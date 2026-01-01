Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Seguiamo con grande apprensione la drammatica vicenda dellincendio in Svizzera. Siamo operativi fin dalle prime ore con lUnità di crisi della Farnesina, lambasciata a Berna e il Consolato di Ginevra. Il nostro ambasciatore è in arrivo sul posto e abbiamo attivato una task force per fornire assistenza e informazioni ai familiari e per verificare leventuale coinvolgimento di cittadini italiani, anche se al momento non ci sono conferme". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite su SkyTg24. "Lidentificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo. Nel frattempo, lItalia ha già offerto un supporto concreto: un elicottero della Protezione civile della Valle dAosta è decollato nella notte con personale medico a bordo, mentre la Regione Lombardia ha messo a disposizione il centro ustioni del Niguarda. Ho parlato con lassessore Bertolaso e con il ministro svizzero Castelli per garantire la piena collaborazione italiana", ha aggiunto.