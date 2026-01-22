M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i n c r e d i b i l e c h e s i p o s s a a s s i s t e r e a u n t r i b u n a l e d e l l ’ i n q u i s i z i o n e d o v e u n p e r s o n a g g i o c h e n o n è i n s c r i t t o a l l ' O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i p o s s a d i f f a m a r e e d i r e l a q u a l u n q u e r i s p e t t o a d e l l e c o s e c h e n o n s o n o s t a t e m i n i m a m e n t e v e r i f i c a t e " . E ' i l c o m m e n t o d e l l ' a v v o c a t a D a n i e l a M i s s a g l i a c h e i n s i e m e a l c o l l e g o D o m e n i c o A i e l l o d i f e n d e i l c o n d u t t o r e t v A l f o n s o S i g n o r i n i a l c e n t r o d e l l e u l t i m e p u n t a t e d i ' F a l s i s s i m o ' i d e a t o d a F a b r i z i o C o r o n a . I l e g a l i d e l l ' e x p r e s e n t a t o r e d e l G r a n d e f r a t e l l o o l t r e a d e n u n c i a r e C o r o n a s i s o n o r i v o l t i a l T r i b u n a l e c i v i l e p e r c h i e d e r e d i n o n m a n d a r e i n o n d a l a p r o s s i m a p u n t a t a d e l p r o g r a m m a o n l i n e i n p r o g r a m m a p e r l u n e d ì 2 6 g e n n a i o .