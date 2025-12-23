A n k a r a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s / a f p ) - P r e c i p i t a t o i n T u r c h i a l ' a e r e o c o n a b o r d o i l c a p o d i S t a t o m a g g i o r e l i b i c o , i l g e n e r a l e M o h a m m e d A l i A h m e d A l - H a d d a d , m o r t o n e l l ' i n c i d e n t e . I l j e t d e c o l l a t o d a A n k a r a e r a d i r e t t o a T r i p o l i . A c o n f e r m a r e l a n o t i z i a i l p r e m i e r l i b i c o A b d e l h a m i d D b e i b a h . " È c o n p r o f o n d a t r i s t e z z a e g r a n d e d o l o r e c h e a b b i a m o a p p r e s o l a n o t i z i a d e l l a m o r t e d e l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e g e n e r a l e d e l l ’ e s e r c i t o l i b i c o " , h a s c r i t t o D b e i b a h i n u n p o s t s u F a c e b o o k . L a n o t i z i a a r r i v a d o p o c h e l e a u t o r i t à t u r c h e a v e v a n o c o m u n i c a t o d i a v e r i n d i v i d u a t o i r o t t a m i d e l j e t d ’ a f f a r i F a l c o n 5 0 s u c u i v i a g g i a v a n o 5 p e r s o n e e c o n c u i e r a n o s t a t e p e r s e l e c o m u n i c a z i o n i p o c o d o p o i l d e c o l l o . I s o c c o r r i t o r i t u r c h i h a n n o i n d i v i d u a t o i r o t t a m i d e l j e t , c o n c u i s i e r a n o p e r s i i c o n t a t t i p o c o d o p o i l d e c o l l o d a A n k a r a , a v e v a a n n u n c i a t o p o c o p r i m a i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o t u r c o A l i Y e r l i k a y a i n u n p o s t s u X , r i f e r e n d o c h e l a g e n d a r m e r i a h a r a g g i u n t o i r e s t i d e l v e l i v o l o a c i r c a d u e c h i l o m e t r i a s u d d e l v i l l a g g i o d i K e s i k k a v a k , n e l d i s t r e t t o d i H a y m a n a , n e l l a p r o v i n c i a d i A n k a r a . " L ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s a r à i n f o r m a t a s u g l i s v i l u p p i " , h a a g g i u n t o . I n p r e c e d e n z a l e a u t o r i t à a v e v a n o r e s o n o t o d i a v e r p e r s o i l c o n t a t t o a l l e 2 0 . 5 2 l o c a l i ( 1 8 . 5 2 i t a l i a n e ) c o n i l j e t d ’ a f f a r i F a l c o n 5 0 , n u m e r o d i c o d a 9 H - D F J , d e c o l l a t o d a l l ’ a e r o p o r t o d i A n k a r a E s e n b o g a e d i r e t t o a T r i p o l i . P o c o p r i m a d e l l a s c o m p a r s a d a i r a d a r e r a s t a t a r i c e v u t a u n a r i c h i e s t a d i a t t e r r a g g i o d i e m e r g e n z a n e l l a z o n a d i H a y m a n a .