t i v i t à r i c r e a t i v e , s e r v e a n c h e - c o n t i n u a - l a s p e r i m e n t a z i o n e g r a d u a l e d i s é n e l m o n d o . L ' a g g r e g a z i o n e l i b e r a t r a c o e t a n e i . I r a p p o r t i d i a m i c i z i a i n a s s e n z a d e g l i a d u l t i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r l a c r e s c i t a . P e r q u e s t o a n o i a d u l t i t o c c a l a s c i a r l i a n d a r e e n o n s o l o o r g a n i z z a r e ” . L a f o t o g r a f i a r e s t i t u i t a d a l l a r i c e r c a g u i d a t a d a R i n g o è q u e l l a d i u n a q u o t i d i a n i t à t a n g i b i l e : p o m e r i g g i t r a c o m p i t i , s p o r t e T V ; p a s s i o n i d i g i t a l i c h e s c o r r o n o t r a s o c i a l m e d i a e v i d e o u l t r a b r e v i e l a r e t e c h e , i n p r e a d o l e s c e n z a , d i v e n t a a n c h e s t u d i o e m o d o p e r r e s t a r e i n c o n t a t t o c o n g l i a m i c i . D e n t r o q u e s t o r i t m o , i l T e r z o S p a z i o è f a t t o d i m o m e n t i e l u o g h i s e m p l i c i i n c u i a u t o n o m i a e r e l a z i o n i p r e n d o n o f o r m a , d e l i n e a n d o u n e q u i l i b r i o c o n t e m p o r a n e o t r a p r e s e n z a a d u l t a , c o e t a n e i e d i g i t a l e . C o m e s o t t o l i n e a l o p s i c o l o g o e p s i c o t e r a p e u t a M a t t e o L a n c i n i , l a c o m p l e s s i t à e d u c a t i v a d i o g g i c h i e d e a g l i a d u l t i d i f a v o r i r e e s p e r i e n z e d i a u t o n o m i a g r a d u a l e e d i f i d a r s i d e l l ’ a g g r e g a z i o n e t r a r a g a z z i e r a g a z z e , p e r m e t t e n d o l e g a m i e t e m p i t r a a m i c i s e n z a u n a r e g i a c o s t a n t e . L a s c i a r l i a n d a r e , s e n z a s c o m p a r i r e , è l ’ a t t o e d u c a t i v o p i ù d i f f i c i l e , e p p u r e n e c e s s a r i o .