L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A q u i l a , n o n è n u o v a a s f i d e d i f f i c i l i . A r d u a è s t a t a q u e l l a c o n l a q u a l e s i è m i s u r a t a d o p o l ' i m m a n e t r a g e d i a d e l t e r r e m o t o d e l 2 0 0 9 e c o n l a q u a l e s t a m i s u r a n d o a n c o r a p e r c o m p l e t a r e l ' o p e r a d i r i c o s t r u z i o n e e d i p i e n o r i l a n c i o . E s s e r e c a p i t a l e d e l l a c u l t u r a s a r à u n p r e z i o s o c o n t r i b u t o a q u e s t a i m p r e s a d i s u c c e s s o d e l l a c o m u n i t à a q u i l a n a , i m p r e s a c h e p r o s e g u e v e r s o i l f u t u r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d i L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 . " U n ' i m p r e s a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e a p p a r t i e n e a n z i t u t t o a L ' A q u i l a , a i s u o i c i t t a d i n i e c h e s t a a c u o r e a t u t t a l ' I t a l i a . I n u n t e m p o d i s o f f e r e n z e i n d i m e n t i c a b i l i , l ' A q u i l a e l ' i n t e r a I t a l i a s e p p e r o r e a g i r e e m o b i l i t a r e e n e r g i e . I l l a v o r o d i r e c u p e r o , d i r e s t a u r o , d i r i a v v i o d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e e s o c i a l i h a p o r t a t o a r i s u l t a t i i m p o r t a n t i " .