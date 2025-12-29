R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l a s i n d a c a S i l v i a S a l i s f a s a p e r e d i a v e r s c e l t o i n i z i a l m e n t e i l s i l e n z i o s u l l ’ i n q u i e t a n t e v i c e n d a d e i f i n a n z i a m e n t i a d H a m a s p e r c h é ‘ l e i n c h i e s t e n o n s i c o m m e n t a n o ’ . U n a s c e l t a a t t e n d i s t a d e c i s a m e n t e i n e d i t a p e r c h i n o n h a m a i e s i t a t o a p r e n d e r e p o s i z i o n e s u i f a t t i d i c r o n a c a , u n a s u t u t t i l a d i s c e s a i m m e d i a t a i n p i a z z a , s e n z a a s p e t t a r e v e r i f i c h e , p e r i l p r e s u n t o a t t a c c o s q u a d r i s t a a u n s i n d a c a l i s t a d e l l a C g i l p o i r i v e l a t o s i u n ’ i n v e n z i o n e . U n d o p p i o p e s i s m o , u n g a r a n t i s m o a c o r r e n t e a l t e r n a t a , c h e l a s c i a n o q u a n t o m e n o i n t e r d e t t i . N o n s i a m o a c h i e d e r l e s p i e g a z i o n i p e r l a s u a p r e s e n z a , i n s i e m e a d a l t r i s i n d a c i d i s i n i s t r a , a l l a s t e s s a m a n i f e s t a z i o n e a c u i p a r t e c i p ò H a n n o u n ; n o n m e t t i a m o i n d i s c u s s i o n e l a s u a b u o n a f e d e , m a a l l o s t e s s o t e m p o n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e l ’ a r r o g a n z a e i t o n i c o n c u i S a l i s a f f r o n t a o g g i i l c a s o d e i f o n d i a d H a m a s , s c o p p i a t o p r o p r i o n e l l a G e n o v a d i c u i è s i n d a c a , s e n z a p r e n d e r e l e d i s t a n z e i n m a n i e r a c h i a r a e n e t t a d a q u a n t o e m e r s o " . L o a f f e r m a I l a r i a C a v o , d e p u t a t a l i g u r e , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d i N o i m o d e r a t i e c a p o g r u p p o d i N o i m o d e r a t i - O r g o g l i o G e n o v a i n C o n s i g l i o c o m u n a l e . " D i f r o n t e a d a c c u s e g r a v i s s i m e - a g g i u n g e - s a r e b b e r o b a s t a t e p o c h e p a r o l e d i c o n d a n n a v e r s o q u a l u n q u e t e n t a t i v o d i u s a r e l a c a u s a p a l e s t i n e s e p e r r a c c o g l i e r e f o n d i p e r b e n e f i c e n z a d a g i r a r e p o i a i t e r r o r i s t i . I n v e c e a b b i a m o a s c o l t a t o s o l o a t t a c c h i , a t t e n d i s m o e d i s t i n g u o . M a l a p r i m a v i t t i m a n o n è l e i , è l a s o f f e r e n z a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , s t r u m e n t a l i z z a t a , e s o n o i g e n o v e s i , l a l o r o s o l i d a r i e t à , c h e è s t a t a t r a d i t a ” .