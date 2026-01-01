R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S e g u i a m o c o n g r a n d e a p p r e n s i o n e l a d r a m m a t i c a v i c e n d a d e l l ’ i n c e n d i o i n S v i z z e r a . S i a m o o p e r a t i v i f i n d a l l e p r i m e o r e c o n l ’ U n i t à d i c r i s i d e l l a F a r n e s i n a , l ’ a m b a s c i a t a a B e r n a e i l C o n s o l a t o d i G i n e v r a . I l n o s t r o a m b a s c i a t o r e è i n a r r i v o s u l p o s t o e a b b i a m o a t t i v a t o u n a t a s k f o r c e p e r f o r n i r e a s s i s t e n z a e i n f o r m a z i o n i a i f a m i l i a r i e p e r v e r i f i c a r e l ’ e v e n t u a l e c o i n v o l g i m e n t o d i c i t t a d i n i i t a l i a n i , a n c h e s e a l m o m e n t o n o n c i s o n o c o n f e r m e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , o s p i t e s u S k y T g 2 4 . " L ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e v i t t i m e s a r à p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s a e r i c h i e d e r à t e m p o . N e l f r a t t e m p o , l ’ I t a l i a h a g i à o f f e r t o u n s u p p o r t o c o n c r e t o : u n e l i c o t t e r o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a V a l l e d ’ A o s t a è d e c o l l a t o n e l l a n o t t e c o n p e r s o n a l e m e d i c o a b o r d o , m e n t r e l a R e g i o n e L o m b a r d i a h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e i l c e n t r o u s t i o n i d e l N i g u a r d a . H o p a r l a t o c o n l ’ a s s e s s o r e B e r t o l a s o e c o n i l m i n i s t r o s v i z z e r o C a s t e l l i p e r g a r a n t i r e l a p i e n a c o l l a b o r a z i o n e i t a l i a n a " , h a a g g i u n t o .