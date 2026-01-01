R o m a , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S e n o n c r e e r ò p r o b l e m i , d o m a n i o d o p o d o m a n i s a r ò s u l l u o g o d e l l a t r a g e d i a p e r e s s e r e v i c i n o a i n o s t r i c o n n a z i o n a l i . H o p a r l a t o p i ù v o l t e c o n i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e s t a s e g u e n d o a n c h e l e i p e r s o n a l m e n t e l a v i c e n d a e q u i n d i i l G o v e r n o è o p e r a t i v o a l m a s s i m o . R i n g r a z i o v e r a m e n t e i n o s t r i d i p l o m a t i c i , l ' A m b a s c i a t a d i B e r n a , i l C o n s o l a t o d i G i n e v r a , a n c h e l ' U n i t à d i C r i s i d e l l a F a r n e s i n a , l a P r o t e z i o n e C i v i l e d e l l a V a l d ' A o s t a , l a R e g i o n e L o m b a r d i a , l e R e g i o n i P i e m o n t e c h e s o n o l e R e g i o n i p i ù v i c i n e c h e s o n o i m p e g n a t e o p e r a t i v a m e n t e p e r a i u t a r e d i S v i z z e r a i n q u e s t o m o m e n t o c o s ì d i f f i c i l e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i i n c o l l e g a m e n t o c o n l o s p e c i a l e d i R e t e 4 s u l l a t r a g e d i a d i C r a n s - M o n t a n a .