R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N e l 2 2 9 º a n n i v e r s a r i o d e l l a n a s c i t a d e l T r i c o l o r e r e n d i a m o o m a g g i o a l s i m b o l o c h e r a p p r e s e n t a l a n o s t r a P a t r i a , l a n o s t r a S t o r i a , l ’ U n i t à e l ’ I d e n t i t à d e l l a n o s t r a N a z i o n e . N e g l i a n n i , p e r q u e s t a B a n d i e r a e s o t t o q u e s t a B a n d i e r a , i n t a n t i s o n o m o r t i : a r r i v a t i a l l ’ e s t r e m o s a c r i f i c i o p e r d i f e n d e r e l a n o s t r a N a z i o n e o p e r a i u t a r e a l t r i p o p o l i i n d i f f i c o l t à . U n g r a n d e g e s t o d ’ a m o r e , u n s a c r i f i c i o c h e è d o v e r o s o r i c o r d a r e o g g i , c o s ì c o m e è d o v e r o s o e s s e r e o r g o g l i o s i o g g i d i e s s e r e i t a l i a n i t e n e n d o a l t o i l n o s t r o a m a t o T r i c o l o r e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .