R o m a , 2 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a ” s i g l a t o d a A s s t r a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e c o n S l i - S v i l u p p o l a v o r o I t a l i a “ è u n ’ i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a c h e f a v o r i r à l a f o r m a z i o n e d i n u o v o p e r s o n a l e d e l T p l - t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , p o r t a n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i a l l e a z i e n d e . I l m o m e n t o d i t r a s f o r m a z i o n e d a v a n t i a l q u a l e c i t r o v i a m o r i c h i e d e i n f a t t i p r o f e s s i o n a l i t à s e m p r e p i ù q u a l i f i c a t e e n u o v e c o m p e t e n z e , s i a r e l a t i v e a l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c h e a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i A s s t r a , A n d r e a G i b e l l i , a l l a p r e s e n t a z i o n e a l l e a z i e n d e a R o m a d e l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a - p e r p r o m u o v e r e l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o n e l T P L e f a v o r i r e l e n u o v e c o m p e t e n z e - s i g l a t o l o s c o r s o o t t o b r e d a l l ’ A s s o c i a z i o n e e S l i , s o c i e t à i n h o u s e d e l M i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i . “ I l t r a s p o r t o p u b b l i c o è u n o d e i s e t t o r i p i ù c o i n v o l t i d a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e : n u o v i m e z z i , n u o v e i n f r a s t r u t t u r e , s i s t e m i d i g i t a l i a v a n z a t i e g e s t i o n e d e i d a t i ” . S e r v o n o q u i n d i s k i l l s s e m p r e p i ù a g g i o r n a t e , “ n e l l ’ o t t i c a d i u n a m a g g i o r e i b r i d a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i , d a q u e l l e t e c n i c h e , a q u e l l e d i g i t a l i f i n o a q u e l l e o p e r a t i v e - p r e c i s a G i b e l l i - I n v e s t i r e s u l l a f o r m a z i o n e s i g n i f i c a r e n d e r e i l s i s t e m a p i ù e f f i c i e n t e , s o s t e n i b i l e e v i c i n o a g l i o b i e t t i v i i n d u s t r i a l i e a m b i e n t a l i d e l P a e s e , a c c o m p a g n a n d o l e a z i e n d e e i l a v o r a t o r i i n u n a t r a s f o r m a z i o n e c h e è g i à i n a t t o ” . A d o g g i , i n f a t t i , “ n o n è s e m p l i c e t r o v a r e q u e l l e c o m p e t e n z e ” c h e d a o r a i n a v a n t i s a r a n n o f o n d a m e n t a l i n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i , “ d o v e l ’ i n n o v a z i o n e g i o c a u n r u o l o i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o i n r e l a z i o n e a g l i a u t i s t i . - s p i e g a G i b e l l i - A l l ’ i n t e r n o d e l n u o v o p a r a d i g m a d e l l a g u i d a a u t o n o m a , b i s o g n a i n d i v i d u a r e l e n u o v e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e , c o s ì c h e l e i m p r e s e p o s s a n o c a p i r e c o m e a t t r e z z a r s i . L ’ o b i e t t i v o ” d e l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a “ è a i u t a r e l e i m p r e s e a t r o v a r e c o m p e t e n z e a d e g u a t e , r i d u r r e i l m i s m a t c h e s o s t e n e r e l a c r e a z i o n e d i l a v o r o a l t a m e n t e q u a l i f i c a t o e p r o f e s s i o n a l i z z a n t e , a c c o m p a g n a n d o l a v o r a t o r i e a z i e n d e i n q u e s t a f a s e d i c a m b i a m e n t o e r a f f o r z a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e ” . S u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , e d u n q u e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , “ i n q u e s t i a n n i a b b i a m o v i s t o u n g r a n d e s p i n t a i n a v a n t i - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d i A s s t r a - O r a s i v a v e r s o l ' i d r o g e n o e v e r s o l e b a t t e r i e , u n i n d i r i z z o c h e c o m p o r t a c a m b i a m e n t i i m p o r t a n t i a n c h e s o t t o l ' a s p e t t o m a n u t e n t i v o e d e i c i c l i d i l a v o r o . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a t e c n o l o g i a è u n a l e v a i n d u s t r i a l e o l t r e c h e i n n o v a t i v a , c h e c o n s e n t e d i m i g l i o r a r e e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e q u a l i t à d e l s e r v i z i o . S t i a m o l a v o r a n d o p e r a c c o m p a g n a r e l e a z i e n d e i n q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e e s i a m o p r o n t i p e r a c c e t t a r e n u o v e s f i d e ” .