M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A l f o n s o S i g n o r i n i c o n t r o i g i g a n t i d e l w e b . I d i f e n s o r i d e l c o n d u t t o r e t e l e v i s i v o , g l i a v v o c a t i D a n i e l a M i s s a g l i a e D o m e n i c o A i e l l o , h a n n o d e n u n c i a t o i l e g a l i r a p p r e s e n t a n t i d i G o o g l e I t a l y e G o o g l e I r e l a n d p e r c h é " n o n o s t a n t e l e r i p e t u t e r i c h i e s t e , i l w e b h o s t i n g n o n h a r i m o s s o c o n t e n u t i d i f f a m a t o r i , c o r r i s p o n d e n z a p e r s o n a l e e d o c u m e n t i o t t e n u t i i n m a n i e r a i l l e c i t a , a g g r a v a n d o g i o r n o d o p o g i o r n o l e c o n s e g u e n z e d e l r e a t o " . L e r i s p o s t e d i G o o g l e " o l t r e a d e s s e r s t a t e t a r d i v e e c i c l o s t i l a t e h a n n o d i f a t t o n e g a t o l a r i c h i e s t a d i r i m u o v e r e i c o n t e n u t i p r e s e n t i s u Y o u t u b e e n e l p r o g r a m m a ' F a l s i s s i m o ' d i F a b r i z i o C o r o n a " s i l e g g e i n u n a n o t a . I l e g a l i r a p p r e s e n t a n t i , v i s t a l a q u e r e l a d i p a r t e , " s a r e b b e r o s t a t i i s c r i t t i n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i p e r c o n c o r s o i n d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a e c o n t i n u a t a " n e i c o n f r o n t i d i S i g n o r i n i , a l c e n t r o d i p e s a n t i a c c u s e d a p a r t e d i C o r o n a . " N o n é t o l l e r a b i l e l a d e r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e d e i s i g n o r i d e l w e b c h e a s c o p o d i l u c r o - p e r i m p o r t i e n o r m i - n o n p r o v v e d o n o - a n c h e a f r o n t e d i r i c h i e s t e d o c u m e n t a t e e r e i t e r a t e - a t u t e l a r e i d i r i t t i s o g g e t t i v i d e l c i t t a d i n o e s i a n o d i s p o s t i a d o s p i t a r e o g n i f o r m a d i i l l e c i t o , t r i n c e r a n d o s i d i e t r o c a t e n e d i c o n t r o l l o o g o v e r n a n c e c h e s p e s s o r e n d o n o m a t e r i a l m e n t e i n a c c e s s i b i l e o g n i f o r m a d i t u t e l a " s o t t o l i n e a n o i l e g a l i . N e l l o s p e c i f i c o " é s t a t a p o s t a i n e s s e r e u n a v a s t a c a m p a g n a d i f f a m a t o r i a a s c o p o d i l u c r o , i m p o r t i i n c a s s a t i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o d a C o r o n a a t t r a v e r s o i l n e c e s s a r i o c o n t r i b u t o d i Y o u t u b e d i p r o p r i e t à G o o g l e . N o n h a n n o i n t e s o r i m u o v e r e i c o n t e n u t i i l l e c i t i c o n t i n u a n d o a d i n c a s s a r e r i c a v i o r i g i n a t i d a l l a p e r m a n e n z a i n r e t e d e i c o n t e n u t i i l l e c i t i e d u n q u e a g g r a v a n d o l e c o n s e g u e n z e d e l r e a t o " s p i e g a n o i l e g a l i d i S i g n o r i n i . " A l t r e i n i z i a t i v e s i m i l i s a r a n n o a p p r o n t a t e n e i c o n f r o n t i d i M e t a e T i k T o k . I l w e b d a s p a z i o l i b e r o a g l i u t e n t i n o n d e v e e s s e r e i n t e s o s c i o l t o d a r e g o l e d e l p r i n c i p i o d e l n e m i n e m l e d e r e ( n o n d a n n e g g i a r e n e s s u n o , n d r ) e l e b i g d e l l a r e t e d e v o n o p o t e r g a r a n t i r e p a r a m e t r i e t i c i e d i r i s p e t t o d e l l e r e g o l e d e l v i v e r e c i v i l e " c o n c l u d o n o A i e l l o e M i s s a g l i a .