( A d n k r o n o s ) - R i c i c l a r e p e r r a g g i u n g e r e l ’ a u t o n o m i a n e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i t e r r e r a r e e m a t e r i a l i c r i t i c i . L i v i o D e S a n t o l i , p r o r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a s p i e g a a l l ’ A d n k r o n o s l a c h i a v e ( o l t r e a l l ’ u r g e n z a ) p e r r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a f i l i e r e e s t e r n e c h e s o n o d e c i s i v e p e r l e t e c n o l o g i e d e l l a t r a n s i z i o n e m a c h e s i t r o v a n o n e l l e m a n i d i P a e s i t e r z i r i s p e t t o a l l ’ I t a l i a e a l l ’ E u r o p a . S u t u t t i , l a C i n a : P e c h i n o d e t i e n e i n f a t t i u n q u a s i m o n o p o l i o n e l l ’ e s p o r t a z i o n e d i q u e s t e m a t e r i e p r i m e , e p u ò l i m i t a r n e l ’ a c c e s s o s e c o n d o c o n v e n i e n z a . M a c o n i l r i t o r n o d e l l a p o l i t i c a d i p o t e n z a a l i v e l l o g l o b a l e e l ’ i n d e b o l i m e n t o a l m u l t i l a t e r a l i s m o , l a p r i o r i t à p e r l ’ U n i o n e e u r o p e a e p e r l ’ I t a l i a è d i v e n t a t a c e r c a r e l ’ a u t o n o m i a n e l l e f i l i e r e p i ù s t r a t e g i c h e , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ C o n i l g a s e i l p e t r o l i o e r a v a m o t o t a l m e n t e d i p e n d e n t i , p e r c h é n o i n o n l i a v e v a m o ” , s p i e g a D e S a n t o l i , m a o r a “ n o n è d e t t o c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a c o m p r a r e i m a t e r i a l i c r i t i c i ” . A n z i , “ l ’ i n d i p e n d e n z a p a s s a d a l l ’ a f f r a n c a m e n t o ” d a l l ’ o b b l i g o d i c o m p r a r e a l t r o v e , e i l “ r i u t i l i z z o i n q u a l c h e m o d o a l l ’ i n f i n i t o ” d e i m a t e r i a l i c h e s o n o g i à n e l l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e v e r s o l ’ a u t o n o m i a . I n q u e s t o m o d o , i n f a t t i , è p o s s i b i l e i m m a g i n a r e d i “ c r e a r e u n a f i l i e r a e u r o p e a d e l l e t e r r e r a r e e d e i m a t e r i a l i c r i t i c i “ , s o t t o l i n e a a n c o r a i l p r o r e t t o r e . E “ l ’ I t a l i a , g r a z i e a l l a s u a e s p e r i e n z a n e l r i c i c l o , p u ò d i v e n t a r e u n h u b d e l r i u s o d i c o m p o n e n t i s t r a t e g i c i . È u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r u n ’ i n d u s t r i a a u t o n o m a e c o m p e t i t i v a ” . “ S u a l c u n i s e t t o r i s i c u r a m e n t e p i ù a l c u n i c h e a l t r i p o s s i a m o d i v e n t a r e d e l l e o a s i a u t o n o m e i n c u i f a r s v i l u p p a r e c o m p o n e n t i e s e r v i z i c h e p o s s o n o a d d i r i t t u r a e s s e r e e s p o r t a t i i n E u r o p a : è q u e l l o i l n u o v o c o r s o e d è q u e l l a l ’ i n d i c a z i o n e c h e d o b b i a m o d a r e p e r i l f u t u r o ” , s p i e g a . R e s t a u n a l t r o g r a n d e n o d o s t r u t t u r a l e : i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a , c h e c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e u n f r e n o p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e e u r o p e e e d i t a l i a n e . A n c h e i n q u e s t o c a s o , p e r D e S a n t o l i s i d e v e p u n t a r e a u n a “ v e r a f i l i e r a e u r o p e a d e l l ’ e n e r g i a ” , n e l l a q u a l e i l B e l P a e s e p u ò g i o c a r e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o . “ E n e l , E n i e p e r s i n o l a c i n e s e B y d s t a n n o v a l u t a n d o l ’ I t a l i a c o m e b a s e p r o d u t t i v a p e r l e g i g a f a c t o r y p e r l e b a t t e r i e ” , r i c o r d a l ’ e s p e r t o . C e r t o , l ’ I t a l i a a t t u a l m e n t e , s o t t o l i n e a D e S a n t o l i , h a “ i c o s t i p i ù a l t i d ’ E u r o p a , c h e a l o r o v o l t a s o n o i p i ù a l t i d e l m o n d o ” . E a l l o r a c o m e f a r e ? “ L ’ u n i c a v i a , a n c h e c o n l ’ a t t u a l e m e r c a t o d e l l ’ e n e r g i a , è s v i l u p p a r e m a s s i c c i a m e n t e l e r i n n o v a b i l i . C o s a c h e , a n c h e s e n z a r i f o r m e d i m e r c a t o , r i d u c e l ’ i m p a t t o d e l g a s s u l p r e z z o f i n a l e ” . I l p r o b l e m a , c o n t i n u a , “ n o n è i l c o s t o d e l s o l a r e o d e l l ’ e o l i c o , m a l a l e n t e z z a c o n c u i l i i n t e g r i a m o n e l s i s t e m a . S e r a g g i u n g i a m o i l 6 0 % d i p e n e t r a z i o n e e l e t t r i c a a l 2 0 3 0 , i b e n e f i c i s a r a n n o i m m e d i a t i p e r f a m i g l i e e i m p r e s e ” . P e r i l p r o r e t t o r e , i d u e “ g r a n d i f r o n t i ” s u c u i d o b b i a m o a g i r e s o n o l ’ e o l i c o o f f s h o r e e l ’ i d r o g e n o . “ S i a m o a n c o r a i n d i e t r o , m a d o b b i a m o a r r i v a r e a 2 , 1 G W e n t r o i l 2 0 3 0 . L e n o s t r e c o s t e p r o f o n d e r i c h i e d o n o p i a t t a f o r m e g a l l e g g i a n t i , u n a t e c n o l o g i a c h e p o s s i a m o s v i l u p p a r e i n I t a l i a . A n c h e l a D a n i m a r c a s t a i n v e s t e n d o q u i : p e r c h é n o n f a r l o n o i p e r p r i m i ” ? I n f i n e , p a r l a r e d i e n e r g i a o g g i p o r t a p e r f o r z a d i c o s e a l t e m a d e i d a t a c e n t e r , c h e a s s o r b o n o c i r c a i l 3 % d e i c o n s u m i g l o b a l i e r a d d o p p i e r a n n o e n t r o d i e c i a n n i . U n p r o b l e m a a n c h e p e r c h é , s p i e g a l ’ e s p e r t o , “ c o n c e n t r a n o e n e r g i a l a d d o v e l e r i n n o v a b i l i , i n v e c e , s o n o d i s t r i b u i t e ” . D i c o n s e g u e n z a , c o n c l u d e D e S a n t o l i , “ d o b b i a m o r i p e n s a r e i l m o d e l l o : l a r e t e v a r e s a p i ù f l e s s i b i l e , c o n a c c u m u l i d i f f u s i e l o g i c h e d i p r o s s i m i t à e n e r g e t i c a . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò a i u t a r c i a o t t i m i z z a r e i l s i s t e m a , m a s e r v e p i a n i f i c a z i o n e : i d a t a c e n t e r d o v r a n n o e s s e r e c o s t r u i t i d o v e e s i s t e u n m i x e n e r g e t i c o s o s t e n i b i l e , o d o t a t i d i f o n t i r i n n o v a b i l i p r o p r i e ” .