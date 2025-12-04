R o m a , 4 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " L a f i l i e r a d e l t a b a c c o i t a l i a n a è u n m o d e l l o v i n c e n t e d i q u a l i t à , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . I c o n t r a t t i d i f i l i e r a h a n n o g a r a n t i t o s t a b i l i t à a g l i a g r i c o l t o r i , c o n t i n u i t à p r o d u t t i v a e i n v e s t i m e n t i t e c n o l o g i c i , m a l e n u o v e p r o p o s t e e u r o p e e r i s c h i a n o d i c o m p r o m e t t e r e a n n i d i l a v o r o e m i n a r e i l f u t u r o d e l s e t t o r e ” . C o s ì G e n n a r i n o M a s i e l l o , v i c e p r e s i d e n t e d i C o l d i r e t t i e p r e s i d e n t e U n i t a b E u r o p a , i n t e r v e n e n d o , o g g i a R o m a , a l l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y p e r l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a . M a s i e l l o h a a n c h e s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i u n f r o n t e c o m u n e i n P a r l a m e n t o e n e l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e p e r t u t e l a r e g l i i n v e s t i m e n t i e s o s t e n e r e l e f i l i e r e s t r a t e g i c h e : “ D i f e n d e r e i l s i s t e m a I t a l i a s i g n i f i c a g a r a n t i r e q u a l i t à , o c c u p a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o M a d e i n I t a l y a g r i c o l o ” , c o n c l u d e .