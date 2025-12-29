R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t i n u a l ’ o s c e n a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l a d e s t r a s u l l ’ a r r e s t o d i H a n n o u n , s u c u i r i b a d i a m o p i e n a f i d u c i a n e l l ’ o p e r a t o d e l l a m a g i s t r a t u r a . I l v e r o e p r o p r i o l i n c i a g g i o m e d i a t i c o n e i c o n f r o n t i d i L a u r a B o l d r i n i , c h e h a g i à o v v i a m e n t e s p i e g a t o d i n o n a v e r e a l c u n r a p p o r t o c o n i l s o g g e t t o i n q u e s t i o n e , è i n a c c e t t a b i l e . A n c h e s o l o a c c o s t a r e v a g a m e n t e i l n o m e d e l n o s t r o p a r t i t o a d H a m a s è u n a v o l g a r e i n s o l e n z a c h e s i c o m m e n t a d a s é ” . C o s ì i n u n a n o t a P e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i , E u r o p a e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o .