R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l s i n d a c a t o d e i m e d i c i a m b u l a t o r i a l i S u m a i A s s o p r o f " e s p r i m e s t u p o r e , a m a r e z z a e p r o f o n d a p r e o c c u p a z i o n e p e r q u a n t o a c c a d u t o n e l l a s e d u t a d e l l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i d e l 1 5 g e n n a i o 2 0 2 6 , n e l l a q u a l e è s t a t a r i n v i a t a , a s e g u i t o d i u n a n o t a d e l M e f e d e l R a g i o n i e r e g e n e r a l e d e l l o S t a t o , l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' A c c o r d o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e , n o n o s t a n t e f o s s e g i à i s c r i t t o a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o d e l l a C o n f e r e n z a i n s i e m e a l l ' A c n d e l l a m e d i c i n a g e n e r a l e , c h e i n v e c e è s t a t o a p p r o v a t o p u r i n p r e s e n z a d e l l e m e d e s i m e r i c h i e s t e d i a p p r o f o n d i m e n t o f o r m u l a t e d a l M e f " . C o s ì u n a n o t a f i r m a t a d a A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u a m i A s s o p r o f . " S i t r a t t a - s p i e g a - d i u n g r a v e s e g n a l e d i s c a r s a c o n s i d e r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e n e i c o n f r o n t i d i o l t r e 2 0 m i l a m e d i c i e p r o f e s s i o n i s t i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i c o n v e n z i o n a t i p u b b l i c i , c h e c o n t i n u a n o q u o t i d i a n a m e n t e a g a r a n t i r e , n o n o s t a n t e t u t t o , l ' e r o g a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i s p e c i a l i s t i c h e a c a r i c o d e l S s n n e i p o l i a m b u l a t o r i p u b b l i c i , n e g l i o s p e d a l i p u b b l i c i , n e i p r o n t o s o c c o r s o , a d o m i c i l i o d e i p a z i e n t i , n e i D i p a r t i m e n t i d i S a l u t e m e n t a l e , n e i S e r d e a l l ' i n t e r n o d e g l i i s t i t u t i p e n i t e n z i a r i , a s s i c u r a n d o a i c i t t a d i n i s e r v i z i e s s e n z i a l i d e l S s n " . " T u t t o c i ò - s c r i v e M a g i - è a v v e n u t o n o n o s t a n t e l i s t e d ' a t t e s a p e r i c i t t a d i n i s e m p r e p i ù l u n g h e p e r a c c e d e r e a v i s i t e e p r e s t a z i o n i s p e c i a l i s t i c h e , e d i f r o n t e a r e t r i b u z i o n i o g g e t t i v a m e n t e i n a c c e t t a b i l i e n o n p i ù s o s t e n i b i l i p e r m e d i c i e p r o f e s s i o n i s t i s p e c i a l i s t i , p a r i a c i r c a 3 5 e u r o l o r d i a l l ' o r a p e r i m e d i c i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i e c i r c a 2 9 e u r o l o r d i a l l ' o r a p e r l e a l t r e p r o f e s s i o n a l i t à s a n i t a r i e f e r m e a 5 a n n i f a . V a l o r i v e r g o g n o s a m e n t e d i s t a n t i d a l l e r e s p o n s a b i l i t à c l i n i c h e , a s s i s t e n z i a l i e o r g a n i z z a t i v e q u o t i d i a n a m e n t e a s s u n t e e d a i c a r i c h i d i l a v o r o i n s o s t e n i b i l i c h e c o n t r i b u i s c o n o i n m o d o d i r e t t o a l l a p r o g r e s s i v a d i s a f f e z i o n e v e r s o i l l a v o r o p u b b l i c o c o n v e n z i o n a t o , a d i r e t t a g e s t i o n e d e l S s n , a l l ' i n t e r n o d e l l e s t r u t t u r e p u b b l i c h e . L a n o t a d e l M e f r a p p r e s e n t a , a n o s t r o a v v i s o , u n o s c h i a f f o i s t i t u z i o n a l e n o n s o l o a l l a c a t e g o r i a , m a a n c h e a l l a C o r t e d e i c o n t i , c h e a v e v a c h i a r a m e n t e c e r t i f i c a t o l a c o r r e t t e z z a d e l l ' A c c o r d o a p p o n e n d o i l c o s i d d e t t o b o l l i n o b l u , n o n c h é a l l a s t e s s a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i e a l l a S i s a c , c h e i n s i e m e a l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i a v e v a n o l a v o r a t o c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à p e r g i u n g e r e i n t e m p i r a p i d i a l l a d e f i n i z i o n e d e l l ' A c n , p r o p e d e u t i c o a l l a m e s s a a t e r r a d e l P n r r e d e l D m 7 7 " . " A p p a r e i n f a t t i a n c o r a p i ù i n c o m p r e n s i b i l e i l r i n v i o - c o n t i n u a M a g i - s e s i c o n s i d e r a c h e l ' A c n d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b i l e p e r r e n d e r e o p e r a t i v i , n e i p r o s s i m i 5 m e s i , g l i o b i e t t i v i d e l P n r r e d e l D m 7 7 / 2 0 2 2 , i n p a r t i c o l a r e p e r l ' a t t i v a z i o n e d e l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à , d e g l i O s p e d a l i d i c o m u n i t à e d e l l ' a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e , a t t r a v e r s o i l l a v o r o i n é q u i p e , s i a m o n o p r o f e s s i o n a l e s i a - s o p r a t t u t t o - m u l t i p r o f e s s i o n a l e e m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o m e p r e v i s t o d a l m o d e l l o d e l l e A f t e d e l l e U c c p . U n o b i e t t i v o c h e r i c h i e d e v a p r o p r i o l a c o n t e s t u a l e a p p r o v a z i o n e d e i d u e A c n , s i a d e l l a m e d i c i n a g e n e r a l e e s i a d i q u e l l o d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e , i n f a t t i e n t r a m b i i n i z i a l m e n t e i s c r i t t i a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o " . " I l r i n v i o d e l l ' A c n d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e - a v v e r t e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l s i n d a c a t o d e i m e d i c i a m b u l a t o r i a l i - r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e d i f a t t o i l m o d e l l o d i i n t e g r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e p r e v i s t o d a l l e r i f o r m e , c r e a n d o u n a f r a t t u r a e v i d e n t e t r a p r o g r a m m a z i o n e n o r m a t i v a e r e a l e c a p a c i t à d i a t t u a z i o n e n o n c h é p r e v i s t o d a i r i s p e t t i v i p r o p e d e u t i c i a t t i d i i n d i r i z z o " . I l S u a m i A s s o p r o f a u s p i c a " c h e q u a n t o a c c a d u t o r a p p r e s e n t i s o l o e s c l u s i v a m e n t e u n r i n v i o t e c n i c o e n o n u n a s c e l t a p o l i t i c a d i m a r g i n a l i z z a z i o n e d e l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e p u b b l i c a , c h e c o n t i n u a a g a r a n t i r e p r e s t a z i o n i f o n d a m e n t a l i n o n o s t a n t e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e e p r o f e s s i o n a l i s e m p r e p i ù p e n a l i z z a n t i " . I n a t t e s a d e l l a n u o v a s e d u t a d e l l a C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i p r e v i s t a p e r i p r i m i g i o r n i d e l m e s e d i f e b b r a i o , i l s i n d a c a t o d i c h i a r a q u i n d i f o r m a l m e n t e " l o s t a t o d i a g i t a z i o n e d e l l a c a t e g o r i a . I n a s s e n z a d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ' A c n - c o n c l u d e M a g i - i l S u m a i A s s o p r o f s i r i s e r v a d i m e t t e r e i n c a m p o t u t t e l e i n i z i a t i v e s i n d a c a l i p r e v i s t e d a l l a l e g g e , i n s i e m e a l l e a l t r e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i f i r m a t a r i e , c o m p r e s a l ' a s t e n s i o n e a l l a v o r o s i n o a d a p p r o v a z i o n e d e l l ' A c n , a t u t e l a d e l l a d i g n i t à p r o f e s s i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i e d e l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a u n a s a n i t à p u b b l i c a e f f i c i e n t e , i n t e g r a t a e r e a l m e n t e t e r r i t o r i a l e " .