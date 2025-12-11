M i l a n o , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S t r i s c i a p a r t e i n u n a n u o v a p r e s t i g i o s i s s i m a c o l l o c a z i o n e , i n p r i m e t i m e e d o v r e b b e e s s e r e i n t o r n o a l 2 0 g e n n a i o . I l p a l i n s e s t o è a n c o r a m o l t o a p e r t o , p e r c h é s i a C a n a l e 5 c h e R a i 1 c i s t a n n o m e t t e n d o u n p o ' d i t e m p o p e r p o s i z i o n a r e l e l o r o p e d i n e " . C o s ì P i e r S i l v i o B e r l u s c o n i , a d d i M f e - M e d i a f o r E u r o p e , d u r a n t e i l t r a d i z i o n a l e i n c o n t r o d i N a t a l e c o n l a s t a m p a , c h e s i è t e n u t o i e r i s e r a n e g l i s t u d i d i C o l o g n o M o n z e s e . S i t r a t t a , h a s p i e g a t o l ' a d d i M f e , d i " u n a d e c i s i o n e c h e a b b i a m o p r e s o i n s i e m e a d A n t o n i o R i c c i " . D e l r e s t o , " s a r e b b e s t a t o s b a g l i a t o , d o p o l ' e s p e r i m e n t o d e l l a R u o t a , r i p o r t a r e S t r i s c i a i n a c c e s s . E n o n s o l o s a r e b b e s t a t o s b a g l i a t o d a t v c o m m e r c i a l e , m a s a r e b b e s t a t o s b a g l i a t o a n c h e p e r l a s t e s s a S t r i s c i a e A n t o n i o n e è b e n c o n s a p e v o l e " . I n o g n i c a s o , h a c o n c l u s o , " s i a m o m o l t o f i d u c i o s i , s t a l a v o r a n d o p e r a d a t t a r e a l p r i m e t i m e l o s t i l e e i l m o d o d i S t r i s c i a e q u e s t o è q u a n t o " .