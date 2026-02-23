R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a n u o v a p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c a i n p r i m a l i n e a s i c u r a m e n t e r a p p r e s e n t a u n v a n t a g g i o i n p i ù p e r l e d o n n e " c o n t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o . " E ' u n ' i n n o v a z i o n e c h e s i c u r a m e n t e d a r à p i ù p o s s i b i l i t à , p i ù t e m p o e u n a m i g l i o r q u a l i t à d i v i t a a l l e p a z i e n t i . D a l n o s t r o p u n t o d i v i s t a s a r à o p p o r t u n o r i u s c i r e a f a r s ì c h e p o s s a e s s e r e d a v v e r o u n ' i n n o v a z i o n e a c c e s s i b i l e a l m a g g i o r n u m e r o d i d o n n e " . L o h a d e t t o o g g i a M i l a n o I l a r i a B e l l e t , p r e s i d e n t e d i A c t o I t a l i a - A l l e a n z a c o n t r o i l t u m o r e o v a r i c o E t s , p a r t e c i p a n d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o d a G s k i n o c c a s i o n e d e l v i a l i b e r a d i A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o a l l ' i m m u n o t e r a p i c o d o s t a r l i m a b , i n a s s o c i a z i o n e a c h e m i o t e r a p i a , p e r i l t r a t t a m e n t o i n p r i m a l i n e a n e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o i n s t a d i o a v a n z a t o o r i c o r r e n t e , a p r e s c i n d e r e d a l p r o f i l o g e n e t i c o e l o s t a t o d i m i s m a t c h r e p a i r . L a p r e s i d e n t e d i A c t o r i m a r c a l a n e c e s s i t à d i a v v i a r e " u n p e r c o r s o s e n z a o s t a c o l i . P e r c h é a n c o r a o g g i - o s s e r v a - i t u m o r i g i n e c o l o g i c i n o n t r o v a n o s e m p r e p e r c o r s i l i n e a r i s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . I l t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o è u n a p a t o l o g i a i m p o r t a n t e e d e b i l i t a n t e p e r m o l t e d o n n e - s o t t o l i n e a - s o p r a t t u t t o q u a n d o i n t e r e s s a l e d o n n e g i o v a n i " s u l l e q u a l i " h a u n i m p a t t o s u q u o t i d i a n i t à , f a m i g l i a e s e s s u a l i t à . B i s o g n a c e r c a r e d i o f f r i r e u n p e r c o r s o i l p i ù p o s s i b i l e l i n e a r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c h e g a r a n t i s c a a n c h e u n a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à n e l l ' a p p r o c c i o a l l a p a z i e n t e , c h e n o n s i a m e r a m e n t e c l i n i c o , m a a n c h e p s i c o l o g i c o , d i s u p p o r t o a l l a s e s s u a l i t à , a l r i t o r n o i n f a m i g l i a . P o t e r o f f r i r e q u e s t o p e r c o r s o - c o n c l u d e - p e r m e t t e a l l a d o n n a d i r i t o r n a r e i n u n a q u o t i d i a n i t à f a m i l i a r e , l a v o r a t i v a e d i v i t a s o c i a l e " .