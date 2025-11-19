R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È u n i m p o r t a n t e r i s c h i o o n c o l o g i c o n o n s o l o p e r l e d o n n e , m a a n c h e p e r g l i u o m i n i : i l P a p i l l o m a v i r u s ( H p v ) t r a i m a s c h i i n I t a l i a è l a p r i n c i p a l e c a u s a o g n i a n n o d i o l t r e 2 . 4 0 0 c a s i d i c a n c r o e 3 m i l a d e c e s s i . P u ò c o m p r o m e t t e r e a n c h e l a f e r t i l i t à , i n p a r t i c o l a r e q u e l l a m a s c h i l e . L a p r e v a l e n z a d e l D n a d e l l ’ H p v n e l l o s p e r m a è q u a s i d o p p i a t r a i p a z i e n t i i n f e r t i l i ( 2 0 % ) r i s p e t t o a l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e ( 1 1 % ) . A n c h e p e r q u e s t o , n e l n o s t r o P a e s e , v a a d o t t a t o u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o p e r e l i m i n a r e t u t t i i t u m o r i H p v - c o r r e l a t i : a t t r a v e r s o l e v a c c i n a z i o n i e l e d i a g n o s i p r e c o c i è p o s s i b i l e e v i t a r e c o m p l e t a m e n t e l ’ i n s o r g e n z a d i q u e s t e n e o p l a s i e . A l m o m e n t o i t a s s i d ’ a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g e a l l e i m m u n i z z a z i o n i r i s u l t a n o p e r ò a n c o r a i n s o d d i s f a c e n t i . È q u a n t o s o s t e n g o n o i r a p p r e s e n t a n t i d e i m e d i c i s p e c i a l i s t i e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i r i u n i t i o g g i i n o c c a s i o n e d i u n c o n v e g n o a l S e n a t o d a l t i t o l o ‘ L ’ i m p e g n o p e r u n ’ I t a l i a l i b e r a d a l l ’ H p v : t u t e l a r e l a f e r t i l i t à e d e l i m i n a r e i t u m o r i p r e v e n i b i l i ’ . L ’ e v e n t o - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - è r e a l i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e G u i d o Q u i n t i n o L i r i s , c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , e s i t i e n e d o p o l a r e c e n t e G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l t u m o r e d e l l a c e r v i c e u t e r i n a . " I l p a p i l l o m a v i r u s è u n p e r i c o l o s o f a t t o r e d i r i s c h i o o n c o l o g i c o d a l q u a l e p e r ò p o s s i a m o d i f e n d e r c i - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r a F a b i , c o n s i g l i e r e n a z i o n a l e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a - È u n p a t o g e n o c h e n o n f a d i f f e r e n z e d i g e n e r e e v i e n e t r a s m e s s o d u r a n t e t u t t i i r a p p o r t i s e s s u a l i n o n p r o t e t t i . N o n d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o s o l o u n p r o b l e m a f e m m i n i l e p e r c h é d e t e r m i n a , s i a n e g l i u o m i n i c h e n e l l e d o n n e , l ’ 8 8 % d e i t u m o r i d e l l ’ a n o e i l 3 0 % d i q u e l l i d e l l ’ o r o f a r i n g e , c a v o o r a l e e l a r i n g e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e n e o p l a s i e f e m m i n i l i i n v e c e - s p i e g a - p r o v o c a i l 9 0 % d i q u e l l e a l l a c e r v i c e u t e r i n a e i l 4 3 % e i l 7 0 % d e i c a r c i n o m i d e l l a v u l v a e d e l l a v a g i n a . S o n o t u t t e m a l a t t i e c u r a b i l i q u a n d o v e n g o n o r i c o n o s c i u t e p r e c o c e m e n t e e t r a t t a t e t e m p e s t i v a m e n t e i n m o d o a d e g u a t o . I n t o t a l e s o n o p i ù d i 7 . 5 0 0 i c a s i l ’ a n n o d i c a n c r o c h e p o t r e b b e r o e s s e r e e v i t a t i i n c e n t i v a n d o i l p i ù p o s s i b i l e l a p r e v e n z i o n e . È u n a s t r a t e g i a c h e p u ò e s s e r e r e a l i z z a t a i n c e n t i v a n d o l e v a c c i n a z i o n i c o n t r o l ’ H p v . V a i n c r e m e n t a t a l a p a r t e c i p a z i o n e a g l i s c r e e n i n g e i n t u t t e l e R e g i o n i s o n o g i à a t t i v i p r o g r a m m i g r a t u i t i . A l m o m e n t o p e r ò s o l o u n a d o n n a s u t r e s i s o t t o p o n e r e g o l a r m e n t e a l f o n d a m e n t a l e t e s t d e l l ’ H p v " . N e l 2 0 2 0 l ’ O r g a n i z z a z i o n e m o n d a l e d e l l a s a n i t à h a l a n c i a t o u n a ‘ C a l l t o a c t i o n ’ p e r e l i m i n a r e i l c a n c r o d e l l a c e r v i c e u t e r i n a . È p r e v i s t o c h e t u t t i i P a e s i l a v o r i n o a f f i n c h é e n t r o i l 2 0 3 0 s i a n o r a g g i u n t i a l c u n i o b i e t t i v i : a r r i v a r e a l 9 0 % d e l l e r a g a z z e v a c c i n a t e c o n c i c l o c o m p l e t o e n t r o i 1 5 a n n i d i e t à ; i l 7 0 % d e l l e d o n n e s o t t o p o s t o a s c r e e n i n g c o n t e s t a d a l t a p e r f o r m a n c e e , i n f i n e g a r a n t i r e a l 9 0 % d e l l e p a z i e n t i , c o l p i t e d a n e o p l a s i a c e r v i c a l e , a c c e s s o t e m p e s t i v o a c u r e e d e s a m i d i f o l l o w - u p . " I l p r i m o P a e s e c h e h a r i s p o s t o è s t a t o l ’ A u s t r a l i a - o s s e r v a E n r i c o D i R o s a , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d ’ i g i e n e ( S i t i ) - I l n o s t r o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r r i s p o n d e r e a q u e s t a t r i p l i c e s f i d a . I n I t a l i a i l v a c c i n o p e r H p v è o r m a i d i s p o n i b i l e g r a t u i t a m e n t e d a m o l t i a n n i s i a p e r i m a s c h i c h e p e r l e f e m m i n e . E p p u r e , i d a t i s u l l e i m m u n i z z a z i o n i s o n o i n s o d d i s f a c e n t i e l o n t a n i d a g l i o b i e t t i v i p r e f i s s a t i d a l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e i n t e r n a z i o n a l i . T r a l e f e m m i n e , p e r l e c o o r t i t r a i l 2 0 0 9 e i l 2 0 0 3 , s i a m o a p o c o p i ù d e l 7 0 % . S i r e g i s t r a n o d a t i p e g g i o r i f r a i m a s c h i d e l l e c o o r t i 2 0 0 4 - 2 0 0 3 d o v e i t a s s i s c e n d o n o a d d i r i t t u r a s o t t o i l 2 0 % . P r o p r i o p e r i g i o v a n i u o m i n i v a n n o p r e v i s t e a t t i v i t à i n f o r m a t i v e s p e c i f i c h e e a n c h e p e r l o r o d e v e s e m p r e e s s e r e g a r a n t i t a l ’ e q u i t à d i o f f e r t a n e l l a v a c c i n a z i o n e " . " R e c e n t i s t u d i f a r m a c o e c o n o m i c i e v i d e n z i a n o c h e l ’ e s t e n s i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e a t u t t e l e d o n n e f i n o a i 4 5 a n n i è c o s t i - e f f i c a c e n e l m e d i o t e r m i n e e g a r a n t i s c e i m a g g i o r i b e n e f i c i c l i n i c i - e v i d e n z i a A n n a l i s a C a l a b r ò , p r o f e s s o r e s s a d i I g i e n e e s a n i t à p u b b l i c a a l l ’ U n i v e r s i t à d i C a s s i n o e d e l L a z i o M e r i d i o n a l e - L a v a c c i n a z i o n e ‘ o p p o r t u n i s t i c a ’ i n o c c a s i o n e d e l l o s c r e e n i n g o r g a n i z z a t o e l ’ e s t e n s i o n e d e l d i r i t t o a t u t t e l e d o n n e t r a i 2 6 e i 4 5 a n n i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l s e t t i n g d i o f f e r t a , r a p p r e s e n t a n o s t r a t e g i e d i g r a n d e r i l e v a n z a c h e m e r i t a n o u n ’ a t t e n t a v a l u t a z i o n e d a p a r t e d e i d e c i s o r i . S o l o a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o p r e v e n t i v o r e a l m e n t e i n t e g r a t o s a r à p o s s i b i l e a c c e l e r a r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ o b i e t t i v o p r o m o s s o d a l l ’ O m s " . N e l c o n v e g n o d i o g g i a l S e n a t o p a r t e c i p a n o a n c h e l e a s s o c i a z i o n i e F o n d a z i o n i f i r m a t a r i e d e l ‘ M a n i f e s t o p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e i t u m o r i c o r r e l a t i a l p a p i l l o m a v i r u s ’ : F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i ; C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i g i o v a n i , C i t t a d i n a n z A t t i v a , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ( F a v o ) ; T h i n k Y o u n g , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a ; A c t o I t a l i a ( A l l e a n z a c o n t r o i l t u m o r e o v a r i c o ) ; L o t o O d V ; a B R C A d a b r a E t s e L i l t - L e g a I t a l i a n a p e r l a L o t t a c o n t r o i t u m o r i . I l d o c u m e n t o d e l 2 0 2 1 i n v i t a l ’ I t a l i a a p r e n d e r e p r o v v e d i m e n t i p e r e s s e r e i l p r i m o P a e s e i n E u r o p a a e l i m i n a r e t u t t e l e n e o p l a s i e i n d o t t e d a l l ’ H p v . S e c o n d o i f i r m a t a r i p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d e l l ’ O m s p u ò e s s e r e u t i l e i s t i t u i r e u n t a v o l o t e c n i c o p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . A q u e s t o d e v o n o p a r t e c i p a r e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p r i n c i p a l i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . I n s i e m e è p o s s i b i l e t r o v a r e s o l u z i o n i c o n d i v i s e p e r u n p i a n o c h e s i a i n g r a d o d i i n c r e m e n t a r e v a c c i n a z i o n i e s c r e e n i n g . " C o m b a t t e r e i l v i r u s d e l l ' H p v p o t r e b b e a v e r e u n i m p a t t o p o s i t i v o a n c h e s u l l a p r o t e z i o n e d e l l a f e r t i l i t à , s i a p e r g l i u o m i n i c h e p e r l e d o n n e - h a r i m a r c a t o i l s e n a t o r e L i r i s - D a t r o p p o t e m p o , i n I t a l i a , s t i a m o a s s i s t e n d o a u n p r e o c c u p a n t e c a l o d e l l e n a s c i t e e a u n p r o g r e s s i v o i n n a l z a m e n t o d e l l ' e t à m e d i a d e l l a m a t e r n i t à . U n f e n o m e n o c h e n o n s o l o i n c i d e s u l l a n o s t r a d e m o g r a f i a , m a c h e h a a n c h e r i p e r c u s s i o n i p r o f o n d e s u l p i a n o s a n i t a r i o e d e c o n o m i c o . L a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e è q u i n d i u n a p r i o r i t à p e r t u t t e l e I s t i t u z i o n i e s e g u i r e s t i l i d i v i t a s a n i e p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e è c e n t r a l e . I n p a r t i c o l a r e , p e r q u a n t o r i g u a r d a i t u m o r i c o r r e l a t i a l l ' H p v - c o n c l u d e - è e s s e n z i a l e s o t t o p o r s i c o n r e g o l a r i t à a g l i s c r e e n i n g c e r v i c a l i e u s u f r u i r e d e i b e n e f i c i d e l v a c c i n o a n t i - c a n c r o " .