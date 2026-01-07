R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a g i o r n a t a d e l T r i c o l o r e s t r i n g i a m o c i f o r t i a t t o r n o a l l a n o s t r a b a n d i e r a , a i v a l o r i c h e c i s i a m o d a t i p e r r e s t a r e u n i t i . U n ' I t a l i a s e r v a d i n e s s u n o , c h e a n t e p o n e i l d i r i t t o e i d i r i t t i d i c i a s c u n o a l p r i v i l e g i o d e l p i ù f o r t e , d e l p i ù p o t e n t e . U n a R e p u b b l i c a i n d i v i s i b i l e , s o l i d a l e c o n c h i r e s t a i n d i e t r o e c e r c a r i s c a t t o . D i f e n d i a m o t u t t o q u e s t o , c o n u n n u o v o e p i ù f o r t e i m p e g n o . O g n i g i o r n o " . L o s c r i v e i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , s u i s o c i a l .