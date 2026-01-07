R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l T r i c o l o r e r a p p r e s e n t a l a n o s t r a S t o r i a , i m p r e s s a n e l l e g e s t a d i c h i , m o l t o p r i m a d i n o i , h a c o m b a t t u t o c o n a r d i m e n t o p e r q u e i v a l o r i f o n d a n t i l a C o s t i t u z i o n e , d i c u i l a n o s t r a B a n d i e r a è e s p r e s s i o n e . O g g i , n e l l a G i o r n a t a d e l T r i c o l o r e , r e n d i a m o o n o r e a l l a n o s t r a P a t r i a e a q u e l l ' u n i t à n a z i o n a l e c o n q u i s t a t a c o n s a c r i f i c i o e f e d e l t à " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .