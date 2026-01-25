W a s h i n g t o n , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' u c c i s i o n e d i u n c i t t a d i n o s t a t u n i t e n s e d a p a r t e d i a g e n t i f e d e r a l i d e l l ' i m m i g r a z i o n e a v v e n u t a s a b a t o ( l a s e c o n d a a M i n n e a p o l i s q u e s t o m e s e ) h a s c a t e n a t o n u o v e p r o t e s t e e r i c h i e s t e d a p a r t e d e i l e a d e r l o c a l i a f f i n c h é l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p p o n g a f i n e a l l e s u e o p e r a z i o n i i n c i t t à . A g e n t i f e d e r a l i h a n n o u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o A l e x P r e t t i , u n i n f e r m i e r e d i t e r a p i a i n t e n s i v a d i 3 7 a n n i , m e n o d i t r e s e t t i m a n e d o p o c h e u n a g e n t e d e l l ' I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t ( I C E ) a v e v a s p a r a t o e u c c i s o R e n e e G o o d , a n c h e l e i d i 3 7 a n n i , n e l l a s u a a u t o . L ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a s u b i t o a f f e r m a t o , c o m e h a f a t t o d o p o l a m o r t e d i G o o d , c h e P r e t t i a v e v a i n t e n z i o n e d i f a r e d e l m a l e a g l i a g e n t i f e d e r a l i , a n c h e s e u n v i d e o s e m b r a c o n t r a d d i r e l a v e r s i o n e . I l D i p a r t i m e n t o p e r l a s i c u r e z z a i n t e r n a ( D H S ) h a p a r l a t o d i u n a p i s t o l a e d i m u n i z i o n i c h e s a r e b b e r o s t a t e i n p o s s e s s o d e l 3 7 e n n e . " E r a l ì p e r p e r p e t r a r e l a v i o l e n z a " , h a d i c h i a r a t o i l s e g r e t a r i o p e r l a S i c u r e z z a i n t e r n a K r i s t i N o e m d u r a n t e u n b r i e f i n g , m e n t r e i l v i c e c a p o d e l l o s t a f f d e l l a C a s a B i a n c a S t e p h e n M i l l e r h a d e f i n i t o P r e t t i u n " a s s a s s i n o " , i n u n p o s t r i p r e s o s u X d a l v i c e p r e s i d e n t e J D V a n c e . A l e x P r e t t i n o n b r a n d i v a u n ' a r m a q u a n d o i e r i s i è a v v i c i n a t o a g l i a g e n t i f e d e r a l i a M i n n e a p o l i s , h a n n o d i c h i a r a t o t e s t i m o n i d e l l ' o m i c i d i o s o t t o g i u r a m e n t o , c o n t r a d d i c e n d o l e a f f e r m a z i o n i f a t t e d a i f u n z i o n a r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p . I r e s o c o n t i d e i t e s t i m o n i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i n d i c h i a r a z i o n i g i u r a t e d e p o s i t a t e p r e s s o l a c o r t e f e d e r a l e d e l M i n n e s o t a i e r i s e r a , p o c h e o r e d o p o l ' o m i c i d i o d i P r e t t i , n e l l ' a m b i t o d i u n a c a u s a i n t e n t a t a d a l l ' A m e r i c a C i v i l L i b e r t i e s U n i o n ( A C L U ) p e r c o n t o d e i m a n i f e s t a n t i d i M i n n e a p o l i s c o n t r o K r i s t i N o e m e a l t r i f u n z i o n a r i d e l l a s i c u r e z z a i n t e r n a c h e d i r i g o n o l a r e p r e s s i o n e d e l l ' i m m i g r a z i o n e n e l l a c i t t à . U n a t e s t i m o n e è u n a d o n n a c h e h a f i l m a t o i l v i d e o p i ù n i t i d o d e l l a s p a r a t o r i a m o r t a l e ; l ' a l t r a è u n m e d i c o c h e v i v e n e l l e v i c i n a n z e e h a d i c h i a r a t o c h e i n i z i a l m e n t e g l i a g e n t i f e d e r a l i h a n n o i m p e d i t o l o r o d i p r e s t a r e s o c c o r s o m e d i c o a l l a v i t t i m a d e l l ' a r m a d a f u o c o . I n o m i d i e n t r a m b i i t e s t i m o n i s o n o s t a t i o m e s s i n e g l i a t t i p u b b l i c i . N e l l a s u a t e s t i m o n i a n z a , l a d o n n a c h e h a f i l m a t o l a s p a r a t o r i a d a d i e t r o P r e t t i , i n d o s s a n d o u n c a p p o t t o r o s a , s i è i d e n t i f i c a t a c o m e " u n ' a n i m a t r i c e p e r b a m b i n i s p e c i a l i z z a t a n e l t r u c c a b i m b i " . H a t e s t i m o n i a t o d i e s s e r e g i u n t a s u l l a s c e n a m e n t r e s i r e c a v a a l l a v o r o p e r c h é " h o o s s e r v a t o c i ò c h e a c c a d e n e l l a m i a c o m u n i t à , p e r c h é è m o l t o i m p o r t a n t e d o c u m e n t a r e c i ò c h e l ' I C E s t a f a c e n d o a i m i e i v i c i n i " . L a d o n n a h a d e s c r i t t o l a s c e n a s t r a z i a n t e d i P r e t t i , b l o c c a t o d a g l i a g e n t i f e d e r a l i d o p o e s s e r e i n t e r v e n u t o i n a i u t o d i u n a l t r o o s s e r v a t o r e c h e g l i a g e n t i a v e v a n o s p i n t o a t e r r a . U n a g e n t e f e d e r a l e h a p o i s p r u z z a t o u n a g e n t e c h i m i c o s u l v o l t o d i P r e t t i e d e l l a d o n n a c h e a v e v a c e r c a t o d i a i u t a r e . L a d o n n a h a t e s t i m o n i a t o d i n o n a v e r m a i v i s t o a l c u n s e g n a l e c h e m o s t r a s s e c h e P r e t t i i m p u g n a s s e u n a p i s t o l a . H a d e t t o : " G l i a g e n t i h a n n o s p i n t o l ' u o m o a t e r r a . N o n l ' h o v i s t o t o c c a r e n e s s u n o d i l o r o – n o n e r a n e m m e n o g i r a t o v e r s o d i l o r o . N o n s e m b r a v a c h e s t e s s e c e r c a n d o d i r e s i s t e r e , s o l o d i a i u t a r e l a d o n n a a d a l z a r s i . N o n l ' h o v i s t o c o n u n a p i s t o l a . L o h a n n o b u t t a t o a t e r r a . Q u a t t r o o c i n q u e a g e n t i l o a v e v a n o a t e r r a e h a n n o i n i z i a t o a s p a r a r g l i . G l i h a n n o s p a r a t o c o s ì t a n t e v o l t e . . . n o n s o p e r c h é g l i a b b i a n o s p a r a t o . S t a v a s o l o a i u t a n d o . E r o a u n m e t r o e m e z z o d a l u i e g l i h a n n o s p a r a t o . . . H a c o n t i n u a t o : " H o l e t t o l a d i c h i a r a z i o n e d e l D H S s u q u a n t o a c c a d u t o e d è e r r a t a . L ' u o m o n o n s i è a v v i c i n a t o a g l i a g e n t i c o n u n a p i s t o l a . S i è a v v i c i n a t o c o n u n a m a c c h i n a f o t o g r a f i c a . S t a v a s o l o c e r c a n d o d i a i u t a r e u n a d o n n a a d a l z a r s i e l o r o l o h a n n o b u t t a t o a t e r r a . " H o p a u r a . S o n o p a s s a t e s o l o p o c h e o r e d a q u a n d o h a n n o s p a r a t o a u n u o m o p r o p r i o d a v a n t i a m e , e n o n m e l a s e n t o d i t o r n a r e a c a s a p e r c h é h o s e n t i t o c h e g l i a g e n t i m i s t a v a n o c e r c a n d o . N o n s o c o s a f a r a n n o g l i a g e n t i q u a n d o m i t r o v e r a n n o . S o s o l o c h e n o n s t a n n o d i c e n d o l a v e r i t à s u q u e l l o c h e è s u c c e s s o " . I n u n a d i c h i a r a z i o n e d i f f u s a d a i m e d i a s t a t u n i t e n s i , i g e n i t o r i d 3 7 e n n e l o h a n n o d e f i n i t o u n ' " a n i m a d i b u o n c u o r e " e h a n n o a c c u s a t o l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p d i a v e r r a c c o n t a t o " b u g i e d i s g u s t o s e " s u l l o r o f i g l i o . I l g o v e r n a t o r e d e l M i n n e s o t a T i m W a l z h a d e f i n i t o l a s p a r a t o r i a " o r r i b i l e " e h a c h i e s t o a l l e a u t o r i t à s t a t a l i d i c o n d u r r e l e i n d a g i n i . " N o n c i s i p u ò f i d a r e d e l g o v e r n o f e d e r a l e p e r g u i d a r e q u e s t a i n d a g i n e . S e n e o c c u p e r à l o S t a t o , p u n t o e b a s t a " , h a d e t t o W a l z i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . L e a u t o r i t à f e d e r a l i h a n n o i m p e d i t o a g l i i n v e s t i g a t o r i l o c a l i d i i n d a g a r e c o n g i u n t a m e n t e s u l l a m o r t e d i G o o d . I e r i u n s e n a t o r e r e p u b b l i c a n o h a c h i e s t o u n ' i n d a g i n e c o n g i u n t a s u l l a s p a r a t o r i a . " G l i e v e n t i d i M i n n e a p o l i s s o n o i n c r e d i b i l m e n t e i n q u i e t a n t i . L a c r e d i b i l i t à d e l l ' I C E e d e l D H S è i n g i o c o " , h a s c r i t t o i l s e n a t o r e r e p u b b l i c a n o d e l l a L o u i s i a n a B i l l C a s s i d y s u X . " C i d e v e e s s e r e u n ' i n d a g i n e c o n g i u n t a c o m p l e t a a l i v e l l o f e d e r a l e e s t a t a l e . P o s s i a m o f i d a r c i d e l p o p o l o a m e r i c a n o e d e l l a v e r i t à . "