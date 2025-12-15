R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S u n u o v i d a t i s t u d i o A M P L I F Y i n l e u c e m i a l i n f a t i c a c o r n i c a , ‘ c o m b i n a z i o n e o r a l e a d u r a t a f i s s a s i d i s t i n g u e p e r e f f i c a c i a , m a n e g g e v o l e z z a , t o l l e r a n z a e s o s t e n i b i l i t à ’ “ A t r e a n n i d a l l a t e r a p i a , 9 p a z i e n t i s u 1 0 ” c o n d i a g n o s i d i l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a s o n o “ l i b e r i d a u l t e r i o r i t r a t t a m e n t i , c o n l a m a l a t t i a d i f a t t o n o n p i ù p e r c e p i b i l e : u n g r a n d e v a n t a g g i o p e r i p a z i e n t i p e r c h é n e m i g l i o r a l a q u a l i t à d i v i t a ” . C o s ì A n t o n i o C u n e o , d i r e t t o r e U n i t à o p e r a t i v a d i E m a t o l o g i a , A z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a d i F e r r a r a i l l u s t r a i “ r i s u l t a t i d i g r a n d e i n t e r e s s e , p r e s e n t a t i r e c e n t e m e n t e a l l ’ A S H , C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à a m e r i c a n a d i e m a t o l o g i a , c h e s i è s v o l t o a O r l a n d o ” , r e l a t i v i “ a g l i a g g i o r n a m e n t i d e l l o s t u d i o A M P L I F Y c h e h a p a r a g o n a t o l ’ e f f i c a c i a d e l l a c o m b i n a z i o n e a c a l a b r u t i n i b e v e n e t o c l a x ” , n u o v o r e g i m e c o m p l e t a m e n t e o r a l e a d u r a t a f i s s a , “ c o n o s e n z a l ’ a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e a n t i - C D 2 0 o b i n u t u z u m a b , c o n l a m i g l i o r e c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a ” i n p a z i e n t i c o n L L C ( l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a ) . “ U n a l t r o d a t o i m p o r t a n t e è q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a - a g g i u n g e l ’ e s p e r t o - p e r c h é l a t e r a p i a è f a c i l m e n t e g e s t i b i l e : l a c o m b i n a z i o n e a c a l a b r u t i n i b e v e n e t o c l a x s i a s s u m e p e r v i a o r a l e , n o n r i c h i e d e f r e q u e n t i a c c e s s i i n o s p e d a l e , è b e n t o l l e r a t a e p r e s e n t a p o c h i s s i m i e v e n t i a v v e r s i , s e m p r e f a c i l m e n t e t r a t t a b i l i ” . L a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a “ è l a l e u c e m i a p i ù f r e q u e n t e n e l m o n d o o c c i d e n t a l e - s p i e g a C u n e o - . O g n i a n n o , c o l p i s c e c i r c a 2 . 5 0 0 – 3 . 0 0 0 p a z i e n t i i n I t a l i a . S i s t i m a c h e , n e l n o s t r o P a e s e , a 1 0 a n n i d a l l a d i a g n o s i s i a n o v i v i t r a 3 0 m i l a e 4 0 m i l a p e r s o n e c o n q u e s t a m a l a t t i a ” . L a p a t o l o g i a s i c a r a t t e r i z z a p e r u n a c c u m u l o a n o m a l o d i “ l i n f o c i t i B c h e n a s c o n o n e l m i d o l l o e s i r i v e r s a n o n e l s a n g u e p e r i f e r i c o , n e i l i n f o n o d i e n e l l a m i l z a , p e r c u i i l p a z i e n t e s i p r e s e n t a c o n g l o b u l i b i a n c h i e l e v a t i , l i n f o n o d i e m i l z a i n g r a n d i t a e t a l o r a s i n t o m i c h e c o m p r o m e t t o n o l a q u a l i t à d i v i t a . Q u a n d o s o n o p r e s e n t i q u e s t e c o n d i z i o n i – i n p r e s e n z a d i s i n t o m i – i l p a z i e n t e p u ò i n i z i a r e i l t r a t t a m e n t o ” . L a t e r a p i a d i p r i m a l i n e a d e l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a , a t t u a l m e n t e “ s i a v v a l e d i d u e a p p r o c c i - c h i a r i s c e l ’ e s p e r t o - , u n a t e r a p i a d i d u r a t a d e f i n i t a – e i n q u e s t o g r u p p o r i e n t r a a p i e n o t i t o l o a c a l a b r u t i n i b e v e n e t o c l a x c o n o s e n z a o b i n u t u z u m a b – o p p u r e u n a t e r a p i a a d u r a t a c o n t i n u a t i v a c o n a c a l a b r u t i n i b , z a n u b r u t i n i b o i b r u t i n i b . N e i p a z i e n t i c h e n o n p r e s e n t a n o u n a d e l e z i o n e d e l c r o m o s o m a 1 7 o u n a m u t a z i o n e d e l g e n e T P 5 3 , c e r t a m e n t e l a t e r a p i a d i d u r a t a f i s s a r a p p r e s e n t a u n ’ o p z i o n e i m p o r t a n t e e , t r a l e v a r i e d i s p o n i b i l i , l a c o m b i n a z i o n e a c a l a b r u t i n i b e v e n e t o c l a x s i d i s t i n g u e p e r e f f i c a c i a , m a n e g g e v o l e z z a e t o l l e r a n z a ” . S u q u e s t a t e r a p i a a d u r a t a f i s s a , è s t a t o p o r t a t o a l l ’ a t t e n z i o n e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a a n c h e l ’ a s p e t t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a . “ I s t i t u t i p r e s t i g i o s i , c h e e f f e t t u a n o q u e s t e v a l u t a z i o n i c o n c o m p l e s s i m o d e l l i m a t e m a t i c i , h a n n o d o c u m e n t a t o c o m e l a t e r a p i a b i o l o g i c a d i d u r a t a f i s s a a b b i a u n v a n t a g g i o i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à - s o t t o l i n e a C u n e o - . È i n f a t t i : p i ù e f f i c a c e d e l l a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a , c h e n o n d o v r e b b e p i ù e s s e r e s o m m i n i s t r a t a , e a n c h e m e n o c o s t o s a , p e r c h é l a c h e m i o - i m m u n o t e r a p i a p r o d u c e u n e f f e t t o d i b r e v e d u r a t a e r i c h i e d e u n a t e r a p i a d i s e c o n d a l i n e a m o l t o p r i m a r i s p e t t o a q u e s t e t e r a p i e a b e r s a g l i o . A c a l a b r u t i n i b e v e n e t o c l a x - c o n c l u d e - è q u i n d i u n a d e l l e n u m e r o s e o p z i o n i c h e p o t r e m o u t i l i z z a r e n e i p a z i e n t i c h e a f f r o n t a n o l a t e r a p i a d i p r i m a l i n e a p e r l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a ” .