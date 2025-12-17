M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È g i u n t o i n L o m b a r d i a d a B o l o g n a i l 2 1 4 e s i m o n u o v o t r e n o d e s t i n a t o a i p a s s e g g e r i d e l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o l o m b a r d o , u n C a r a v a g g i o a e r o p o r t u a l e a q u a t t r o c a r r o z z e . È l ’ u l t i m o d e l l a c o m m e s s a d i 2 1 4 c o n v o g l i a c q u i s t a t i p e r T r e n o r d d a F n m e F e r r o v i e n o r d , g r a z i e a u n i n v e s t i m e n t o d i 1 , 7 m i l i a r d i d a p a r t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a . I l p i a n o d i r i n n o v o d e l l a f l o t t a a v v i a t o n e l 2 0 2 0 e c o n c l u s o n e i t e m p i p r e v i s t i – i l p i ù a m p i o m a i v i s t o i n u n a r e g i o n e i t a l i a n a – h a r i v o l u z i o n a t o i l s e r v i z i o s u l l e l i n e e s e r v i t e d a T r e n o r d , i n t e r m i n i d i c o m f o r t , p e r f o r m a n c e , t e c n o l o g i a , s o s t e n i b i l i t à . I 1 2 3 C a r a v a g g i o r e a l i z z a t i d a H i t a c h i , 6 1 D o n i z e t t i d i A l s t o m , 3 0 C o l l e o n i d i S t a d l e r v i a g g i a n o o g g i i n t u t t a l a L o m b a r d i a . S u 1 4 l i n e e – c o m p r e s i i d u e c o l l e g a m e n t i a e r o p o r t u a l i f r a M a l p e n s a e M i l a n o – l ’ i n t e r a f l o t t a è c o s t i t u i t a d a t r e n i n u o v i . A l p i a n o d i r i n n o v o s a r à d a t a c o n t i n u i t à c o n u l t e r i o r i i n v e s t i m e n t i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i d o t a r e d i u n a f l o t t a e f f i c i e n t e e g i o v a n e i l s e r v i z i o l o m b a r d o , c h e d a s o l o m u o v e p o c o m e n o d i u n t e r z o d e i p e n d o l a r i f e r r o v i a r i i t a l i a n i . N e l 2 0 2 6 è p r e v i s t a l ’ i m m i s s i o n e i n s e r v i z i o d i 1 3 c o n v o g l i a d a l t a c a p a c i t à , g r a z i e a u n i n v e s t i m e n t o d i F n m d i c i r c a 1 3 0 m i l i o n i d i e u r o . " I l r i n n o v a m e n t o d e l l a f l o t t a p r o m o s s o e o r a c o m p l e t a t o g r a z i e a l p i a n o s t r a o r d i n a r i o f i n a n z i a t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i F n m , A n d r e a G i b e l l i - h a u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ e s p e r i e n z a d e l l e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e u t i l i z z a n o o g n i g i o r n o i l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o r e g i o n a l e . I l l i v e l l o d i c o m f o r t d e i n u o v i t r e n i c a m b i a l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o , r e n d e n d o p o s s i b i l e p o r t a r e a v a n t i l e p r o p r i e a t t i v i t à p e r s o n a l i e q u o t i d i a n e . I n o l t r e , d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a s o s s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , i n u o v i c o n v o g l i g a r a n t i s c o n o u n r i s p a r m i o d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i m e d i a m e n t e d e l 3 0 % e s o n o r e a l i z z a t i c o n m a t e r i a l i r i c i c l a b i l i p e r o l t r e i l 9 0 % , s e c o n d o i l p r i n c i p i o d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e " . " O g g i l a f l o t t a d e l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o l o m b a r d o h a i l v o l t o g i o v a n e e c o n f o r t e v o l e d e i n u o v i t r e n i - c o m m e n t a A n d r e a S e v e r i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d - . Q u e s t i c o n v o g l i h a n n o t r a s f o r m a t o l ’ e s p e r i e n z a d i v i a g g i o d e i n o s t r i p a s s e g g e r i e l e a t t i v i t à d i n u m e r o s i c o l l e g h i , i n p a r t i c o l a r e d i c h i l a v o r a a b o r d o e n e g l i i m p i a n t i d i m a n u t e n z i o n e . G e s t i r e u n p i a n o d i r i n n o v o d i t a l e p o r t a t a g a r a n t e n d o , n e l c o n t e m p o , i l n o r m a l e s e r v i z i o è s t a t a u n a g r a n d e s f i d a p e r c u i r i n g r a z i o t u t t e l e p e r s o n e d i T r e n o r d . L a n o s t r a p r o s s i m a s f i d a è f a r f r u t t a r e a l m a s s i m o q u e s t o a s s e t d i g r a n d e v a l o r e c h e c i v i e n e a f f i d a t o , p e r m i g l i o r a r e c o n t i n u a m e n t e l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o o f f e r t o a i c l i e n t i " . A g g i u n g e i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d P i e r A n t o n i o R o s s e t t i : " V o g l i o s o t t o l i n e a r e i l g r a n d e i m p e g n o e l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l l e s t r u t t u r e t e c n i c h e d i F e r r o v i e n o r d c h e h a n n o g a r a n t i t o l a c o r r e t t a e d e f f i c i e n t e g e s t i o n e d e l l e f o r n i t u r e , r i s p e t t a n d o i n p i e n o l e t e m p i s t i c h e p r e v i s t e p e r l a c o n s e g n a d e i n u o v i c o n v o g l i . S i è t r a t t a t o d i u n l a v o r o i m p o n e n t e d i v e r i f i c a p u n t u a l e d e l l a c o n f o r m i t à d i o g n i t r e n o c o n s e g n a t o s e c o n d o q u a n t o p r e v i s t o d a l l a c o m m e s s a , c o n t r o l l a n d o l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o e i n t e r v e n e n d o p e r f a r s i s t e m a r e p r e v e n t i v a m e n t e i d i f e t t i r i s c o n t r a t i , i n m o d o d a o f f r i r e a i v i a g g i a t o r i l a m i g l i o r e s p e r i e n z a d i v i a g g i o p o s s i b i l e " .