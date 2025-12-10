R o m a , 1 0 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n i r e l e f o r z e p e r p r o m u o v e r e i n s i e m e l o s v i l u p p o d e l l ’ a u t o t r a s p o r t o m e r c i e d e l l a l o g i s t i c a , s o s t e n e n d o c o n g i u n t a m e n t e u n a p o l i t i c a d e i t r a s p o r t i a p e r t a a l l ’ E u r o p a , o r i e n t a t a a l m e r c a t o e v i c i n a a l l e i m p r e s e d e l c o m p a r t o . Q u e s t i - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - i p r i n c i p a l i o b i e t t i v i d e l l ’ a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e s o t t o s c r i t t o d a A l i s , l ’ A s s o c i a z i o n e L o g i s t i c a d e l l ’ I n t e r m o d a l i t à S o s t e n i b i l e e A n i t a , l ’ A s s o c i a z i o n e a d e r e n t e a C o n f i n d u s t r i a c h e r i u n i s c e l e i m p r e s e d i a u t o t r a s p o r t o m e r c i e l o g i s t i c a . A p a r t i r e d a l l ’ e s i g e n z a d i r a f f o r z a r e n e l l e I s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e e u r o p e e , n e g l i s t a k e h o l d e r e n e l l a p u b b l i c a o p i n i o n e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i n c o r a g g i a r e l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e s i g n i f i c a a s s i c u r a r e u n c o n t r i b u t o c o n s i d e r e v o l e a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e , l ’ a c c o r d o m i r a a i n t e g r a r e l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a d a l l e r e a l t à a s s o c i a t i v e p e r f a v o r i r e l a t u t e l a e l a r a p p r e s e n t a n z a d e l l e r i s p e t t i v e i m p r e s e a s s o c i a t e . N e l l ’ a m b i t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , m a n t e n e n d o f e r m a l ’ a u t o n o m i a d i c i a s c u n a d e l l e p a r t i , l e d u e s t r u t t u r e s a r a n n o c o i n v o l t e e i l c a m p o d ’ a z i o n e e s t e s o a d a m b i t i d i l a v o r o s p e c i f i c i q u a l i a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e e s t e r n a , s v i l u p p o d i p r o g e t t i n e l c a m p o d e l l a f o r m a z i o n e , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , r e a l i z z a z i o n e d i s t u d i e a n a l i s i . C o n r i f e r i m e n t o a l l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i , l ’ o b i e t t i v o è l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a m o d e r n o d i c o n t r a t t a z i o n e , c a p a c e d i a s s i c u r a r e l a r e g o l a r i t à , l a l e g a l i t à , l a s i c u r e z z a e l a l o t t a a l d u m p i n g s o c i a l e . “ A l i s r a p p r e s e n t a d a s e m p r e u n a g r a n d e A s s o c i a z i o n e t r a s v e r s a l e , i n g r a d o d i c o n i u g a r e e m e t t e r e a s i s t e m a e s p e r i e n z e e d e s i g e n z e d i v e r s e m a c o n u n o b i e t t i v o c h i a r o : l a c r e s c i t a s a n a , s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a d e l l e i m p r e s e e d e l l ’ i n t e r o P a e s e . I n q u e s t ’ o t t i c a d i s v i l u p p o e c o n d i v i s i o n e , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A l i s e A n i t a c o n f e r m a l ’ i m p o r t a n z a d i l a v o r a r e i n s i n e r g i a c o n l e a l t r e r e a l t à d e l c o m p a r t o p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c o m u n i , v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e l e p r o f e s s i o n a l i t à d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e e r a p p r e s e n t a r e , d a v a n t i a l l e I s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e d e u r o p e e , u n a v o c e u n i t a r i a p e r l e i s t a n z e d e i s e t t o r i c o i n v o l t i - d i c h i a r a i l P r e s i d e n t e d i A L I S , G u i d o G r i m a l d i - . Q u e s t a s i n e r g i a è i n o l t r e u n ’ o c c a s i o n e i m p o r t a n t e d a t r a s f o r m a r e a n c h e i n a m b i t o s i n d a c a l e , p e r c h é l a c e n t r a l i t à d e l s e t t o r e d e l l a l o g i s t i c a e d e l l ’ a u t o t r a s p o r t o m e r c i è e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r e u n p u n t o d i f o r z a p e r l e p e r s o n e c h e v i l a v o r a n o , c o n r e g o l e m o d e r n e , s f i d a n t i e c o m p e t i t i v e ” . “ Q u e s t o a c c o r d o - d i c h i a r a i l P r e s i d e n t e d i A n i t a , R i c c a r d o M o r e l l i - c h e s i i n s e r i s c e n e l l ’ a m b i t o d i u n p i a n o d i s v i l u p p o d i s i n e r g i e o p e r a t i v e c o n a l t r e A s s o c i a z i o n i d e l s e t t o r e , è f i n a l i z z a t o a v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e m a t u r a t e d a l l e d u e o r g a n i z z a z i o n i p e r d a r e m a g g i o r f o r z a a l l e i m p r e s e d i a u t o t r a s p o r t o m e r c i e l o g i s t i c a . P u r n e l r i s p e t t o d e l l ’ a u t o n o m i a o r g a n i z z a t i v a , l ’ i n t e s a r a g g i u n t a c o n A L I S r a p p r e s e n t a p e r A N I T A l ’ o p p o r t u n i t à d i e s t e n d e r e e p o t e n z i a r e l ’ a z i o n e a s s o c i a t i v a , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ i n t e g r a z i o n e t r a i s e r v i z i d i a s s i s t e n z a e c o n s u l e n z a p e r l e a z i e n d e . L ’ o b i e t t i v o è d a r e m a g g i o r e c e n t r a l i t à a l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e d e l l a l o g i s t i c a n e l l ’ a m b i t o d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l P a e s e ” .