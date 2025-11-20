R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a l l a P o l f e r e a l p o t e n z i a m e n t o d i F s S e c u r i t y , v o l u t o c o n d e t e r m i n a z i o n e d a l m i n i s t r o S a l v i n i , l a v o r i a m o p e r r i p r i s t i n a r e l e g a l i t à e c i v i l t à a b o r d o d e i t r e n i e n e l l e s t a z i o n i . O g g i , l ’ i n t e r v e n t o a l l a s t a z i o n e d i M o d e n a n e c o n f e r m a l ' e f f i c a c i a , a t u t e l a d e i p e n d o l a r i e d e i v i a g g i a t o r i o n e s t i . D a l l e o r e 8 : 0 0 a l l e 1 3 : 0 0 , s o n o s t a t i m o n i t o r a t i 1 7 t r e n i p e r u n t o t a l e d i 6 3 4 v i a g g i a t o r i , c o n b e n 6 8 p e r s o n e a l l o n t a n a t e " . ​ C o s ì i s e n a t o r i d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , T i l d e M i n a s i , N i n o G e r m a n à e M a n f r e d i P o t e n t i . " N e l l o s p e c i f i c o , è s t a t o n e c e s s a r i o l ’ i n t e r v e n t o d e l l a P o l F e r p e r u n p a s s e g g e r o s p r o v v i s t o d i t i t o l o d i v i a g g i o c h e r i f i u t a v a d i f o r n i r e l e p r o p r i e g e n e r a l i t à . I l s o g g e t t o h a o p p o s t o r e s i s t e n z a a g l i a g e n t i e d è s t a t o p r e s o i n c o n s e g n a . S i t r a t t a d i u n s e g n a l e c h i a r o : l e r e g o l e v a n n o r i s p e t t a t e d a t u t t i . C o m e p a r l a m e n t a r i d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , i l n o s t r o i m p e g n o è m a s s i m o a f f i n c h é l e g a l i t à e o r d i n e s i a n o l a n o r m a l i t à n e l t r a s p o r t o p u b b l i c o n a z i o n a l e " , c o n c l u d e .