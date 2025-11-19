R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e n d o c o n s c o n c e r t o d e l l ’ a v v i o d i u n a r a c c o l t a f o n d i p e r l a s a n a t o r i a d i A s k a t a s u n a d u r a n t e l a f e s t a c h e s i t e r r à p e r c e l e b r a r e i 2 9 a n n i d e l c e n t r o s o c i a l e . V e n t i n o v e a n n i d i o d i o , v i o l e n z a e p r o c e s s i . C o m e s e n o n b a s t a s s e , q u e s t a i n i z i a t i v a v i e n e s o s t e n u t a d a l c o m u n e d i T o r i n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C h i e d i a m o q u i n d i a l s i n d a c o L o R u s s o - p r o s e g u e - c o s a n e p e n s a d e l l e t e s t e s p a c c a t e d i p o l i z i o t t i e c a r a b i n i e r i d u r a n t e t u t t i q u e s t i a n n i d a p a r t e d e g l i a p p a r t e n e n t i d i t a l e c e n t r o s o c i a l e . U n a v e r g o g n a p e r T o r i n o e p e r l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c h e i n v e c e d i c h i u d e r e q u e s t o s t a b i l e , c o m e n o i a b b i a m o c h i e s t o p i ù v o l t e , l o s o s t i e n e " . " T o r i n o m e r i t a p i ù s i c u r e z z a , r e g o l e p i ù c h i a r e e i s t i t u z i o n i c h e s t i a n o d a l l a p a r t e d e l l a l e g a l i t à . Q u e i f o n d i , p i u t t o s t o , l i d i a n o a c h i d o v r à p a g a r s i l e c u r e p o i c h é a g g r e d i t o e f e r i t o d a t a l i s o g g e t t i " , c o n c l u d e .