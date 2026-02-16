R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i g i t a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a u n v o l a n o d e c i s i v o p e r e f f i c i e n z a , i n n o v a z i o n e e p r o d u t t i v i t à d e l s i s t e m a P a e s e , m a l ’ I t a l i a s c o n t a a n c o r a u n s i g n i f i c a t i v o r i t a r d o n e l l ’ a d o z i o n e d e i s e r v i z i d i g i t a l i e n e l l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e " . È q u a n t o h a d i c h i a r a t o P a o l o B o c c a r d e l l i , r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à L u i s s , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e a l l e i n f r a s t r u t t u r e d i c o n n e t t i v i t à d a l t i t o l o : “ F i b e r S w i t c h O n : l ’ a c c e s s o a l f u t u r o è a d e s s o ” p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i a R o m a . " O g g i i n I t a l i a l a p e r c e n t u a l e d i u t i l i z z o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e a s u p e r c o n n e t t i v i t à , s u p e r i o r i a u n g i g a b i t a l s e c o n d o , è i n t o r n o a l 2 5 % , u n d a t o m o l t o a l d i s o t t o d e l l e a s p e t t a t i v e e d e l l e p o t e n z i a l i t à d i s p o n i b i l i . A q u e s t o s i a g g i u n g e u n t e m a d i c o m p e t e n z e : i l l i v e l l o d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i s i a t t e s t a a t t o r n o a l 4 4 % , c o n t r o u n a m e d i a e u r o p e a d i c i r c a i l 5 5 % e u n o b i e t t i v o f i s s a t o d a l p i a n o e u r o p e o a l 2 0 3 0 p a r i a l l ’ 8 0 % . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e s i a m o i n r i t a r d o n o n t a n t o n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , q u a n t o n e l l a l o r o p i e n a v a l o r i z z a z i o n e " , s o t t o l i n e a . I l n o d o c e n t r a l e , h a s p i e g a t o B o c c a r d e l l i , r i g u a r d a l a p e r c e z i o n e d e l v a l o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e a d a l t a v e l o c i t à : “ P e r c h é c i t t a d i n i e i m p r e s e n e c o l g a n o a p p i e n o i l p o t e n z i a l e , o c c o r r e c h e s i a n o d i s p o n i b i l i s e r v i z i a v a n z a t i , s e m p l i c i e r e a l m e n t e u t i l i . I l P a e s e n o n h a a n c o r a f a t t o a b b a s t a n z a n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i , a p a r t i r e d a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , m a a n c h e n e l l ’ i n t e r o t e s s u t o e c o n o m i c o e p r o d u t t i v o . ” N e g l i u l t i m i a n n i , a n c h e g r a z i e a l P n r r , “ s i è r e g i s t r a t a u n ’ a c c e l e r a z i o n e d e l l ’ o f f e r t a d i g i t a l e ” , c o n i l P o l o S t r a t e g i c o N a z i o n a l e c o m e “ i n f r a s t r u t t u r a a b i l i t a n t e f o n d a m e n t a l e ” p e r l a t r a n s i z i o n e d e l l a P a . T u t t a v i a , “ o c c o r r e c o m p i e r e u n p a s s o u l t e r i o r e ” . P e r B o c c a r d e l l i s e r v e “ i l c o r a g g i o d i r e a l i z z a r e u n o s w i t c h - o f f a n c h e n e i s e r v i z i ” , s u p e r a n d o l e m o d a l i t à t r a d i z i o n a l i e p a s s a n d o a u n a l o g i c a d i g i t a l e n e i r a p p o r t i t r a c i t t a d i n i , i m p r e s e e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . U n p e r c o r s o c h e d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a “ u n f o r t e i n v e s t i m e n t o n e l l ’ a s s i s t e n z a e n e l l a f o r m a z i o n e ” , s o p r a t t u t t o p e r l e f a s c e p i ù f r a g i l i , a f f i n c h é l a d i g i t a l i z z a z i o n e d i v e n t i “ u n a r e a l e l e v a d i s v i l u p p o p e r l ’ I t a l i a ” .