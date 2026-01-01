R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , e s p r i m e , a t i t o l o p e r s o n a l e e a n o m e d e l G o v e r n o , l e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e p e r i l d r a m m a t i c o i n c e n d i o v e r i f i c a t o s i i n S v i z z e r a , a C r a n s - M o n t a n a " . L o r e n d e n o t o p a l a z z o C h i g i . " I l P r e s i d e n t e M e l o n i s e g u e c o n a t t e n z i o n e l ’ e v o l v e r s i d e l l a s i t u a z i o n e , m a n t e n e n d o s i i n s t r e t t o c o n t a t t o c o n i l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , A n t o n i o T a j a n i , a l f i n e d i a s s u m e r e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i s u l l ' a c c a d u t o e s u l p o s s i b i l e c o i n v o l g i m e n t o d í c o n n a z i o n a l i . R i n g r a z i a l e r i s o r s e d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e g i à o p e r a t i v e e d e s p r i m e l a p r o p r i a v i c i n a n z a a i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e , a i f e r i t i , a l l e i s t i t u z i o n i e a l p o p o l o e l v e t i c i " , a g g i u n g e p a l a z z o C h i g i .