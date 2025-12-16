R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e s i a m o i m p e g n a t e a c r e a r e p o n t i , n o n s o l o c o n l a r i c e r c a e c o n i l m o n d o d e l l a s c i e n z a , m a a n c h e c o n l e i s t i t u z i o n i e c o n l a s o c i e t à c i v i l e . Q u e s t o è u n m o m e n t o d i g r a n d e c o n f r o n t o . I n q u e s t o c o n g r e s s o , a l d i l à d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l e n u o v e r e a l t à t e c n o l o g i c h e e f a r m a c e u t i c h e , a b b i a m o a p e r t o u n m o m e n t o d i c o m u n i c a z i o n e e d i i n f o r m a z i o n e s u l l a s o c i e t à " . C o s ì V i t o T r o j a n o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i g o - S o c i e t à i t a l i a n a d i o s t e t r i c i a e g i n e c o l o g i a , i n t e r v e n e n d o a l C o n g r e s s o n u m e r o 1 0 0 d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a , i n c o r s o a B a r i e d e d i c a t o a l l a s a l u t e f e m m i n i l e . " S i a m o u n a d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e c h e h a n n o c r e a t o u n a s e r i e d i l i n e e g u i d a e d i r a c c o m a n d a z i o n i p e r i l n o s t r o s e t t o r e - s o t t o l i n e a T r o j a n o - c h e c i p e r m e t t o n o d i r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o d i p o t e r d a r e a i n o s t r i s o c i , e a c h i s i i n t e r e s s a d i q u e s t o s e t t o r e , d e l l e l i n e e d i i n d i r i z z o , u n a s e r i e d i o p p o r t u n i t à n e l l ' a m b i t o d e l m o n d o g i u r i s p r u d e n z i a l e , q u i n d i a n c h e a l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e , d i c o n f r o n t i e d i r i f e r i m e n t i a l t a m e n t e a u t o r e v o l i , s i a n e l c a m p o c l i n i c o c h e s o c i a l e e o r g a n i z z a t i v o " .