R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A p i ù d i 6 a n n i d a l l ’ a r r i v o i n I t a l i a d e l l a p r i m a t e r a p i a g e n i c a a n t i c a n c r o , l e C a r - T ( C h i m e r i c A n t i g e n s R e c e p t o r T - C e l l s ) - t e r a p i e a v a n z a t e b a s a t e s u l l a m o d i f i c a e s u l p o t e n z i a m e n t o d e i l i n f o c i t i T , c h e i n q u e s t o m o d o r i e s c o n o a r i c o n o s c e r e e a g g r e d i r e l e c e l l u l e t u m o r a l i - s o n o o r a m a i u n a r e a l t à b e n p r e s e n t e e u t i l i z z a t a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a d i n u m e r o s i c e n t r i i t a l i a n i . M a i l ‘ v i a g g i o n e l f u t u r o ’ c o n t i n u a : i l n u m e r o d i t e r a p i e e s e g u i t e è p a s s a t o d a l l e 3 5 d e l 2 0 1 9 a l l e 4 9 8 n e l 2 0 2 4 e i l a b o r a t o r i d i t u t t o i l m o n d o c o n t i n u a n o a r i c e r c a r e n u o v i e d i f f i c i l i b e r s a g l i d a c o l p i r e . L e C a r - T c o m e l e c o n o s c i a m o o g g i s o n o s o l o i l p r i m o p a s s o s u u n c a m m i n o i n p r o f o n d a e v o l u z i o n e , e a n c o r a m o l t i s o n o g l i i n t e r r o g a t i v i a i q u a l i d a r e r i s p o s t e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a A i l - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a c o n t r o l e u c e m i e , l i n f o m i e m i e l o m a h a d e c i s o d i p r o s e g u i r e i l ‘ v i a g g i o ’ d i ‘ C a r - T – I l f u t u r o è g i à q u i ’ , c o n l a t a p p a d i F i r e n z e . L ’ i n c o n t r o - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - è s t a t o i n t r o d o t t o d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i N i c o l a P a u l e s u , a s s e s s o r e d e l e g h e a W e l f a r e , A c c o g l i e n z a e i n t e g r a z i o n e d e l c o m u n e d i F i r e n z e . L a c a m p a g n a i t i n e r a n t e e o n l i n e è n a t a n e l 2 0 2 1 , p e r i n f o r m a r e p a z i e n t i , f a m i l i a r i , c a r e g i v e r e s p e c i a l i s t i , e m i g l i o r a r e l a c o n o s c e n z a , l ’ a c c e s s o e l a g e s t i o n e d e i t r a t t a m e n t i , c o n u n o s g u a r d o a l l e e s p e r i e n z e c l i n i c h e m a t u r a t e , a i s u c c e s s i d e i p a z i e n t i t r a t t a t i e a i f u t u r i a m b i t i d i a p p l i c a z i o n e . " L ’ a r r i v o d e l l e C a r - T i n I t a l i a è s t a t o a t t e s o p e r l u n g o t e m p o e , q u a n d o f i n a l m e n t e q u e s t e t e r a p i e s i s o n o r e s e d i s p o n i b i l i , h a n n o g e n e r a t o m o l t e a s p e t t a t i v e e d o m a n d e . A i l h a s u b i t o a v v e r t i t o l a n e c e s s i t à d i s c e n d e r e i n c a m p o c o n u n a i n f o r m a z i o n e c h i a r a e c o r r e t t a : è n a t a c o s ì l a c a m p a g n a ' C a r - T - D e s t i n a z i o n e f u t u r o ' , i d e a t a c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a r e e d u c a z i o n e s u q u e s t e i n n o v a t i v e t e r a p i e c e l l u l a r i – a f f e r m a G i u s e p p e T o r o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i l – L a p r i m a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a h a r a g g i u n t o 1 0 R e g i o n i i t a l i a n e c o n 1 1 t a p p e d a N o r d a S u d d e l P a e s e , g r a z i e a l s o s t e g n o d e l l e s e z i o n i l o c a l i A i l ” . L ’ A s s o c i a z i o n e è c o n s a p e v o l e c h e i l v i a g g i o n e l f u t u r o d e l l e C a r - T c o n t i n u a : d a q u i l a d e c i s i o n e d i p r o s e g u i r e i l ‘ v i a g g i o ’ c o n q u e s t a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a e 4 n u o v e t a p p e . A n c h e s e r i m a n g o n o a n c o r a m o l t e s f i d e d a a f f r o n t a r e p e r l a r i c e r c a e p e r i c l i n i c i e a l c u n i i n t e r r o g a t i v i i m p o r t a n t i a c u i d a r e r i s p o s t e , l e C a r - T r a p p r e s e n t a n o p i ù c h e u n a s p e r a n z a c o n c r e t a p e r q u e i p a z i e n t i c h e n o n r i s p o n d o n o a l l e t e r a p i e c o n v e n z i o n a l i , e i l l o r o i m p i e g o s t a o t t e n e n d o s u c c e s s i i n s p e r a t i f i n o a p o c h i a n n i f a i n p a z i e n t i c h e n o n a v e v a n o p i ù a l c u n a p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c a . I n q u e s t o s c e n a r i o e n t u s i a s m a n t e e i n c o n t i n u a e v e l o c e e v o l u z i o n e - a g g i u n g e T o r o - A i l è d e c i s a a r e s t a r e a l f i a n c o d e i p a z i e n t i e d e l l e f a m i g l i e e v u o l e c o n t i n u a r e a p r o m u o v e r e u n a i n f o r m a z i o n e i l p i ù p o s s i b i l e e s a u s t i v a e c o r r e t t a c h e s i a i n g r a d o d i a i u t a r e i p a z i e n t i e g l i s t e s s i m e d i c i v e r s o l e s c e l t e t e r a p e u t i c h e p i ù s i c u r e e d e f f i c a c i " . I n I t a l i a s o n o 5 l e C a r - T a p p r o v a t e , s u l l e 6 a p p r o v a t e i n E u r o p a , e c o n i n d i c a z i o n i i n a u m e n t o n e l l ’ a d u l t o e n e l b a m b i n o e s o n o t r a i 1 . 5 0 0 e i 1 . 8 0 0 p a z i e n t i t r a t t a t i n e i c i r c a 4 4 i C e n t r i a b i l i t a t i . " L e t e r a p i e C a r - T a t t u a l m e n t e r i m b o r s a t e i n I t a l i a – s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o M a r i a V a n n u c c h i , p r o f e s s o r e d i E m a t o l o g i a , d i r e t t o r e S o d E m a t o l o g i a , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o O n c o l o g i a A o u C a r e g g i , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , p r e s i d e n t e S i e s - S o c i e t à i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a s p e r i m e n t a l e – v e n g o n o u t i l i z z a t e p e r a l c u n e l e u c e m i e , c o m e l a l e u c e m i a l i n f o b l a s t i c a a c u t a , p e r a l c u n i l i n f o m i a g g r e s s i v i q u a l i i l l i n f o m a a g r a n d i c e l l u l e B , i l l i n f o m a m a n t e l l a r e e i l l i n f o m a f o l l i c o l a r e e d i r e c e n t e n e l m i e l o m a m u l t i p l o . L e i n d i c a z i o n i s o n o d i v e r s e a s e c o n d a d e l l o s t a d i o d i m a l a t t i a , d e l l e l i n e e d i t r a t t a m e n t o e f f e t t u a t e i n p r e c e d e n z a , d e l l ’ e t à e d e l l a f i t n e s s d e l p a z i e n t e " . P i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r l o s v i l u p p o d e l l e c e l l u l e C a r - T è l a r i c e r c a d i b a s e e c l i n i c a n e l c a m p o d e l l ’ i m m u n o t e r a p i a . " A l t r e t e r a p i e a n c o r a p i ù i n n o v a t i v e s o n o i n a r r i v o – s p i e g a M o n i c a B o c c h i a , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a d i E m a t o l o g i a , d i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e M e d i c h e , C h i r u r g i c h e e N e u r o s c i e n z e , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i S i e n a ; d i r e t t r i c e U o c E m a t o l o g i a , A o u S i e n a – i f a r m a c i i n g r a d o d i i n i b i r e s p e c i f i c a m e n t e u n d e t e r m i n a t o g e n e m u t a t o , f a r m a c i s p e c i f i c i e m i r a t i c h e n o n d i s t r u g g o n o l a c e l l u l a l e u c e m i c a , m a a t t r a v e r s o l ’ i n i b i z i o n e g e n i c a n e p r o m u o v o n o l a d i f f e r e n z i a z i o n e e l a n o r m a l e m a t u r a z i o n e . U n a n u o v a s p e r a n z a n e i p a z i e n t i p i ù a n z i a n i e f r a g i l i i n q u a n t o s i t r a t t a d i f a r m a c i m e n o t o s s i c i r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a " . L e c e l l u l e C a r - T r a p p r e s e n t a n o u n e c c e z i o n a l e m o d e l l o d i r i c e r c a t r a s l a z i o n a l e . " S a r à i m p o r t a n t e c a p i r e p e r q u a l e m o t i v o a l c u n i p a z i e n t i n o n r i s p o n d o n o i n m a n i e r a a d e g u a t a o p e r c h é i n a l c u n i d i l o r o l a m a l a t t i a s i r i p r e s e n t a - o s s e r v a F r a n c e s c o A n n u n z i a t o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i P a t o l o g i a g e n e r a l e , d i r e t t o r e d i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a s p e r i m e n t a l e e c l i n i c a , d i r e t t o r e , S o d c D i a g n o s t i c a c i t o f l u o r i m e t r i c a e i m m u n o l o g i c a , A o u C a r e g g i , F i r e n z e – Q u e s t o p r o c e s s o d i c o n o s c e n z a v i e n e d e f i n i t o ‘ r e v e r s e t r a n s l a t i o n ’ , c i o è s i p a r t e d a l l a b a s e p e r a r r i v a r e a d u n a a p p l i c a z i o n e c l i n i c a , p o i s i o s s e r v a l ’ a p p l i c a z i o n e c l i n i c a p e r c a p i r e c o m e p r o v a r e a m i g l i o r a r e l a c e l l u l a C a r - T . Q u e s t o p r o c e s s o a c c e l e r a l o s v i l u p p o d i n u o v e c u r e e m i g l i o r a q u e l l e g i à d i s p o n i b i l i " . I r i s u l t a t i s o r p r e n d e n t i o t t e n u t i n e l m i e l o m a m u l t i p l o r i f l e t t o n o l a c o n s i s t e n t e e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a C a r - T . " O g g i , c o n l e C a r - T , l a s o p r a v v i v e n z a p u ò s u p e r a r e i 2 - 3 a n n i , c o n c a s i d i r e m i s s i o n i p r o l u n g a t e e M r d n e g a t i v i t à – e v i d e n z i a E l i s a b e t t a A n t o n i o l i , d i r i g e n t e m e d i c o S o d c E m a t o l o g i a , A o u C a r e g g i F i r e n z e – È n e c e s s a r i o , t u t t a v i a , u n n u o v o a p p r o c c i o o r g a n i z z a t i v o p e r l a p r e s a i n c a r i c o d i q u e s t i p a z i e n t i c h e d e v e e s s e r e m u l t i d i s c i p l i n a r e e p e r l e s t r u t t u r e c h e s o m m i n i s t r a n o q u e s t e C a r - T , i p a z i e n t i d e v o n o e s s e r e g e s t i t i i n c e n t r i a c c r e d i t a t i p e r l a m a n i p o l a z i o n e c e l l u l a r e e l a g e s t i o n e d e l l e t o s s i c i t à s p e c i f i c h e ( C r s , I c a n s ) " . A l c u n e C a r - T " s o n o u t i l i z z a b i l i g i à a p a r t i r e d a l l a s e c o n d a l i n e a d i t r a t t a m e n t o , a l t r e d a l l a t e r z a o d a l l a q u a r t a l i n e a , c o n f i g u r a n d o u n p a n o r a m a t e r a p e u t i c o i n p r o g r e s s i v a e s p a n s i o n e " , r i m a r c a B e n e d e t t a P u c c i n i , d i r i g e n t e m e d i c o d i E m a t o l o g i a , S o d c d i E m a t o l o g i a d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a , A o u C a r e g g i F i r e n z e e C o o r d i n a t r i c e G r u p p o O n c o l o g i c o M u l t i d i s c i p l i n a r e p e r l e M a l a t t i e L i n f o p r o l i f e r a t i v e . " I c e n t r i , p e d i a t r i c i e a d u l t i – p u n t u a l i z z a C h i a r a N o z z o l i , r e s p o n s a b i l e p r o g r a m m a T r a p i a n t i d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e e T e r a p i e c e l l u l a r i , S o d c E m a t o l o g i a , A o u C a r e g g i , F i r e n z e – p e r p o t e r e s s e r e a u t o r i z z a t i a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l l e t e r a p i e C a r - T , d e v o n o e s s e r e i n p o s s e s s o d i s p e c i f i c i r e q u i s i t i o r g a n i z z a t i v i e i n f r a s t r u t t u r a l i " . S i p o s s o n o d i s t i n g u e r e “ d u e l i v e l l i d i C a r - T T e a m - c h i a r i s c e I l a r i a C u t i n i , d i r i g e n t e m e d i c o S o d E m a t o l o g i a , A o u C a r e g g i , F i r e n z e – I l p r i m o è d e d i c a t o a l l a g e s t i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e p r e c o c i p o s t - i n f u s i o n e , c o m p o s t o d a t r a p i a n t o l o g o , i n t e n s i v i s t a . I l s e c o n d o t e a m i n t e r v i e n e i n v e c e i n u n a f a s e p i ù a v a n z a t a d e l p e r c o r s o , e d è o r i e n t a t o a l l a v a l u t a z i o n e d e l l a r i s p o s t a a l t r a t t a m e n t o e a l l a d e f i n i z i o n e d e l p e r c o r s o d i f o l l o w u p p i ù a p p r o p r i a t o ” . I l c o s t o d e l l e i m m u n o t e r a p i e i n n o v a t i v e " è c e r t a m e n t e e l e v a t o - p r e c i s a S a r a G a l i m b e r t i , p r o f e s s o r e s s a o r d i n a r i a , d i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a C l i n i c a e S p e r i m e n t a l e , U n i v e r s i t à d i P i s a ; d i r e t t r i c e U o c E m a t o l o g i a , A o u P i s a n a - S a r e b b e n e c e s s a r i o g a r a n t i r n e l ’ a c c e s s o e q u o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e l ’ a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a , r a g i o n a n d o n o n s o l o i n t e r m i n i d i c o s t o d e l p r o d o t t o , b e n s ì d i c o s t o / e f f i c a c i a , p e r c h é l e C a r - T r a p p r e s e n t a n o o g g i u n ’ o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c a c h e o f f r e s o p r a v v i v e n z e e b u o n a q u a l i t à d i v i t a a m o l t i p a z i e n t i " . A t t u a l m e n t e " A i l F i r e n z e h a l a p o s s i b i l i t à d i a c c o g l i e r e g r a t u i t a m e n t e i n 2 2 s t a n z e d e l l a C a s a d i A c c o g l i e n z a i n t i t o l a t a a l P r o f e s s o r R o s s i F e r r i n i , i p a z i e n t i e l e l o r o f a m i g l i e i n c u r a p r e s s o i c e n t r i o s p e d a l i e r i d i C a r e g g i e M e y e r – r a c c o n t a A l b e r t o B o s i , p r e s i d e n t e A i l F i r e n z e , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o o n o r a r i o d i M a l a t t i e d e l S a n g u e , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e – D a g e n n a i o a s e t t e m b r e 2 0 2 5 a b b i a m o o s p i t a t o c i r c a 7 . 3 0 0 p e r s o n e , c o n u n ’ a f f l u e n z a g i o r n a l i e r a m e d i a d i 2 7 p e r s o n e ; d a l 2 0 1 0 a l 2 0 1 5 , u n t o t a l e d i o l t r e 1 9 5 m i l a p r e s e n z e . C i r c a i l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a , A u k F i r e n z e c o l l a b o r a c o n l a C a t t e d r a d i E m a t o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e , d i r e t t a a t t u a l m e n t e d a l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o M a r i a V a n n u c c h i , e n e l 2 0 2 5 a b b i a m o c o n t r i b u i t o c o n u n s o s t e g n o , a d o g g i , d i c i r c a 7 0 . 0 0 0 e u r o " . L e a t t i v i t à d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 4 - 2 0 2 5 d e l l a c a m p a g n a ‘ C a r - T – I l f u t u r o è g i à q u i ’ - c o n c l u d e l a n o t a - è r e a l i z z a t a c o n i l s o s t e g n o n o n c o n d i z i o n a n t e d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b , G i l e a d S c i e n c e s e J o h n s o n & J o h n s o n . P r e v e d e u n a l a n d i n g p a g e d e d i c a t a a l l ’ i n t e r n o d e l s i t o a l i . i t m e n t r e e v e n t i l o c a l i c o i n v o l g o n o s p e c i a l i s t i , p a z i e n t i , c a r e g i v e r , v o l o n t a r i A i l e i m e d i a . L e a t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e s o n o a r r i c c h i t e d a u n v i d e o - r a c c o n t o o r a l e , d i s p o n i b i l e s u l l a l a n d i n g p a g e d i c a m p a g n a , n e l q u a l e A n d r e a G r i g n o l i o , d o c e n t e d i S t o r i a d e l l a M e d i c i n a e B i o e t i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - C n r E t h i c s n a r r a i l p e r c o r s o d i s c o p e r t a c h e h a p o r t a t o a q u e s t o a p p r o c c i o r i v o l u z i o n a r i o n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i .