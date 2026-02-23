R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i c e l e b r i a m o u n a g r a n d e n o v i t à : a b b i a m o a g g i u n t o l ' i m m u n o t e r a p i a a n c h e i n q u e l 7 0 % d i p a z i e n t i " c o n t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o p M m r " c h e n o n h a i l d e f i c i t g e n e t i c o d e l l a r i c o m b i n a z i o n e o m o l o g a ( H r d , h o m o l o g o u s r e c o m b i n a t i o n d e f i c i e n c y ) . I n q u e s t e p a z i e n t i i l b e n e f i c i o d e l l ' i m m u n o t e r a p i a è r i d o t t o s i c u r a m e n t e r i s p e t t o a q u e l l e c o n d M m r ( d e f i c i e n t m i s m a t c h r e p a i r ) , m a r i m a n e s o s t a n z i a l e p e r c h é p a r l i a m o d i u n a r i d u z i o n e d e l 3 0 % d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e e d e l 2 1 % d e l r i s c h i o d i m o r t e , c h e s i t r a d u c e m e d i a m e n t e i n 7 m e s i i n p i ù d i s o p r a v v i v e n z a " . C o s ì D o m e n i c a L o r u s s o , r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o d i G i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a H u m a n i t a s S a n P i o X e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O s t e t r i c i a e g i n e c o l o g i a H u m a n i t a s U n i v e r s i t y , o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a c o m m e n t a i l v i a l i b e r a d e l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) a l l ' i n d i c a z i o n e d i d o s t a r l i m a b p i ù c h e m i o t e r a p i a , g i à u t i l i z z a t o n e l t u m o r e a l l ' e n d o m e t r i o d M m r , a n c h e n e l l a f o r m a p M m r ( p r o f i c i e n t m i s m a t c h r e p a i r ) , q u i n d i i n t u t t e l e f o r m e d i c a n c r o d e l l ' e n d o m e t r i o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l p r o f i l o m o l e c o l a r e . " P e r i t u m o r i d e l l ' e n d o m e t r i o a v a n z a t i e m e t a s t a t i c i d a o l t r e v e n t ' a n n i a b b i a m o l a c h e m i o t e r a p i a - s p i e g a L o r u s s o - N e g l i u l t i m i a n n i è a r r i v a t a l ' i m m u n o t e r a p i a c h e , c o m b i n a t a a l l a c h e m i o t e r a p i a , r a l l e n t a l a r e c i d i v a e a u m e n t a l a s o p r a v v i v e n z a . I l b e n e f i c i o d i s o p r a v v i v e n z a è d i v e r s o s e l e p a z i e n t i h a n n o u n d e f i c i t d e l l a r i c o m b i n a z i o n e o m o l o g a ( H r d , h o m o l o g o u s r e c o m b i n a t i o n d e f i c i e n c y ) , c i o è l ' i n c a p a c i t à d i r i p a r a r e a l c u n i d a n n i d e l D n a . I n q u e s t e p a z i e n t i - c h e s o n o c i r c a i l 3 0 % - c o m b i n a r e l ' i m m u n o t e r a p i a a l l a c h e m i o t e r a p i a r i d u c e d e l 7 0 % i l r i s c h i o d i m o r t e e p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a " . R i t o r n a n d o a l b e n e f i c i o d e l l ' i m m u n o t e r a p i a a n c h e p e r l e p a z i e n t i p M m r s e n z a H r d l a s p e c i a l i s t a s p e c i f i c a : " E ' c h i a r o c h e 7 m e s i s o n o u n a m e d i a n a , i l c h e v u o l d i r e c h e c i s o n o p a z i e n t i c h e h a n n o b e n e f i c i m o l t o p i ù l u n g h i e a l t r e c h e , p u r t r o p p o , h a n n o b e n e f i c i m i n o r i . P e r ò i l m e s s a g g i o è m o l t o f o r t e : p e r l a p r i m a v o l t a i n v e n t ' a n n i c a m b i a q u a l c o s a i n u n o s t a n d a r d d i c u r a c h e e r a f e r m o , s e n z a n o v i t à , e c o m u n q u e r a p p r e s e n t a u n a b a s e s u c u i c o s t r u i r e e c o n t i n u a r e a d a n d a r e a v a n t i c o n l a r i c e r c a " . Q u e s t o è i l t u m o r e g i n e c o l o g i c o " p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a " . V e n g o n o d i a g n o s t i c a t i " c i r c a 1 0 m i l a n u o v i c a s i o g n i a n n o " , c o n t i n u a L o r u s s o . I n s o r g e t i p i c a m e n t e " n e l l a p o s t - m e n o p a u s a , m a n o n e s c l u s i v a m e n t e p e r c h é , s o p r a t t u t t o i n a l c u n e f o r m e e r e d i t a r i e , i n s o r g e i n e t à g i o v a n i l e " . D a v a n t i a l l e p e r d i t e e m a t i c h e i n m e n o p a u s a " o v v i a m e n t e l a d o n n a s i s p a v e n t a , c o r r e s u b i t o d a l g i n e c o l o g o e l a d i a g n o s i è a b b a s t a n z a p r e c o c e - c h i a r i s c e l ' e s p e r t a - N e l l ' 8 0 % d e i c a s i t r o v i a m o i l t u m o r e c o n f i n a t o a l l ' u t e r o , q u i n d i i n u n p r i m o , a l m a s s i m o u n s e c o n d o s t a d i o . P u r t r o p p o , p e r ò , o g g i s a p p i a m o c h e i t u m o r i d e l l ' e n d o m e t r i o n o n s o n o t u t t i u g u a l i , s o n o a l m e n o 4 d i v e r s i , c o n c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e e a n c h e a g g r e s s i v i t à d i v e r s e . M e t t e n d o i n s i e m e i t u m o r i c h e n a s c o n o i n i z i a l i e s o n o a g g r e s s i v i e i t u m o r i c h e n a s c o n o g i à m e t a s t a t i c i , a b b i a m o c i r c a u n 4 0 - 4 5 % d i t u m o r i d e l l ' e n d o m e t r i o c h e p o t r e m m o d e f i n i r e a v a n z a t i e m e t a s t a t i c i " .