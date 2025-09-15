T r e n t o , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a r a g a z z i n a d i 1 5 a n n i è m o r t a d o p o e s s e r e s t a t a i n v e s t i t a d a u n c a m i o n a G i u s t i n o , i n T r e n t i n o . L ' i n c i d e n t e è a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a . M a t i l d a F e r r a r i s t a v a a t t r a v e r s a n d o s u l l e s t r i s c e p e d o n a l i p e r a n d a r e a s c u o l a a l l i c e o G u e t t i d i T i o n e d i T r e n t o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i C a r a b i n i e r i c h e s t a n n o r i c o s t r u e n d o e s a t t a m e n t e l a d i n a m i c a d e l l ' a c c a d u t o . L a g i o v a n e v i t t i m a e r a u n a p r o m e s s a d e l p a t t i n a g g i o , f a c e v a p a r t e d e l g r u p p o S p o r t i n g G h i a c c i o P i n z o l o P a t t i n a g g i o A r t i s t i c o e R i t m i c o , c h e s i a l l e n a p r e s s o i l P a l a g h i a c c i o d i P i n z o l o , a p o c h i c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a d a d o v e è a v v e n u t o l ' i n c i d e n t e . M a t i l d a n e l p a e s e e r a c o n o s c i u t a p e r e s s e r e u n ' a t l e t a c h e a v e v a r i s c o s s o a n c h e r i s u l t a t i d i r i l i e v o p e r l a s u a g i o v a n e e t à e , p e r q u e s t o , e r a a v v i a t a v e r s o u n a b r i l l a n t e c a r r i e r a d i p a t t i n a t r i c e p r o f e s s i o n i s t a . L a f a m i g l i a è n o t a n e l l a V a l R e n d e n a p e r c h é p r o p r i e t a r i a d i u n a s t o r i c a p a s t i c c e r i a a P i n z o l o . " P e r l a n o s t r a c o m u n i t à è u n m o m e n t o m o l t o d i f f i c i l e . S i a m o v i c i n i a l l a f a m i g l i a d e l l a r a g a z z a " , h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s M a n u e l C o s i , s i n d a c o d i G i u s t i n o ( T r e n t o ) , s p i e g a n d o c h e s u l p o s t o s o n o a r r i v a t i " t u t t i i m e z z i d i s o c c o r s o e s i a t t e n d e u n a r i c o s t r u z i o n e d e g l i e v e n t i " . S a b a t o s c o r s o , 1 3 s e t t e m b r e , u n ' a l t r a p a t t i n a t r i c e a r t i s t i c a s u g h i a c c i o , l a 2 3 e n n e J u l i a M a r i e G a i s e r , o r i g i n a r i a d i B r e s s a n o n e , è m o r t a d o p o e s s e r e s t a t a t r a v o l t a e u c c i s a d a u n c a m i o n m e n t r e s i t r o v a v a s u l l a p i s t a c i c l a b i l e l u n g o l a G a i s b e r g s t r a s s e , a S a l i s b u r g o , d o v e s i e r a t r a s f e r i t a d a a l c u n i a n n i p e r s t u d i a r e a l l ' u n i v e r s i t à . I n u n p o s t s u l l a p a g i n a I n s t a g r a m , l a S p o r t i n g g h i a c c i o a r t i s t i c o P i n z o l o r i c o r d a M a t i l d a c o m e " u n a c o m p a g n a d i s q u a d r a , u n ' a m i c a c o n c u i o g n i g i o r n o c o n d i v i d e v a m o a l l e n a m e n t i , s o g n i , r i s a t e e b e l l i s s i m i m o m e n t i s u l g h i a c c i " . " E ' i m p o s s i b i l e t r o v a r e l e p a r o l e p e r d e s c r i v e r e q u e l l o c h e è s u c c e s s o o g g i , q u e l l o c h e p r o v i a m o t u t t i n o i i n q u e s t o m o m e n t o . E r i u n a p a t t i n a t r i c e f a n t a s t i c a , c o n u n a p a s s i o n e e u n a d e t e r m i n a z i o n e i n c r e d i b i l e c o n g r a n d i s o g n i e a m b i z i o n i . N o n t i s e i m a i a r r e s a d a v a n t i a u n i n f o r t u n i o o u n a d i f f i c o l t à , l a s c o r s a s t a g i o n e d o p o u n l u n g o p e r i o d o d i s t o p e u n i n t e r v e n t o a l g i n o c c h i o s e i r i u s c i t a a c o n q u i s t a r e u n m a g n i f i c o t e r z o p o s t o a l l a f i n a l e d i C o p p a I t a l i a d i m o s t r a n d o a t u t t i l a t u a f o r z a d i v o l o n t à . N e l l ' u l t i m o a n n o s e i s t a t a a n c h e p a r t e d e l T e a m I c e S e c r e t , l a n o s t r a s q u a d r a d i s i n c r o n i z z a t o c o n l a q u a l e h a i c o n d i v i s o g i o i e e d e m o z i o n i " . " U n a r a g a z z a d o l c e , s o l a r e e d e t e r m i n a t a , u n e s e m p i o d a s e g u i r e e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a n c h e p e r l e a t l e t e p i ù p i c c o l e , s o p r a t t u t t o p e r l a t u a s o r e l l i n a c h e t i h a s e m p r e a m m i r a t o e s o s t e n u t o " , c o n t i n u a i l p o s t . " N o n r i u s c i a m o a i m m a g i n a r e c o m e s a r à o r a s e n z a d i t e , n o n v e d e r t i p i ù c o n n o i o g n i g i o r n o s u l g h i a c c i o . P a t t i n e r e m o s e m p r e a n c h e p e r t e , r i c o r d a n d o t i o g n i g i o r n o p e r l a t u a p a s s i o n e , l a t u a e n e r g i a e l a t u a d e d i z i o n e p e r q u e s t o b e l l i s s i m o s p o r t . C i a o M a t i , t i v o g l i a m o b e n e " . " M a t i l d a e r a u n a p a t t i n a t r i c e d i g r a n d e g r i n t a , r i u s c i v a a t r a s m e t t e r e l a s u a p a s s i o n e a c h i l a g u a r d a v a . I l s u o s o r r i s o è p e r m e i n d i m e n t i c a b i l e , p u r t r o p p o è v o l a t a v i a t r o p p o p r e s t o , p e r c h é a v e v a d a v v e r o g r a n d e t a l e n t o " , h a a f f e r m a t o a l l ' A d n k r o n o s l ' a l l e n a t r i c e K a t e r i n a K n o b l o c h o v a . L a d o n n a r i c o r d a l a s u a a t l e t a c o n v o c e r o t t a e t r a l e l a c r i m e , l e d u e a v e v a n o u n r a p p o r t o s p e c i a l e . M a t i l d a e r a " u n a g r a n d e l a v o r a t r i c e , d e t e r m i n a t a e i l s u o c a r a t t e r e r i u s c i v a a f a r l e r a g g i u n g e r e r i s u l t a t i i m p o r t a n t i . E r a u n p o ' b i r i c h i n a , u n a c a s i n i s t a - a g g i u n g e c o n u n s o r r i s o - n o n p o t e v i n o n a c c o r g e r t i d i l e i " . T r a a l l e n a t r i c e e a t l e t a s i è c r e a t o u n l e g a m e c h e s o l o l o s p o r t p u ò c o s t r u i r e . U n a r e l a z i o n e d a t a d a f a t i c a e o r e t r a s c o r s e i n s i e m e . I n f a t t i , s p i e g a K n o b l o c h o v a , " c i v e d e v a m o t u t t i i g i o r n i . L a s c u o l a f i n i v a a l l e 1 3 e p o i s t a v a m o i n s i e m e t u t t o i l p o m e r i g g i o , p a s s a v a q u a s i p i ù t e m p o c o n n o i c h e c o n l a f a m i g l i a . P o i c ' e r a n o l e t r a s f e r t e , d a i p r i m i d i o t t o b r e u n w e e k e n d s i e u n o n o c ' e r a n o l e c o m p e t i z i o n i , n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i " . I p r o g e t t i i n b a l l o p e r M a t i l d a e r a n o t a n t i , l ' a l l e n a t r i c e r a c c o n t a c h e l a r a g a z z a a v e v a a v u t o " u n i n f o r t u n i o a l g i n o c c h i o d o p o e s s e r e a r r i v a t a t e r z a a i c a m p i o n a t i i t a l i a n i a l l a f i n e d e l l a s c o r s a s t a g i o n e , s t a n d o f e r m a 4 m e s i . E r a r i u s c i t a a r e c u p e r a r e e a v e v a m o m o n t a t o d u e n u o v i p r o g r a m m i p e r q u e s t a s t a g i o n e , c h e s i s a r e b b e a p e r t a a P i n z o l o , a c a s a s u a , l ' 1 1 e i l 1 2 o t t o b r e " .