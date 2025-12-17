R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M u o v e r s i d i p i ù , s e g u i r e u n ' a l i m e n t a z i o n e e q u i l i b r a t a , n o n f u m a r e , c o n t r o l l a r e p e s o e p r e s s i o n e : l e a b i t u d i n i c h e p r o t e g g o n o i l c u o r e s i r i v e l a n o d e c i s i v e a n c h e d o p o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n o s t u d i o r e a l i z z a t o n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o ' U m b e r t o ' , c o n d o t t o d a l l a p i a t t a f o r m a c o n g i u n t a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s - U n i t à d i r i c e r c a d i E p i d e m i o l o g i a e P r e v e n z i o n e d e l l ' I r c c s N e u r o m e d d i P o z z i l l i ( I s e r n i a ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' u n i v e r s i t à L u m ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' d i C a s a m a s s i m a ( B a r i ) . P u b b l i c a t a s u l l o ' E u r o p e a n H e a r t J o u r n a l ' , o r g a n o u f f i c i a l e d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i c a r d i o l o g i a , l a r i c e r c a s i b a s a s u i d a t i d e l l o s t u d i o ' M o l i - s a n i ' , u n o d e i p i ù a m p i s t u d i d i p o p o l a z i o n e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c o o r d i n a t o d a l l ' U n i t à d i E p i d e m i o l o g i a e P r e v e n z i o n e d e l N e u r o m e d . I r i c e r c a t o r i h a n n o s e g u i t o p e r 1 5 a n n i 7 7 9 a d u l t i i t a l i a n i , u o m i n i e d o n n e , c h e a l m o m e n t o d e l l ' i n g r e s s o n e l l o s t u d i o M o l i - s a n i a v e v a n o g i à a v u t o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e , v a l u t a n d o i l l o r o s t a t o d i s a l u t e a t t r a v e r s o i l p u n t e g g i o L i f e ' s S i m p l e 7 ( L S 7 ) . S i t r a t t a d i u n i n d i c e s v i l u p p a t o d a l l ' A m e r i c a n H e a r t A s s o c i a t i o n - s p i e g a u n a n o t a d a l l ' I r c c s N e u r o m e d - c h e m i s u r a 7 c l a s s i c i f a t t o r i l e g a t i a l l o s t i l e d i v i t a e a l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e : f u m o , a t t i v i t à f i s i c a , d i e t a , p e s o c o r p o r e o , p r e s s i o n e , c o l e s t e r o l o e g l i c e m i a . A t t r a v e r s o q u e s t o s t r u m e n t o , i r i c e r c a t o r i h a n n o p o t u t o v a l u t a r e i l g r a d o d i a d e r e n z a a c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i d a p a r t e d e i p a r t e c i p a n t i c o n t u m o r e e a n a l i z z a r n e l ' i m p a t t o s u l r i s c h i o d i m o r t a l i t à t o t a l e . I r i s u l t a t i h a n n o i n d i c a t o c h e c h i m a n t e n e v a a b i t u d i n i p i ù s a n e a v e v a u n r i s c h i o d i m o r t a l i t à i n f e r i o r e d e l 3 8 % r i s p e t t o a c h i s e g u i v a u n o s t i l e d i v i t a p o c o s a l u t a r e . I n o l t r e , o g n i m i g l i o r a m e n t o d i 1 p u n t o n e l p u n t e g g i o L S 7 e r a a s s o c i a t o a u n a r i d u z i o n e d e l 1 0 % d e l l a m o r t a l i t à p e r c a n c r o " . " I l n o s t r o s t u d i o - a f f e r m a M a r i a l a u r a B o n a c c i o , p r i m o a u t o r e d e l l a v o r o e c o - p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l a p i a t t a f o r m a c o n g i u n t a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s - I r c c s N e u r o m e d p r e s s o l ' U n i t à d i E p i d e m i o l o g i a e P r e v e n z i o n e - m o s t r a c h e u n p u n t e g g i o b a s a t o s u i t r a d i z i o n a l i f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e , g i à v a l i d a t o n e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , p u ò m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a a n c h e p e r c h i h a u n a s t o r i a d i t u m o r e . A d o t t a r e a b i t u d i n i s a l u t a r i c o m e s e g u i r e u n a d i e t a s a n a , p r a t i c a r e a t t i v i t à f i s i c a e m a n t e n e r e u n p e s o c o r p o r e o a d e g u a t o r a p p r e s e n t a i n s o m m a u n s u p p o r t o c o n c r e t o p e r c h i h a a f f r o n t a t o o s t a a f f r o n t a n d o q u e l l a p a t o l o g i a " . " Q u a n d o n e l p r o g e t t o U m b e r t o l a c o m p o n e n t e ' d i e t a ' d e l p u n t e g g i o L S 7 , c h e n e l l a v e r s i o n e a m e r i c a n a s i b a s a s u c r i t e r i g e n e r i c i d i a l i m e n t a z i o n e s a n a , è s t a t a s o s t i t u i t a c o n l ' a d e r e n z a s p e c i f i c a a l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a r i m a r c a n o i r i c e r c a t o r i - i l l e g a m e t r a c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i e s o p r a v v i v e n z a è r i s u l t a t o a n c o r a p i ù e v i d e n t e , a n c h e p e r l a m o r t a l i t à d o v u t a a m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i . I l m o d e l l o a l i m e n t a r e t i p i c o d e i P a e s i d e l S u d E u r o p a ( r i c c o d i f r u t t a , v e r d u r a , c e r e a l i i n t e g r a l i , l e g u m i , p e s c e e o l i o e x t r a v e r g i n e d ' o l i v a ) s i c o n f e r m a c o s ì u n a l l e a t o f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r l a s a l u t e d e l c u o r e , m a a n c h e p e r i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e c h e a f f r o n t a n o u n t u m o r e " . S e c o n d o l o s t u d i o , " b u o n a p a r t e d e l l a r e l a z i o n e t r a p o s i t i v a t r a b u o n i s t i l i d i v i t a e r i d u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à p u ò e s s e r e s p i e g a t a d a t r e f a t t o r i b i o l o g i c i c o m u n i a l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e a i t u m o r i : l ' i n f i a m m a z i o n e s u b c l i n i c a , l a f r e q u e n z a c a r d i a c a e i l i v e l l i d i v i t a m i n a D n e l s a n g u e . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o l ' e s i s t e n z a d i u n t e r r e n o c o m u n e c h e l e g a l e d u e c o n d i z i o n i p a t o l o g i c h e " . C o m m e n t a M a r i a B e n e d e t t a D o n a t i , p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l a p i a t t a f o r m a c o n g i u n t a F o n d a z i o n e V e r o n e s i - N e u r o m e d : " Q u e s t o s t u d i o c o n f e r m a u n ' i p o t e s i s c i e n t i f i c a m e n t e m o l t o i n t e r e s s a n t e , o v v e r o c h e m a l a t t i e c r o n i c h e a p p a r e n t e m e n t e d i v e r s e , c o m e i t u m o r i e l e p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i , p o s s a n o c o n d i v i d e r e b a s i b i o l o g i c h e e m e c c a n i s m i d i s v i l u p p o e p r o g r e s s i o n e c o m u n i . I n l e t t e r a t u r a q u e s t a i p o t e s i è n o t a c o m e ' c o m m o n s o i l ' , c i o è u n ' t e r r e n o c o n d i v i s o ' d i m e c c a n i s m i m o l e c o l a r i e f a t t o r i d i r i s c h i o o p r o t e z i o n e d a c u i s i s v i l u p p a n o c o n d i z i o n i c l i n i c h e d i f f e r e n t i " . " I r i s u l t a t i - o s s e r v a L i c i a I a c o v i e l l o , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à d i E p i d e m i o l o g i a e P r e v e n z i o n e d e l N e u r o m e d e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à L u m d i C a s a m a s s i m a - r a f f o r z a n o l ' i d e a c h e g l i s t i l i d i v i t a s a l u t a r i e l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a n o n s e r v a n o s o l t a n t o a r i d u r r e i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m a l a t t i e c r o n i c h e i n p e r s o n e s a n e , m a a n c h e a m i g l i o r a r e l a p r o g n o s i e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c h i h a g i à a f f r o n t a t o u n t u m o r e . E ' u n m e s s a g g i o d i s a l u t e p u b b l i c a c h e u n i s c e d u e a m b i t i s o l o a p p a r e n t e m e n t e d i s t i n t i : q u e l l o c a r d i o v a s c o l a r e e q u e l l o o n c o l o g i c o " . U n a v i s i o n e a m p i a , c o m e r i m a r c a C h i a r a T o n e l l i , p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s , p r o f e s s o r e e m e r i t o d i G e n e t i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e p r e s i d e n t e F e d e r a z i o n e i t a l i a n a s c i e n z e d e l l a v i t a ( F i s v ) : " C o n q u e s t o s t u d i o s i c o n f e r m a l ' i m p o r t a n z a d e l p r o g e t t o U m b e r t o , c h e d a s e m p r e a d o t t a u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o m e t t e n d o l a p e r s o n a a l c e n t r o d i u n o s t i l e d i v i t a g l o b a l e . I l p r o g e t t o v a l o r i z z a l ' i n t e r c o n n e s s i o n e t r a d i e t a , a t t i v i t à f i s i c a e a l t r i c o m p o r t a m e n t i s a l u t a r i , f o n d a m e n t a l i p e r i n t e r v e n i r e s u i m e c c a n i s m i c o m u n i a m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e o n c o l o g i c h e " .