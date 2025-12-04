R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I c o n t r a t t i d i f i l i e r a , f r u t t o d e l l a v o r o d e c e n n a l e s u l l a f i l i e r a d e l t a b a c c o , s o n o u n m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o s o l i d o e c o m p e t i t i v o , c a p a c e d i i n t r o d u r r e i n n o v a z i o n e e d a r e f o r z a a t u t t i g l i a t t o r i d e l s e t t o r e . I n I t a l i a a b b i a m o c o m p i u t o p a s s i d a g i g a n t e , c r e a n d o u n s i s t e m a d i r e g o l e e u n m o d e l l o p r o d u t t i v o r i c o n o s c i u t o . L ’ E u r o p a r i s c h i a d i f a r c i t o r n a r e i n d i e t r o e m e t t e r e a r i s c h i o i l f u t u r o d e l l a f i l i e r a ” . L o h a a f f e r m a t o C e s a r e T r i p p e l l a , p r e s i d e n t e d i F i l i e r a t a b a c c h i c o l a i t a l i a n a e d i r e c t o r E u v a l u e c h a i n & e x t e r n a l e n g a g e m e n t , P h i l i p M o r r i s I t a l i a , a l l ’ i n c o n t r o a v v e n u t o a R o m a ‘ C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ’ . P e r T r i p p e l l a “ e l i m i n a r e l a c o l t i v a z i o n e d i t a b a c c o i n I t a l i a e i n E u r o p a n o n r i d u r r e b b e i l f e n o m e n o ” d e l t a b a g i s m o , a n z i “ a u m e n t e r e b b e l e i m p o r t a z i o n i d a P a e s i c h e n o n c o n d i v i d o n o i n o s t r i s t a n d a r d d i q u a l i t à " . I l p r e s i d e n t e d i F i l i e r a T a b a c c h i c o l a I t a l i a n a h a r i c o r d a t o i n o l t r e i l r i n n o v o f i n o a l 2 0 3 4 d e g l i a c c o r d i d i f i l i e r a c o n C o l d i r e t t i , P h i l i p M o r r i s I t a l i a e i l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , " u n i m p e g n o c h e m e t t e i n s i c u r e z z a l a p r o d u z i o n e n a z i o n a l e , g a r a n t e n d o d i s c i p l i n a r i c h i a r i e b u o n e p r a t i c h e a g r i c o l e . U n p e r c o r s o c h e p a s s a d a l s o s t e g n o a l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e , a n c h e a t t r a v e r s o i l c o i n v o l g i m e n t o d i s t a r t - u p e s t e r n e , d a l l a f o r m a z i o n e e d a g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e c o n i l p r o g r a m m a D i g i t a l F a r m . I l s e t t o r e s t a i n v e s t e n d o , m a l e n u o v e s f i d e r e g o l a t o r i e e u r o p e e m e t t o n o a r i s c h i o i l f u t u r o d e l l a t a b a c c h i c o l t u r a " , h a c o n c l u s o .