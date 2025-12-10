Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Unire le forze per promuovere insieme lo sviluppo dellautotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta allEuropa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto. Questi - si sottolinea in una nota - i principali obiettivi dellaccordo di collaborazione sottoscritto da Alis, lAssociazione Logistica dellIntermodalità Sostenibile e Anita, lAssociazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica. A partire dallesigenza di rafforzare nelle Istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività delleconomia nazionale, laccordo mira a integrare lesperienza maturata dalle realtà associative per favorire la tutela e la rappresentanza delle rispettive imprese associate. Nellambito della collaborazione, mantenendo ferma lautonomia di ciascuna delle parti, le due strutture saranno coinvolte e il campo dazione esteso ad ambiti di lavoro specifici quali attività di comunicazione esterna, sviluppo di progetti nel campo della formazione, della sostenibilità e dellinnovazione tecnologica, realizzazione di studi e analisi. Con riferimento alle relazioni industriali, lobiettivo è la costruzione di un sistema moderno di contrattazione, capace di assicurare la regolarità, la legalità, la sicurezza e la lotta al dumping sociale. Alis rappresenta da sempre una grande Associazione trasversale, in grado di coniugare e mettere a sistema esperienze ed esigenze diverse ma con un obiettivo chiaro: la crescita sana, sostenibile e competitiva delle imprese e dellintero Paese. In questottica di sviluppo e condivisione, la collaborazione tra Alis e Anita conferma limportanza di lavorare in sinergia con le altre realtà del comparto per affrontare le sfide comuni, valorizzare le competenze le professionalità delle imprese associate e rappresentare, davanti alle Istituzioni nazionali ed europee, una voce unitaria per le istanze dei settori coinvolti - dichiara il Presidente di ALIS, Guido Grimaldi -. Questa sinergia è inoltre unoccasione importante da trasformare anche in ambito sindacale, perché la centralità del settore della logistica e dellautotrasporto merci è e deve continuare ad essere un punto di forza per le persone che vi lavorano, con regole moderne, sfidanti e competitive. Questo accordo - dichiara il Presidente di Anita, Riccardo Morelli - che si inserisce nellambito di un piano di sviluppo di sinergie operative con altre Associazioni del settore, è finalizzato a valorizzare le competenze specifiche maturate dalle due organizzazioni per dare maggior forza alle imprese di autotrasporto merci e logistica. Pur nel rispetto dellautonomia organizzativa, lintesa raggiunta con ALIS rappresenta per ANITA lopportunità di estendere e potenziare lazione associativa, anche attraverso lintegrazione tra i servizi di assistenza e consulenza per le aziende. Lobiettivo è dare maggiore centralità al settore dei trasporti e della logistica nellambito della politica economica del Paese.