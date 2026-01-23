W a s h i n g t o n , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p c e l e b r a l ' a c c o r d o s u T i k T o k , c h e h a a n n u n c i a t o l ' i n t e s a p e r l a c e s s i o n e d e l l e s u e a t t i v i t à n e g l i S t a t i U n i t i a i n v e s t i t o r i n o n c i n e s i . I n u n p o s t s u T r u t h , i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o h a s c r i t t o : " S o n o c o s ì f e l i c e d i a v e r c o n t r i b u i t o a s a l v a r e T i k T o k ! O r a s a r à d i p r o p r i e t à d i u n g r u p p o d i g r a n d i p a t r i o t i e i n v e s t i t o r i a m e r i c a n i , i l p i ù g r a n d e a l m o n d o , e s a r à u n a v o c e i m p o r t a n t e " . " V o r r e i a n c h e r i n g r a z i a r e i l p r e s i d e n t e c i n e s e X i - h a a g g i u n t o - p e r a v e r l a v o r a t o c o n n o i e a v e r a p p r o v a t o l ' a c c o r d o " . " I n s i e m e a d a l t r i f a t t o r i " , h a r i c o r d a t o T r u m p , T i k T o k " è s t a t a d e t e r m i n a n t e p e r i l m i o s u c c e s s o t r a i g i o v a n i e l e t t o r i n e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l 2 0 2 4 . S p e r o s o l o c h e i n f u t u r o s a r ò r i c o r d a t o d a c o l o r o c h e u s a n o e a m a n o T i k T o k " . Q u i n d i , i l p r e s i d e n t e h a r i n g r a z i a t o i l s u o v i c e " e t u t t i g l i a l t r i m e m b r i d e l l a m i a a m m i n i s t r a z i o n e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a p o r t a r e q u e s t o a c c o r d o a u n a c o n c l u s i o n e d a v v e r o s p e t t a c o l a r e , d e f i n i t i v a e p o s i t i v a " . E s u X i J i n p i n g h a a g g i u n t o : " A v r e b b e p o t u t o s c e g l i e r e u n ' a l t r a s t r a d a , m a n o n l ' h a f a t t o , e g l i s i a m o g r a t i p e r l a s u a d e c i s i o n e " .