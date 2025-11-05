R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a è l a p a t o l o g i a c o n l ' i n c i d e n z a p i ù e l e v a t a n e l n o s t r o P a e s e . N e c e s s i t à d i g e s t i o n e c o m p l e s s i v a d e l l a p a t o l o g i a a 3 6 0 g r a d i , p r e s a i n c a r i c o e l a v o r o i n t e a m o l a v o r o m u l t i d i s c i p l i n a r e v u o l d i r e P r o s t a t e C a n c e r U n i t " . L o h a d e t t o G i u s e p p e P r o c o p i o , d i r e t t o r e P r o g r a m m a P r o s t a t a e S t r u t t u r a d i p a r t i m e n t a l e d i O n c o l o g i a m e d i c a g e n i t o u r i n a r i a , F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a ' O l t r e l a f r a m m e n t a z i o n e : s t r a t e g i e i n t e g r a t e p e r l a g e s t i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o ' , c h e s i è s v o l t o o g g i n e l l a S a l a s t a m p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " Q u e s t i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i p r e v e d o n o f i g u r e d i s p e c i a l i s t i c o m e l ' o n c o l o g o , i l r a d i o t e r a p i s t a e l ' u r o l o g o , m a a n c h e f i g u r e c h e s o n o d i s u p p o r t o e c h e p o s s o n o a i u t a r e n e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e d i a g n o s t i c a e n e l l a s t r a t e g i a d i t r a t t a m e n t o - h a s p i e g a t o P r o c o p i o - L a m e s s a i n s i e m e d i q u e s t e c o m p e t e n z e g a r a n t i s c e o g g i l a p r e s a i n c a r i c o a 3 6 0 g r a d i , m a a n c h e l a g e s t i o n e o t t i m a l e e a d e g u a t a p e r i l p a z i e n t e . Q u e s t o è u n m o d e l l o v i r t u o s o f u n z i o n a l e c h e e s i s t e i n t a n t e r e a l t à : l a p r o s s i m a s f i d a - h a c o n c l u s o - è e s t e n d e r l o i l p i ù p o s s i b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " .