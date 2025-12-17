R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a q u a s i u n a d o n n a s u 4 c o n t u m o r e d e l s e n o p o t r e b b e t r a r r e b e n e f i c i d a l l ’ e s e c u z i o n e d e i t e s t g e n o m i c i , c o n s e n t o n o l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o p o s t o p e r a t o r i o e l i m i t a n o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i f a r m a c i i n a p p r o p r i a t i . È n e c e s s a r i o r e n d e r e a n c o r a p i ù e s t e s a m e n t e a c c e s s i b i l i q u e s t i e s a m i a t t r a v e r s o u n a m p l i a m e n t o d e l f o n d o d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o i s t i t u i t o n e l 2 0 2 0 . L o s o s t i e n e G i a m p a o l o B i a n c h i n i , r e s p o n s a b i l e O n c o l o g i a m a m m a r i a n e l d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a M e d i c a d e l l ’ I r c c s O s p e d a l e S a n R a f f a e l e e p r o f e s s o r e U n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e . " S e c o n d o a l c u n e s t i m e d o v r e b b e r o e s s e r e a g g i u n t i a l t r i 5 m i l i o n i a l l e r i s o r s e a t t u a l m e n t e p r e v i s t e - a f f e r m a B i a n c h i n i - A m m o n t a n o i n f a t t i a 1 3 m i l a l e d o n n e c h e o g n i a n n o p o t r e b b e r o e s e g u i r e i l t e s t p e r l a s c e l t a d e l l a t e r a p i a a d i u v a n t e p i ù a d e g u a t a , q u a l o r a q u e s t i t e s t f o s s e r o u s a t i o v u n q u e n e l P a e s e . C i n q u e a n n i f a e r a n o s t a t e c a l c o l a t e s o l o 1 0 m i l a p a z i e n t i . O g g i - s p i e g a - l e n u o v e s t i m e h a n n o i d e n t i f i c a t o u n m a g g i o r n u m e r o d i p a z i e n t i p o t e n z i a l m e n t e e l e g g i b i l i c o n g l i a t t u a l i c r i t e r i d i r i m b o r s a b i l i t à " . S e c o n d o l ’ e s p e r t o , " c i ò è d o v u t o a n c h e a u n m a g g i o r e u t i l i z z o n e i c e n t r i o n c o l o g i c i p i ù p i c c o l i " . S i t r a t t a d i " t e s t v a l i d i n e i t u m o r i m a m m a r i i n s t a d i o p r e c o c e p o s i t i v i a i r e c e t t o r i o r m o n a l i ( H r + ) e n e g a t i v i a H e r 2 - p r e c i s a - C o m p l e s s i v a m e n t e , f i n o a 6 m i l a p a z i e n t i o g n i a n n o s o l o i n I t a l i a p o t r e b b e r o e v i t a r e l a c h e m i o t e r a p i a , c h e r i m a n e u n a c u r a f a r m a c o l o g i c a c h e p r e s e n t a e f f e t t i c o l l a t e r a l i i m p o r t a n t i p e r l e p a z i e n t i e c o s t i r i l e v a n t i p e r i l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . N u o v e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e s u i t e s t g e n o m i c i a r r i v a n o d a l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e S a n A n t o n i o B r e a s t C a n c e r S y m p o s i u m - i n f o r m a u n a n o t a - N e l l a c i t t à t e x a n a , n e i g i o r n i s c o r s i , è s t a t o p r e s e n t a t o u n n u o v o s t u d i o s u l t e s t g e n o m i c o O n c o t y p e D x c o n d o t t o i n 5 c e n t r i o n c o l o g i c i i r l a n d e s i . L ’ e s a m e p e r i d e n t i f i c a r e l e p a z i e n t i c o n l i n f o n o d i p o s i t i v i c h e p o t r e b b e r o e v i t a r e l a c h e m i o t e r a p i a , i n u n p e r i o d o d i 1 1 a n n i , h a p o r t a t o a u n r i s p a r m i o d i o l t r e 6 0 m i l i o n i d i e u r o a s s o c i a t o a l l ’ u s o d e l l a c h e m i o t e r a p i a . S e m p r e n e l l o s t e s s o m e e t i n g è s t a t o a n n u n c i a t o a n c h e l ’ a v v i o d i u n o s t u d i o c l i n i c o r a n d o m i z z a t o d i f a s e I I I c h e v e r r à c o n d o t t o d a l J a p a n C l i n i c a l O n c o l o g y G r o u p ( J c o g ) . L ’ o b i e t t i v o è o t t i m i z z a r e i l t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e p e r l e d o n n e i n p r e m e n o p a u s a a f f e t t e d a c a n c r o a l s e n o H r + e H e r 2 - n e g a t i v o . " S o n o s o l o 2 e s e m p i d e l l e g r a n d i o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a i t e s t g e n o m i c i i n t u t t o i l m o n d o - p r o s e g u e B i a n c h i n i - N e l n o s t r o P a e s e s o n o s t a t i i n t r o d o t t i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a r e l a t i v a m e n t e t a r d i a n c h e s e d a m o l t i a n n i s o n o i n s e r i t i n e l l e p r i n c i p a l i l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i . I l f o n d o è s t a t o c r e a t o n e l 2 0 2 0 e l e r i s o r s e p r e v i s t e s o n o e f f e t t i v a m e n t e d i v e n t a t e d i s p o n i b i l i i n t u t t i i 2 1 s i s t e m i s a n i t a r i i t a l i a n i s o l o d o p o m o l t i m e s i . O r a a d i s t a n z a d i 5 a n n i - e v i d e n z i a - i l f o n d o d e v e e s s e r e q u a n t o p r i m a i n c r e m e n t a t o p e r c o n s e n t i r e a t u t t e l e p a z i e n t i d i a v e r e l e m e d e s i m e o p p o r t u n i t à . L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e è u n a r e a l t à c o n s o l i d a t a n e l t u m o r e m a m m a r i o d o v e d i a g n o s i e t e r a p i e s o n o p i ù p e r s o n a l i z z a t e . È q u e s t o u n o d e i p r i n c i p a l i m o t i v i d e i g r a n d i s u c c e s s i c h e a b b i a m o o t t e n u t o n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t a n e o p l a s i a . L e o p p o r t u n i t à d i c u r a e d i g u a r i g i o n e a u m e n t a n o q u a n t o p i ù l a d i a g n o s i è p r e c o c e e i l t u m o r e è i n u n o s t a d i o i n i z i a l e - r i m a r c a l ’ o n c o l o g o - I f a r m a c i i n n o v a t i v i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e a g i s c o n o s e l e t t i v a m e n t e s u s i n g o l e m u t a z i o n i o p p u r e s o n o e f f i c a c i s o l o s u a l c u n i s o t t o g r u p p i d i m a l a t t i a . T u t t i g l i s t r u m e n t i a n o s t r a d i s p o s i z i o n e i n g r a d o d i r e n d e r e p i ù p r e c i s e l e d i a g n o s i s o n o p e r c i ò f o n d a m e n t a l i e i l l o r o u s o v a i n c e n t i v a t o e f a v o r i t o i l p i ù p o s s i b i l e " .