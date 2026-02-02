R o m a , 2 f e b ( A d n k r o n o s ) - L e i m m a g i n i d i g u e r r i g l i a u r b a n a a T o r i n o s o n o “ i n a c c e t t a b i l i ” e v a n n o c o n d a n n a t e “ s e n z a e s i t a z i o n i e s e n z a a m b i g u i t à ” . L o d i c e i l c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o F r a n c e s c o B o c c i a a l M e s s a g g e r o , s o t t o l i n e a n d o c h e t a l i a t t i “ n o n h a n n o n u l l a a c h e v e d e r e c o n i l d i s s e n s o d e m o c r a t i c o ” . B o c c i a r e s p i n g e l e a c c u s e p r o v e n i e n t i d a l l a d e s t r a d i u n a p r e s u n t a “ c o p e r t u r a p o l i t i c a ” d e i v i o l e n t i d a p a r t e d e l c e n t r o s i n i s t r a , d e f i n e n d o l e “ f a l s e e i r r e s p o n s a b i l i ” . S u l d e c r e t o s i c u r e z z a a n n u n c i a t o d a l g o v e r n o , B o c c i a e s p r i m e n e t t a c o n t r a r i e t à , i n p a r t i c o l a r e r i s p e t t o a l l ’ i p o t e s i d i f e r m o p r e v e n t i v o d e i m a n i f e s t a n t i , d e f i n i t a u n a “ s c o r c i a t o i a a u t o r i t a r i a ” . L ' e s p o n e n t e d e m , t r a l ' a l t r o , s o t t o l i n e a : " S i c u r e z z a e d i r i t t i s i r a f f o r z a n o a v i c e n d a . N o i s a r e m o s e m p r e d a l l a p a r t e d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e d e l l a d e m o c r a z i a ” .