R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G l i s t u d i p r e s e n t a t i e v i d e n z i a n o c o m e l o s v i l u p p o d e l l a f i b r a a b b i a u n i m p a t t o p o s i t i v o s i a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o c h e s o c i a l e , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l e a r e e p e r i f e r i c h e e r u r a l i " . Q u e s t e l e p a r o l e d i G i u s e p p e G o l a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i O p e n F i b e r , i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a d i l a v o r i d a l t i t o l o : ' F i b e r S w i t c h O n : l ’ a c c e s s o a l f u t u r o è a d e s s o ' , p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i a R o m a . L o s t u d i o d i D e l o i t t e h a e v i d e n z i a t o c o m e l a d i f f u s i o n e d e l l a f i b r a o t t i c a F t t h ( F i b e r T o T h e H o m e , c i o è l a f i b r a c h e a r r i v a f i n o a c a s a ) g e n e r i v a l o r e e c o n o m i c o , s o c i a l e e o c c u p a z i o n a l e n e l l e c o s ì d e t t e “ a r e e b i a n c h e ” . " O p e n F i b e r h a c o m p l e t a t o i l p r o g e t t o B u l m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e l a f i b r a i n t u t t i q u e i t e r r i t o r i i n c u i n e s s u n o p e r a t o r e s a r e b b e i n t e r v e n u t o a r e a l i z z a r e q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a . I d a t i i l l u s t r a t i o g g i d i m o s t r a n o c h e q u e s t o p r o g e t t o h a c r e a t o v a l o r e c o n c r e t o e h a a v u t o u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " , s o t t o l i n e a . N e l d e t t a g l i o , h a s p i e g a t o G o l a , l a r e a l i z z a z i o n e d e l P i a n o B u l , c h e h a p o r t a t o l a f i b r a n e i t e r r i t o r i c h e a l t r i m e n t i n e s a r e b b e r o r i m a s t i p r i v i , " h a c o n s e n t i t o d i g e n e r a r e u n P i l i n c r e m e n t a l e s t i m a t o i n c i r c a 1 6 m i l i a r d i d i e u r o e u n a u m e n t o d e l l ’ o c c u p a z i o n e p a r i a c i r c a 2 5 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o . S i t r a t t a d i n u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o u n e f f e t t o s t r u t t u r a l e s u l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e " . N e l l e z o n e p i ù r e m o t e o p e r i f e r i c h e , d o v e l a f i b r a o t t i c a a r r i v a t a g r a z i e a l P i a n o B u l - f i n a n z i a t o c o n f o n d i p u b b l i c i e r e a l i z z a t o d a l l a s o c i e t à O p e n F i b e r - e m e r g e c o m e p e r o g n i e u r o i n v e s t i t o s i p r o d u c a 4 , 4 e u r o d i p i l . " M a l ’ i m p a t t o n o n è s o l t a n t o e c o n o m i c o " , h a p r e c i s a t o G o l a . " N e i b o r g h i e n e i p i c c o l i c e n t r i d o v e p r i m a n o n e r a d i s p o n i b i l e u n a c o n n e s s i o n e a d e g u a t a , o g g i è p o s s i b i l e l a v o r a r e i n s m a r t w o r k i n g , s v i l u p p a r e a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l i e m a n t e n e r e o p e r a t i v e l e a z i e n d e s e n z a d o v e r l e t r a s f e r i r e i n a r e e p i ù u r b a n i z z a t e . L a d i s p o n i b i l i t à d e l l a f i b r a h a c o n s e n t i t o d i m e t t e r e s u l l o s t e s s o p i a n o c h i v i v e n e l l e g r a n d i c i t t à e c h i r i s i e d e i n t e r r i t o r i p e r i f e r i c i , g a r a n t e n d o p a r i o p p o r t u n i t à d i a c c e s s o a i s e r v i z i d i g i t a l i , a l l a f o r m a z i o n e e a l l a v o r o " . " L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a - h a c o n c l u s o l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i O p e n F i b e r - h a p u b b l i c a t o i l D i g i t a l N e t w o r k A c t , c h e d e f i n i s c e u n a r o a d m a p p e r l a s o s t i t u z i o n e d e l r a m e c o n l a f i b r a e f i s s a a l 2 0 3 5 i l t e r m i n e p e r c o m p l e t a r e q u e s t o p r o c e s s o . S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o c r u c i a l e . I g o v e r n i n a z i o n a l i d o v r a n n o r e c e p i r e q u e s t e i n d i c a z i o n i e , a n c h e i n I t a l i a , s a r à n e c e s s a r i o d e f i n i r e n e l d e t t a g l i o i l p e r c o r s o p e r s u p e r a r e d e f i n i t i v a m e n t e l ’ i n f r a s t r u t t u r a i n r a m e e v a l o r i z z a r e q u e l l a i n f i b r a , c h e è g i à a m p i a m e n t e r e a l i z z a t a e d i s p o n i b i l e " .