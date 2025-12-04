R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " B r u x e l l e s i n t e r v i e n e a l l a c i e c a , s e n z a d i s t i n g u e r e t r a p r o d o t t i r e a l m e n t e d a n n o s i e q u e l l i a r i s c a l d a m e n t o , e i n s i s t e s u m i s u r e f i s c a l i c h e a l t r o v e h a n n o g i à f a l l i t o " . L u i g i S c o r d a m a g l i a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F i l i e r a I t a l i a , c o m m e n t a c o s ì l a r e v i s i o n e e u r o p e a s u l l a t a s s a z i o n e d e i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , t e m a c h e s e c o n d o g l i e s p o n e n t i d e l s e t t o r e r i s c h i a d i p e n a l i z z a r e “ u n a f i l i e r a c h e i n I t a l i a c o n t a o l t r e 4 4 m i l a a d d e t t i e m i g l i a i a d i a z i e n d e a g r i c o l e , r i c o n o s c i u t a p e r q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à ” . A l c o n v e g n o ‘ C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ’ , o g g i a R o m a , S c o r d a m a g l i a h a r i c o r d a t o c o m e " n e i P a e s i d o v e l a t a s s a z i o n e è m o l t o a l t a s i f a v o r i s c o n o c o m p o r t a m e n t i c r i m i n a l i : i n F r a n c i a i l c o n t r a b b a n d o c r e s c e o g n i a n n o " . I n I t a l i a , i n v e c e , " u n s i s t e m a d i t r a c c i a b i l i t à u n i c o h a p e r m e s s o d i e s s e r e p i o n i e r i n e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à e d i c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i f i l i e r a p o i a d o t t a t o a n c h e i n a l t r i c o m p a r t i " . G a r a n t i r e " c e r t e z z a d i c o l l o c a m e n t o d e l p r o d o t t o , p r e z z i t r a s p a r e n t i e p r e m i a c h i p r o d u c e q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à - h a s o t t o l i n e a t o - h a r e s o p o s s i b i l e l a v o r a r e i n t r a s p a r e n z a e s o s t e n e r e i l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e " . " N o n c i f a r e m o f e r m a r e d a B r u x e l l e s n é d a c h i v u o l e s m a n t e l l a r e l a p r o d u z i o n e a g r i c o l a e a g r o a l i m e n t a r e e u r o p e a . A l l a f i n e a v r e m o l a m e g l i o - h a c o n c l u s o - p e r c h é c o n t r o i c o n t a d i n i e c o n t r o c h i p r o d u c e i l v e r o c i b o n o n s i g o v e r n a " .