R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - S u l t a b a c c o “ v e d i a m o c h e p i ù a u m e n t a l a t a s s a z i o n e , p i ù c r e s c e l ’ i l l e c i t o . D o b b i a m o f a r c a p i r e i n E u r o p a , a t t r a v e r s o i n o s t r i g r u p p i p a r l a m e n t a r i , c h e l a s t r a d a è u n ’ a l t r a : q u e l l a i t a l i a n a , d o v e i l l i v e l l o d i i l l e c i t o è i l p i ù b a s s o e d o v e e s i s t e u n e q u i l i b r i o v i r t u o s o n e l l a f i l i e r a ” t a b a c c h i c o l a “ c h e p a r l a a n c h e d i s a l u t e d e i c i t t a d i n i , r i d u z i o n e d e l d a n n o e d e l l e a l t r e q u e s t i o n i i n d i s c u s s i o n e i n E u r o p a ” . L o h a d e t t o R a f f a e l e N e v i , s e g r e t a r i o C o m m i s s i o n e a g r i c o l t u r a d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n u t o a l l ’ e v e n t o ‘ C r e s c i t a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y : o p p o r t u n i t à e s f i d e p e r l e n o s t r e f i l i e r e ’ , a R o m a . U n c o n v e g n o d u r a n t e i l q u a l e s i è d i s c u s s o a n c h e d e l l a m i n a c c i a e u r o p e a d i a u m e n t a r e l a t a s s a z i o n e s u l t a b a c c o e i p r o d o t t i s e n z a c o m b u s t i o n e . “ L a f i l i e r a d e l t a b a c c o è s t r a o r d i n a r i a - a f f e r m a N e v i - è s t a t a l a p r i m a g r a n d e f i l i e r a n a t a i n I t a l i a e h a s p e r i m e n t a t o u n m o d e l l o v i n c e n t e b a s a t o s u q u a l i t à , d i s t i n t i v i t à , i n n o v a z i o n e e u n a g i u s t a d i s t r i b u z i o n e d e l r e d d i t o t r a a g r i c o l t o r i , t r a s f o r m a t o r i e p a r t e c o m m e r c i a l e . È u n m o d e l l o c h e f u n z i o n a e c h e d e v e c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l e p o l i t i c h e e u r o p e e , c h e o g g i c i p r e o c c u p a n o m o l t o . S i a m o c o m p l e t a m e n t e c o n t r a r i a i t a g l i a l l a P a c ” , l a p o l i t i c a c o m u n e a t u t t i i p a e s i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , g e s t i t a e f i n a n z i a t a a l i v e l l o e u r o p e o c o n r i s o r s e d e l b i l a n c i o d e l l ' U e . N e v i e v i d e n z i a q u i n d i l a n e c e s s i t à d i “ c o s t r u i r e u n v e r o s i s t e m a I t a l i a c o n a l l e a n z e t r a s v e r s a l i t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e e i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , C o l d i r e t t i i n p r i m i s " . " U n ' i m p o s t a z i o n e c h e c i a i u t a a e s s e r e p i ù f o r t i n e l d i f e n d e r e i n E u r o p a u n a p o l i t i c a p i ù e q u i l i b r a t a ” , c o n c l u d e .