R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - T e r n a h a a v v i a t o l e a t t i v i t à d i r i m o z i o n e d e i s o s t e g n i e l e t t r i c i p r e v i s t i n e l C o m u n e d i F i r e n z e , c o n l a d e m o l i z i o n e d i u n t r a l i c c i o i n u n ’ a r e a p r o s s i m a a l l ’ O s p e d a l e S a n G i o v a n n i d i D i o . L ’ i n t e r v e n t o , s v o l t o a l l a p r e s e n z a d e l l ’ A s s e s s o r a a U r b a n i s t i c a , D e c o r o U r b a n o e T o p o n o m a s t i c a d e l C o m u n e d i F i r e n z e , C a t e r i n a B i t i e d e l R e s p o n s a b i l e d e l D i p a r t i m e n t o T r a s m i s s i o n e C e n t r o - N o r d d i T e r n a , G i l b e r t o R i c c i , d à i l v i a a d u n a p r i m a f a s e d i l a v o r i , d e l l a d u r a t a d i 3 s e t t i m a n e , c h e p r e v e d e l a r i m o z i o n e d i 2 k m d i c o l l e g a m e n t i a e r e i , p e r u n t o t a l e d i 7 s o s t e g n i . L ’ a t t i v i t à , r e s a p o s s i b i l e d a l l a p r e c e d e n t e r e a l i z z a z i o n e d i n u o v e l i n e e i n c a v o i n t e r r a t o , r i e n t r a n e l p i ù a m p i o p i a n o d i r a z i o n a l i z z a z i o n e e a m m o d e r n a m e n t o d e l l a r e t e e l e t t r i c a d e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i F i r e n z e . I l p r o g e t t o , p e r c u i l a s o c i e t à g u i d a t a d a G i u s e p p i n a D i F o g g i a h a i n v e s t i t o o l t r e 4 5 m i l i o n i d i e u r o , g a r a n t i r à m a g g i o r e s i c u r e z z a , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à d e l l a r e t e e l e t t r i c a l o c a l e . ( V i d e o ) A l t e r m i n e d e l p r i m o c i c l o d i d e m o l i z i o n i , T e r n a h a p r o g r a m m a t o , a p a r t i r e d a l l a p r i m a v e r a 2 0 2 6 , t r e u l t e r i o r i i n t e r v e n t i d i r a z i o n a l i z z a z i o n e , c h e c o i n v o l g e r a n n o , o l t r e a l C o m u n e d i F i r e n z e , a n c h e i C o m u n i d i S c a n d i c c i e I m p r u n e t a . Q u e s t a s e c o n d a f a s e c o n s e n t i r à d i r i m u o v e r e u l t e r i o r i 1 2 k m d i l i n e e e l e t t r i c h e a e r e e e 6 1 s o s t e g n i . A c o n c l u s i o n e d e l l ’ i n t e r o p r o g r a m m a d i d e m o l i z i o n i , d i 1 4 k m d i l i n e e a e r e e e 6 8 s o s t e g n i , s a r à p o s s i b i l e r e s t i t u i r e a l t e r r i t o r i o c i r c a 5 0 e t t a r i o g g i o c c u p a t i d a i n f r a s t r u t t u r e , u n ’ e s t e n s i o n e p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d i c i r c a 4 5 c a m p i d a c a l c i o . I n o l t r e , l a d i s m i s s i o n e d e i t r a l i c c i c o n s e n t i r à i l r e c u p e r o d i s i g n i f i c a t i v i q u a n t i t a t i v i d i m a t e r i a l i – t r a c u i c i r c a 2 0 0 t o n n e l l a t e d i f e r r o e 4 0 t o n n e l l a t e d i c o n d u t t o r i e c o r d e d i g u a r d i a – c h e s a r a n n o a v v i a t i a r i u t i l i z z o t r a m i t e o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i . P e r l ’ i n t e r a d u r a t a d e i l a v o r i T e r n a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e e l a P r e f e t t u r a d i F i r e n z e , a d o t t e r à m i s u r e t e m p o r a n e e d i r e g o l a z i o n e d e l l a v i a b i l i t à , o p p o r t u n a m e n t e s e g n a l a t e , a l f i n e d i g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l l e o p e r a z i o n i e c o n t e n e r e l ’ i m p a t t o s u l l a c i r c o l a z i o n e .