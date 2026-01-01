R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L e i n f o r m a z i o n i c h e a r r i v a n o d a l l e a u t o r i t à s v i z z e r e p a r l a n o d i u n b i l a n c i o a n c o r a p r o v v i s o r i o : l e v i t t i m e p o t r e b b e r o e s s e r e c i r c a q u a r a n t a , s e c o n d o d a t i n o n u f f i c i a l i d e l l a p o l i z i a , m e n t r e i f e r i t i s a r e b b e r o o l t r e c e n t o e s o n o s t a t i t r a s f e r i t i i n d i v e r s i o s p e d a l i d e l P a e s e . L ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e i c o r p i s a r à l u n g a e c o m p l e s s a , p e r c h é m o l t i r i s u l t a n o g r a v e m e n t e c a r b o n i z z a t i " . L o h a d e t t o A n t o n i o T a j a n i a S k y T g 2 4 . " S e c o n d o l e p r i m e r i c o s t r u z i o n i , l ’ i n c e n d i o s a r e b b e s c o p p i a t o d u r a n t e u n a f e s t a f r e q u e n t a t a d a g i o v a n i , m a a n c h e q u e s t o a s p e t t o è a n c o r a i n f a s e d i v e r i f i c a . L ’ I t a l i a h a i m m e d i a t a m e n t e m a n i f e s t a t o l a p r o p r i a s o l i d a r i e t à o f f r e n d o s u p p o r t o s a n i t a r i o e l o g i s t i c o . H o a v u t o c o n t a t t i c o n l ’ a s s e s s o r e B e r t o l a s o e c o n i l m i n i s t r o s v i z z e r o C a s t e l l i p e r a s s i c u r a r e l a p i e n a c o l l a b o r a z i o n e i t a l i a n a - h a p r o s e g u i t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i - . P o l i z i a e m a g i s t r a t u r a s v i z z e r a e s c l u d o n o l ’ i p o t e s i d i u n a t t e n t a t o . S i t r a t t a d i u n a d i s g r a z i a p r o v o c a t a d a u n i n c e n d i o ” .