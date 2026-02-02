W a s h i n g t o n , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I G r a m m y A w a r d s s o n o i l p e g g i o , p r a t i c a m e n t e i n g u a r d a b i l i " . D o n a l d T r u m p s p a r a a z e r o c o n t r o i G r a m m y A w a r d s d o p o l a c e r i m o n i a c a r a t t e r i z z a t a d a i n t e r v e n t i p o c o g r a d i t i a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i . N e l m i r i n o , i n p a r t i c o l a r e , l e p a r o l e d e l c o n d u t t o r e T r e v o r N o a h c h e a s s o c i a T r u m p a J e f f r e y E p s t e i n , i l f i n a n z i e r e m o r t o s u i c i d a i n c a r c e r e , d o v e e r a d e t e n u t o d o p o l a c o n d a n n a p e r a b u s i s e s s u a l i e t r a f f i c o d i m i n o r i . " L a C b s è f o r t u n a t a a n o n a v e r e p i ù q u e s t a s p a z z a t u r a " , s c r i v e T r u m p s u l s o c i a l T r u t h . " S b a g l i a n d o , N o a h h a d e t t o d i m e c h e D o n a l d T r u m p e B i l l C l i n t o n s o n o s t a t i s u l l ' i s o l a d i E p s t e i n . S b a g l i a t o ! ! ! N o n p o s s o p a r l a r e p e r B i l l , m a i o n o n s o n o m a i s t a t o a E p s t e i n I s l a n d , n é i n n e s s u n p o s t o v i c i n o e f i n o a l l a d i c h i a r a z i o n e f a l s a e d i f f a m a t o r i a d e l l e u l t i m e o r e n o n s o n o m a i s t a t o a c c u s a t o d i e s s e r e s t a t o l à , n e a n c h e d a i F a k e N e w s M e d i a " , a g g i u n g e n e l p o s t . " N o a h , u n p e r d e n t e t o t a l e , f a r e b b e m e g l i o a c h i a r i r e , a f a r l o i n f r e t t a - i n c a l z a - A q u a n t o p a r e m a n d e r ò i m e i l e g a l i a f a r e c a u s a c o n t r o q u e s t o p o v e r o , p a t e t i c o , i n c a p a c e , s t u p i d o " . " G l i f a r ò c a u s a p e r m o l t i d o l l a r i - c o n c l u d e - P r e p a r a t i N o a h , m i d i v e r t i r ò c o n t e ! " . L a r e a z i o n e d i T r u m p a r r i v a d o p o l e p a r o l e d e l c o n d u t t o r e T r e v o r N o a h n e l l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i p r e m i . " C a n z o n e d e l l ' a n n o , u n g r a m m i c h e o g n i a r t i s t a v u o l e q u a s i q u a n t o T r u m p v u o l e l a G r o e n l a n d i a " , l e p a r o l e d i N o a h . " H a s e n s o p e r c h é o r a l ' i s o l a d i E p s t e i n n o n c ' è p i ù e " T r u m p " h a b i s o g n o d i u n ' a l t r a i s o l a p e r d i v e r t i r s i c o n B i l l C l i n t o n " . ,