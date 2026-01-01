R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o i t a l i a n o s t a s e g u e n d o m i n u t o p e r m i n u t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e a C r a s M o n t a n a . H o i n f o r m a t o f i n d a l l a p r i m a m a t t i n a i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i c o n q u a l e s o n o i n c o s t a n t e c o n t a t t o . I n a z i o n e a n c h e l a P r o t e z i o n e c i v i l e d e l l a V a l d ’ A o s t a e l a R e g i o n e L o m b a r d i a c h e h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e i l c e n t r o g r a n d i u s t i o n i d e l N i g u a r d a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i .