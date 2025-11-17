R o m a , 1 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i d e a c h e p o s s a e s i s t e r e i l c o n c e t t o d i a u t o n o m i a d e i c o r p i i n t e r m e d i è t o t a l m e n t e a s s e n t e d a l P a n t h e o n d i q u e s t a d e s t r a , f i g u r i a m o c i i l p e n s i e r o c h e d e b b a e s i s t e r e u n a n a t u r a l e s e p a r a z i o n e t r a l e c o m p e t e n z e d e l g o v e r n o e q u e l l e d i c h i g u i d a l o s p o r t " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e d i I V E n r i c o B o r g h i . " S i a m o , i n v e c e , a l ' t o d o s c a b a l l e r o s ' , c o n R o m a e P a l a z z o C h i g i c h e p r e t e n d o n o d i p r e n d e r e l e b r i g l i e a n c h e d e l l e c o s e c h e f u n z i o n a n o ( v e d i l e A t p f i n a l s d i T o r i n o ) p e r m e r e m o t i v a z i o n i d i p u r o p o t e r e . I e r i T o r i n o e l ’ I t a l i a h a n n o d a t o p r o v a d i l u s t r o e c a p a c i t à d a v a n t i a g l i o c c h i d e l m o n d o . B i s o g n a p r o p r i o r o m p e r e i l g i o c a t t o l o q u a n d o f u n z i o n a ? " , a g g i u n g e B o r g h i .