M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E s i s t e l a l i b e r t à d i s t a m p a e a n d r ò a v a n t i c o m e h o s e m p r e f a t t o " . F a b r i z i o C o r o n a n o n s i f e r m a e d è p r o n t o a f a r e n u o v i n o m i d o p o a v e r f a t t o p i ù p u n t a t e s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a S i g n o r i n i ' s u c u i o r a i n d a g a l a P r o c u r a d i M i l a n o . P r e s e n t e a l l ' u d i e n z a c i v i l e - p r i m a d i e s s e r e i n v i t a t o a u s c i r e - c o n c u i l a d i f e s a d e l c o n d u t t o r e t v h a c h i e s t o d i b l o c c a r e l a p r o s s i m a p u n t a t a d i ' F a l s i s s i m o ' , C o r o n a n o n m o l l a e s u i n o m i g i à s p o i l e r a t i - c o m e l a c o n d u t t r i c e M e d i a s e t M a r i a D e F i l i p p i - n o n i n d i e t r e g g i a . " S i a c c u s a C o r o n a d i a v e r f a t t o m i l i o n i s u q u e s t a c o s a q u a , q u a l e è i l p r o b l e m a d i g u a d a g n a r e ? E ’ u n a v e n d e t t a m i r a t a ? N o . H o u n m o t i v o p e r c u i s o n o a n d a t o c o n t r o S i g n o r i n i ? N o . H o d e t t o q u a l c o s a d i s b a g l i a t o ? N o , i o h o f a t t o u n ’ i n d a g i n e . D e i p r o c e s s i n o n h o p a u r a , t u t t i i p r o c e s s i d i d i f f a m a z i o n e l i v i n c o " a g g i u n g e p a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i , a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a . " N o n a b b i a m o p a u r a s e d o v e s s e r o d a r c i q u a l c h e i n t e r d i z i o n e o l ’ a r r e s t o , s o n o v e n t ’ a n n i c h e c o m b a t t i a m o e l a l e g g e l a c o n o s c i a m o . S e c i s a r à d a d i f e n d e r c i à l a g u e r r e c o m m e à l a g u e r r e , c o m e f a c c i a m o d a v e n t ' a n n i " . N e l l ’ a t t o d e l l a d i f e s a s i d i c e " c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l a p u n t a t a , i o h o d i f f a m a t o g r a v e m e n t e S i g n o r i n i s e n z a a l c u n e l e m e n t o p r o b a t o r i o . C o m e p u o i s c r i v e r l o ? C i s o n o d e l l e c h a t c l a m o r o s e , d e g l i a u d i o c l a m o r o s i , d e l l e f o t o g r a f i e c l a m o r o s e , d e l l e d i c h i a r a z i o n i e u n a d e n u n c i a . . e n o n c ’ è u n q u a d r o p r o b a t o r i o ? " a g g i u n g e c o n a r i a s p a v a l d a r i b a d e n d o c h e c o n t r o i l d i r e t t o r e d e l l a r i v i s t a ' C h i ' c i s a r e b b e u n a n u o v a d e n u n c i a d i u n u o m o d i E r b a ( C o m o ) . " P e r m e c i s o n o p e r s o n e c h e s o n o s t a t e s e n t i t e e h a n n o s m e s s o d i p a r l a r e " d i c e a n c o r a . L u n e d ì 2 6 g e n n a i o , i n t a n t o , c i s a r à l ’ u l t i m a p u n t a t a s u S i g n o r i n i . " B a s t a , c h i u d o l ’ i n c h i e s t a , c h i u d o l a m i a p a r t e " m a p r o n o s t i c a c h e " s a r ò c o s t r e t t o a r i t o r n a r c i p e r c h é i o s o n o s i c u r o c h e q u e s t a r o b a q u a n o n f i n i s c e p i ù . N o n c h e p o s s o p o r t a r e 5 0 p u n t a t e s u S i g n o r i n i , n o n h o b i s o g n o d i l u i p e r f a r e m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i " . Q u a n t o a g l i a l t r i n o m i f a m o s i a n n u n c i a t i , " C i s t o l a v o r a n d o , m a d e v o n o e s s e r e l e g a t i a d e l l e i n c h i e s t e p e r c h é i l m i o p r o g r a m m a è u n p r o g r a m m a d ’ i n c h i e s t a , i o n o n m i s i e d o l ì a s p a r a r e c a z . . . s u l l e p e r s o n e " . I l n u o v o f o r m a t s o c i a l c o n q u i s t a " 1 0 - 1 2 m i l i o n i d i s p e t t a t o r i a p u n t a t a , t r a t u t t e l e p i a t t a f o r m e p a r l i a m o d i 6 0 - 7 0 m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i . E ' p i ù d i u n a p a r t i t o p o l i t i c o , s e m i g i r a f a c c i o u n a l i s t a c i v i c a e m a g a r i v i n c o e c o m i n c i o a c o m a n d a r e t u t t i " c o n c l u d e F a b r i z i o C o r o n a .