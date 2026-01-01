R o m a , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o s e g u e n d o q u e s t a v i c e n d a d r a m m a t i c a c o n l a n o s t r a u n i t à d i c r i s i d e l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , c o n l a n o s t r a a m b a s c i a t a a B e r n a e c o n i l C o n s o l a t o d i G i n e v r a . I l n o s t r o a m b a s c i a t o r e s a r à s u l l u o g o d e l d i s a s t r o . S t i a m o a l l e s t e n d o a n c h e u n a t a s k f o r c e d a l l ' I t a l i a p e r d a r e t u t t e l e i n f o r m a z i o n e i n l o c o a i f a m i l i a r i d i p o s s i b i l i i t a l i a n i c o i n v o l t i , p e r c h é n o n p o s s i a m o e s c l u d e r e c h e c i s i a n o i t a l i a n i c o i n v o l t i i n q u e s t a t r a g e d i a " . L o h a d e t t o a S k y T g 2 4 i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d e l l ' i n c e n d i o c h e h a c o i n v o l t o n e l l a n o t t e i l b a r C o n s t e l l a t i o n n e l l a l o c a l i t à s v i z z e r a d i C r a n s - M o n t a n a . I n t a n t o , l a F a r n e s i n a h a r e s o n o t o d i a v e r a t t i v a t o i l c e n t r o g r a n d i u s t i o n i d e l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a d i M i l a n o .