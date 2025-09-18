T o r i n o , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n a s e r i e d i a n t e p r i m e e s t i v e , r i p a r t i r à d a T o r i n o l o s p e t t a c o l o t e a t r a l e ‘ L u n g a v i t a a g l i A l b e r i ’ , u n p r o g e t t o u n i c o c h e i n t r e c c i a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a , c o m i c i t à e s u g g e s t i o n e s c e n i c a p e r r a c c o n t a r e l a s t r a o r d i n a r i a i n t e l l i g e n z a d e l m o n d o v e g e t a l e . U n v i a g g i o a p p a s s i o n a t o e s o r p r e n d e n t e i d e a t o d a u n a c o p p i a d i e c c e z i o n e , G i o v a n n i S t o r t i e S t e f a n o M a n c u s o , c o n l a r e g i a d i A r t u r o B r a c h e t t i . A s o s t e n e r e i l p r o g e t t o c o m e p r i n c i p a l e p a r t n e r d e l l o s p e t t a c o l o , p r o d o t t o d a A g i d i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E l a s t i c a , è i l G r u p p o S a v i o l a , a t t i v o a l i v e l l o m o n d i a l e n e l l a p r o d u z i o n e d e l P a n n e l l i E c o l o g i c o 1 0 0 % l e g n o r i c i c l a t o . S a v i o l a d a o l t r e 3 0 a n n i d à n u o v a v i t a a l l e g n o p o s t - c o n s u m o , t r a s f o r m a n d o l o i n p a n n e l l i e c o l o g i c i s e n z a a b b a t t e r e n e a n c h e u n a l b e r o e o g n i a n n o r e a l i z z a o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i l e g n o r i c i c l a t , l ’ e q u i v a l e n t e d i p i ù d i 1 0 . 0 0 0 a l b e r i s a l v a t i . L a d i r e z i o n e d i A r t u r o B r a c h e t t i , l e c o m p e t e n z e i n m a t e r i a d e l l ’ a t t o r e e a t t i v i s t a G i o v a n n i S t o r t i , d a t e m p o v o l t o s e n s i b i l e a l l e t e m a t i c h e a m b i e n t a l i , e d e l p r o f e s s o r e S t e f a n o M a n c u s o , t r a l e m a s s i m e a u t o r i t à m o n d i a l i n e l l o s t u d i o d e l l a n e u r o b i o l o g i a v e g e t a l e c o s t i t u i s c o n o i l c u o r e d i u n o s p e t t a c o l o u n i c o n e l s u o g e n e r e . U n v i a g g i o t e a t r a l e i n t r e a t t i - r a d i c i , f u s t o , c h i o m a - c h e a c c o m p a g n a i l p u b b l i c o a l l a s c o p e r t a d e l l e s t r a t e g i e , d e i c o m p o r t a m e n t i e d e l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l e p i a n t e n e l l a v i t a s u l l a T e r r a . I l l e g a m e t r a G r u p p o S a v i o l a e G i o v a n n i S t o r t i n a s c e d a u n a c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i a m b i e n t a l i c h e l i u n i s c e d a t e m p o : l ’ a t t o r e , è i l v o l t o d e l l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e d i S a v i o l a ‘ N u o v a v i t a a l l e g n o , l u n g a v i t a a g l i a l b e r i ’ , p r o m o s s a d a l l ’ a z i e n d a p e r s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l r i c i c l o d e l l e g n o e d e l l a t u t e l a d e l l e f o r e s t e n e l s e t t o r e d e l l e g n o - a r r e d o . “ S a v i o l a è d a s e m p r e u n ’ a z i e n d a a m i c a d e l l e f o r e s t e e d e s s e r e m a i n p a r t n e r d i u n o s p e t t a c o l o c o m e A l b e r i è p e r n o i u n m o d o p e r p r o s e g u i r e n e l p e r c o r s o d i d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à - c o m m e n t a A l e s s a n d r o S a v i o l a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o - c o n G i o v a n n i S t o r t i e S t e f a n o M a n c u s o c o n d i v i d i a m o u n o b i e t t i v o c o m u n e : s e n s i b i l i z z a r e a t t r a v e r s o l i n g u a g g i n u o v i e c o i n v o l g e n t i , u n e n d o s a p e r e , s c i e n z a e v i s i o n e g r e e n ” .