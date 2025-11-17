R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o m e a s s o c i a z i o n e , " p e n s a v a m o g i à d a t e m p o " a q u e s t o p r o g e t t o . " F i n a l m e n t e a b b i a m o a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i r e a l i z z a r l o g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n G s k , c h e h a m o s t r a t o g r a n d e d i s p o n i b i l i t à e s e n s i b i l i t à v e r s o i l t e m a . C r e d o c h e s i a u n ’ i n i z i a t i v a m o l t o i m p o r t a n t e , p e r c h é r i e s c e a r a c c o n t a r e l a p a t o l o g i a d a d i v e r s i p u n t i d i v i s t a : q u e l l o d e i p a z i e n t i , n a t u r a l m e n t e , m a a n c h e q u e l l o d e i m e d i c i c h e l i s e g u o n o o g n i g i o r n o - p r o f e s s i o n i s t i c h e f a n n o p a r t e d e l n o s t r o b o a r d s c i e n t i f i c o e c o n o s c o n o m o l t o b e n e l a r e a l t à d e i p a z i e n t i d e l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e - e i n f i n e q u e l l o d e l l e i s t i t u z i o n i , c h e s o n o s t a t e c o i n v o l t e e i n v i t a t e a r i f l e t t e r e e a p r e n d e r e p o s i z i o n e s u q u e s t i t e m i " . C o s ì F r a n c e s c a T o r r a c c a , p r e s i d e n t e a l l ’ A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i s i n d r o m e d i C h u r g S t r a u s s ( A p a c s ) A p s , d e s c r i v e i l v a l o r e d e l L i b r o B i a n c o ‘ S t o r i e d i v i t a c o n E g p a ’ d e d i c a t o a l l a G r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i o i t e , u n a m a l a t t i a r a r a e a u t o i m m u n e c h e c o l p i s c e i v a s i s a n g u i g n i d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i , c a u s a n d o i n f i a m m a z i o n e e d a n n i a v a r i o r g a n i . S i t r a t t a d i " u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l l a s t o r i a d e l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e - c o n t i n u a T o r r a c c a - Q u e s t o d o c u m e n t o n o n è s o l o r i c c o d i c o n t e n u t i m a a n c h e e s t e t i c a m e n t e c u r a t o : l e i l l u s t r a z i o n i d i E l i s a M a c e l l a r i n e i m p r e z i o s i s c o n o l a v e s t e g r a f i c a e l o r e n d o n o p i a c e v o l e d a l e g g e r e e d a s f o g l i a r e . I n o l t r e , l a p r e s e n z a d e i p a t r o c i n i d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e t e s t i m o n i a l a d i m e n s i o n e c o r a l e d i q u e s t o l a v o r o , f r u t t o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e a m p i a e c o n d i v i s a . È u n r i s u l t a t o c h e c i r i e m p i e d i s o d d i s f a z i o n e e c h e s e n t i a m o d a v v e r o c o m e u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e " . I l L i b r o b i a n c o " è p e r f e t t a m e n t e i n l i n e a c o n q u e l l o c h e l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e f a f i n d a l l a s u a n a s c i t a - r i m a r c a l a p r e s i d e n t e A p a c s - i n f o r m a r e , d i v u l g a r e , f a r c o n o s c e r e . P a r l i a m o i n f a t t i d i u n a p a t o l o g i a a b a s s i s s i m a p r e v a l e n z a — i n I t a l i a s i s t i m a n o c i r c a 1 . 0 0 0 - 1 . 1 0 0 p e r s o n e — Q u e s t o s i g n i f i c a c h e , p u r t r o p p o , è a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a n o n s o l o t r a l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , m a a n c h e i n a m b i t o m e d i c o e s a n i t a r i o : s p e s s o n e m m e n o i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e l a i n c o n t r a n o n e l c o r s o d e l l a l o r o c a r r i e r a " . " C a p i t a i n f a t t i - c h i a r i s c e T o r r a c c a - c h e u n p a z i e n t e s i p r e s e n t i a l p r o n t o s o c c o r s o o a u n a v i s i t a s p e c i a l i s t i c a e c h e l a m a l a t t i a n o n v e n g a r i c o n o s c i u t a ; o c h e u n a p e r s o n a c o n s i n t o m i p r e c o c i , c h e p o t r e b b e r o e s s e r e i n d i c a t o r i d i u n a v a s c u l i t e , n o n v e n g a i n d i r i z z a t a t e m p e s t i v a m e n t e v e r s o g l i a p p r o f o n d i m e n t i g i u s t i . Q u e s t o p o r t a a d i a g n o s i t a r d i v e e , d i c o n s e g u e n z a , a p r o g n o s i p i ù s f a v o r e v o l i , r i s p e t t o a q u a n t o s i p o t r e b b e o t t e n e r e c o n u n r i c o n o s c i m e n t o p r e c o c e . P e r q u e s t o - a g g i u n g e T o r r a c c a - r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e p a r l a r n e : r a c c o n t a r e i p r o b l e m i d e i p a z i e n t i , i l l o r o v i s s u t o , l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e , s e r v e a f a r c o n o s c e r e l a p a t o l o g i a e a s e n s i b i l i z z a r e c h i e n t r a i n c o n t a t t o c o n i l l i b r o — s i a n o e s s i m e d i c i , c i t t a d i n i o r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i " . L ’ a u s p i c i o d i A p a c s " r i g u a r d a p r o p r i o q u e s t ’ u l t i m o a s p e t t o - s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e - N e l L i b r o b i a n c o s o n o s t a t e c o i n v o l t e a n c h e v o c i p o l i t i c h e c h e s i s o n o i m p e g n a t e a g a r a n t i r e u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e a l l a p a t o l o g i a . S e b b e n e l ’ E g p a d i s p o n g a g i à d i u n c o d i c e d i e s e n z i o n e , n o n è a n c o r a r i c o n o s c i u t a a i f i n i d e l l ’ i n v a l i d i t à c i v i l e , c o n t u t t e l e i m p l i c a z i o n i l a v o r a t i v e , s o c i a l i e d e c o n o m i c h e c h e q u e s t o c o m p o r t a p e r l e p e r s o n e c h e n e s o n o a f f e t t e . I l n o s t r o d e s i d e r i o è c h e q u e s t o p r o g e t t o p o s s a c o n t r i b u i r e a s m u o v e r e l e c o s c i e n z e , a c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r u n c o n f r o n t o c o n c r e t o c o n l e i s t i t u z i o n i e p o r t a r e , f i n a l m e n t e , a u n r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d e l l a m a l a t t i a i n t e r m i n i d i i n v a l i d i t à c i v i l e e a c c e s s o a l l a L e g g e 1 0 4 . A t t u a l m e n t e , i n f a t t i - c o n c l u d e T o r r a c c a - n o n e s i s t e u n c o d i c e d i i n v a l i d i t à s p e c i f i c o p e r l ’ E g p a : c h i n e b e n e f i c i a l o f a i n b a s e a i s i n t o m i e a i d a n n i c h e l a m a l a t t i a h a c a u s a t o n e l t e m p o . È u n p a s s o c h e r i t e n i a m o n e c e s s a r i o p e r g a r a n t i r e d i g n i t à , e q u i t à e d i r i t t i a c h i v i v e o g n i g i o r n o c o n q u e s t a p a t o l o g i a r a r a " .