Roma, 2 feb (Adnkronos) - Le immagini di guerriglia urbana a Torino sono inaccettabili e vanno condannate senza esitazioni e senza ambiguità. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia al Messaggero, sottolineando che tali atti non hanno nulla a che vedere con il dissenso democratico. Boccia respinge le accuse provenienti dalla destra di una presunta copertura politica dei violenti da parte del centrosinistra, definendole false e irresponsabili. Sul decreto sicurezza annunciato dal governo, Boccia esprime netta contrarietà, in particolare rispetto allipotesi di fermo preventivo dei manifestanti, definita una scorciatoia autoritaria. L'esponente dem, tra l'altro, sottolinea: "Sicurezza e diritti si rafforzano a vicenda. Noi saremo sempre dalla parte della Costituzione, delle forze dellordine e della democrazia.